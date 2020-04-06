Digital Web Sovereign AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5)

[Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit]

Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa Nube Ichimoku. Despliega "La Red" (Rejilla Dinámica) para captar las correcciones de precios, pero cuenta con un Kill-Switch crítico :DETIENE automáticamente la adición de órdenes de rejilla si se rompe la tendencia principal. Esta característica de seguridad separa las herramientas profesionales de los bots de apuestas de alto riesgo.

Estrategia de negociación El sistema funciona según una lógica por fases para garantizar la seguridad y la rentabilidad:

Fase 1 - Escaneo de Tendencia: Valida la tendencia principal utilizando el Ichimoku Kumo (Nube). Sólo compra por encima de la nube y vende por debajo. Fase 2 - Entrada de Precisión: Utiliza las Bandas de Bollinger y el RSI para identificar entradas óptimas de retroceso dentro de la tendencia. Fase 3 - La Red (Recuperación): Si el mercado se mueve en contra de la entrada, se colocan órdenes inteligentes de recuperación basadas en el espaciado ATR (ajustado a la volatilidad) en lugar de pips fijos. Fase 4 - Cosecha: Cierra toda la cesta de operaciones cuando el beneficio total alcanza InpTargetProfitUSD .

Características principales

Arquitectura Trend-First: Obedece estrictamente a la Nube de Ichimoku. Convierte el Grid Trading en una estrategia más segura de seguimiento de tendencias.

Protocolo de Seguridad de Ruptura de Tendencia : Característica Única. Si el precio atraviesa la Nube de Ichimoku (Inversión de Tendencia), el EA deja de añadir nuevas órdenes para evitar una caída descontrolada.

Espaciado ATR dinámico: La distancia de la red se adapta a la volatilidad del mercado. La red se expande en mercados volátiles y se estrecha en los tranquilos.

Basket Profit Management: Se centra en la victoria de la campaña. Una vez alcanzado el objetivo de beneficio total (porejemplo, 100 $), todas las operaciones se cierran al instante.

Panel de control soberano: Un panel de interfaz de usuario transparente y de alta gama muestra la tendencia actual del mercado, el estado de la parrilla y el P/L en vivo de la cesta.

Recomendaciones

Marco temporal: H1 o H4 (Recomendado para señales de tendencia fiables).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread o Estándar.

Saldo Mínimo: $1000 recomendado para estrategias grid.

Parámetros de entradaPor favor,compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== 1. RIESGO SOBERANO === InpBaseRiskUSD : Riesgo asignado para la operación inicial (utilizado para calcular el tamaño del lote). InpTargetProfitUSD : Objetivo en dólares para cerrar toda la cesta (Cosecha). InpMaxDrawdownUSD : Parada de emergencia . Cierra todas las operaciones si se alcanza este nivel de pérdida.

=== 2. LA REJILLA WEB === InpMaxGridOrders : Número máximo de órdenes permitidas en una cesta (porejemplo, 5). InpGridDistATR : Distancia entre órdenes de la parrilla basada en el ATR (por ejemplo, 1,0 ATR). InpGridMartingale: Multiplicador de volumen para la siguiente orden.

=== 3. NÚCLEO DE LA ESTRATEGIA === InpIchi_Tenkan / Kijun / Senkou : Configuración de la Nube Ichimoku. InpATRPeriod : Periodo para el cálculo de la volatilidad.

=== 4. SISTEMA === InpMagicNumber: ID único para el EA. InpMaxSpreadPoints : Máximo spread permitido para la entrada.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts . Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráficoH1 o H4. Ajuste InpTargetProfitUSD e InpBaseRiskUSD para que coincidan con su capital. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.