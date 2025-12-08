X Fusion AI

5

X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural

Demostración de funcionamiento

Rendimiento en cuenta real 

1. Descripción General

X Fusion AI es un sistema de trading automatizado que combina conceptos clásicos y comprobados con un mecanismo de decisión adaptativo de tipo neural.
El sistema no intenta predecir el precio futuro; en su lugar, evalúa las condiciones del mercado y ajusta su lógica interna de acuerdo con dichas variaciones.

El sistema se centra en:

  • Adaptarse a diferentes entornos de mercado

  • Mantener consistencia operativa en diversas condiciones

  • Controlar el riesgo de drawdown

  • Filtrar entradas de baja calidad y ruido excesivo

El objetivo principal es responder al flujo del mercado y ajustarse a los cambios estructurales en lugar de basarse en patrones fijos.

2. Señales en Vivo (dentro de MQL5)

El rendimiento en vivo puede revisarse mediante las siguientes señales de MQL5:

Señal principal:
https://www.mql5.com/en/signals/2347683

Se recomienda a los usuarios revisar estas señales y realizar sus propias pruebas para evaluar las características y el perfil de riesgo del sistema.

3. Símbolos y Entorno Recomendados

Símbolos recomendados: GBPUSD, EURUSD
Marco temporal: M15

Depósito mínimo aproximado:

  • Estrategia 1: alrededor de 500 USD

  • Estrategia 2: alrededor de 1 000 USD

Un capital de 2 000 USD o mayor suele ofrecer más flexibilidad para el uso continuo.

    Tipo de cuenta: ECN / RAW / cuentas de bajo spread
    Entorno: se recomienda un VPS estable con operación continua.

    4. Guía Rápida

    1. Adjuntar el EA a GBPUSD o EURUSD en M15.

    2. Activar el trading automatizado en la terminal.

    3. Seleccionar el modo de estrategia correspondiente (Estrategia 1 o Estrategia 2).

    4. Mantener los demás parámetros en sus valores predeterminados mientras se familiariza con el sistema.

    5. El EA funciona correctamente cuando muestra "RUNNING" sin mensajes de error.

    Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo o con posiciones pequeñas antes de operar en una cuenta real.

    5. Lógica Principal: Adaptación Neural y Arquitectura Híbrida

    Mecanismo Adaptativo de Tipo Neural

    El sistema evalúa la estructura del mercado y ajusta los componentes internos según sea necesario.
    Este mecanismo está diseñado para:

    • Responder a cambios en el comportamiento del mercado

    • Diferenciar entre tendencias, rangos y alta volatilidad

    • Filtrar rupturas dudosas y ruido

    • Adoptar un comportamiento más conservador frente a movimientos extremos

    Esto ofrece mayor flexibilidad y robustez que los sistemas basados únicamente en reglas fijas.

    Marco de Estrategia Híbrida

    El sistema integra varios conceptos de trading validados:

    • Filtros de tendencia y momentum

    • Lógica de entradas basadas en retrocesos

    • Detección de compresión y rupturas

    • Filtros estructurales de máximos y mínimos

    • Módulos de análisis de volatilidad

    El motor interno puede ajustar la contribución de estos componentes según las condiciones del mercado actuales.

    6. Gestión de Riesgo en Múltiples Niveles

    X Fusion AI ofrece diversos mecanismos internos de gestión de riesgo adecuados para diferentes cuentas.

    Funciones de protección incluidas:

    • Manejo dinámico de stop loss y take profit

    • Protección contra secuencias prolongadas de pérdidas

    • Lógica de break-even y trailing en condiciones específicas

    • Reducción de actividad durante volatilidad inusual

    • Filtrado básico en horarios de noticias

    • Modos de protección de capital en múltiples capas

    Los usuarios deben evaluar y ajustar los parámetros según sus necesidades y tolerancia al riesgo.

    7. Datos y Enfoque de Pruebas

    El desarrollo y las pruebas utilizan:

    • Aproximadamente 10 años de datos de ticks de alta calidad

    • Pruebas de estrés en diferentes condiciones del mercado

    • Pruebas de sesión completa, incluidas noticias importantes

    • Un enfoque de optimización basado en comportamiento realista y no en sobreajuste

    Estos resultados ilustran características del sistema, pero no garantizan resultados futuros.

    8. Precio y Actualizaciones

    X Fusion AI se ofrece actualmente a un precio introductorio.
    Los precios futuros pueden ajustarse según actualizaciones, requerimientos de desarrollo y comentarios de los usuarios.
    Todas las actualizaciones dentro de MQL5 Market son gratuitas para los compradores.

    9. Soporte y Comunicación (solo dentro de MQL5)

    Los compradores pueden recibir:

    • Asistencia de instalación

    • Explicación de parámetros

    • Configuraciones de ejemplo

    • Respuestas a preguntas comunes

    El soporte se brinda exclusivamente a través de mensajes privados en MQL5.

    Perfil del autor (para mensajes en MQL5):
    https://www.mql5.com/en/users/walter2008

    Antes de dejar una reseña, los usuarios pueden contactarme para recibir asistencia o aclaraciones.

    10. Advertencia de Riesgo

    Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de capital.
    Los resultados pasados, incluidas pruebas y señales, no garantizan resultados futuros.

    Los usuarios deben:

    • Probar el sistema primero en demo

    • Ajustar los modos de riesgo según su tolerancia

    • Supervisar el rendimiento regularmente

    Comentarios 9
    gigi69
    173
    gigi69 2025.12.26 10:17 
     

    I'm using in live account for a short time but so far it has always made a profit, I prefer to use only strategy 1 which is less risky, I will send updates in the future. Thanks to the seller always available and kind

    Ranjeet
    89
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    114
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

