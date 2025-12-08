X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural

Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información.

1. Descripción General

X Fusion AI es un sistema de trading automatizado que combina conceptos clásicos y comprobados con un mecanismo de decisión adaptativo de tipo neural.

El sistema no intenta predecir el precio futuro; en su lugar, evalúa las condiciones del mercado y ajusta su lógica interna de acuerdo con dichas variaciones.

El sistema se centra en:

Adaptarse a diferentes entornos de mercado

Mantener consistencia operativa en diversas condiciones

Controlar el riesgo de drawdown

Filtrar entradas de baja calidad y ruido excesivo

El objetivo principal es responder al flujo del mercado y ajustarse a los cambios estructurales en lugar de basarse en patrones fijos.

2. Señales en Vivo (dentro de MQL5)

El rendimiento en vivo puede revisarse mediante las siguientes señales de MQL5:

Señal principal:

https://www.mql5.com/en/signals/2347683

Se recomienda a los usuarios revisar estas señales y realizar sus propias pruebas para evaluar las características y el perfil de riesgo del sistema.

3. Símbolos y Entorno Recomendados

Símbolos recomendados: GBPUSD, EURUSD

Marco temporal: M15

Depósito mínimo aproximado:

Estrategia 1: alrededor de 500 USD

Estrategia 2: alrededor de 1 000 USD

Un capital de 2 000 USD o mayor suele ofrecer más flexibilidad para el uso continuo.

Tipo de cuenta: ECN / RAW / cuentas de bajo spread

Entorno: se recomienda un VPS estable con operación continua.

4. Guía Rápida

Adjuntar el EA a GBPUSD o EURUSD en M15. Activar el trading automatizado en la terminal. Seleccionar el modo de estrategia correspondiente (Estrategia 1 o Estrategia 2). Mantener los demás parámetros en sus valores predeterminados mientras se familiariza con el sistema. El EA funciona correctamente cuando muestra "RUNNING" sin mensajes de error.

Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo o con posiciones pequeñas antes de operar en una cuenta real.

5. Lógica Principal: Adaptación Neural y Arquitectura Híbrida

Mecanismo Adaptativo de Tipo Neural

El sistema evalúa la estructura del mercado y ajusta los componentes internos según sea necesario.

Este mecanismo está diseñado para:

Responder a cambios en el comportamiento del mercado

Diferenciar entre tendencias, rangos y alta volatilidad

Filtrar rupturas dudosas y ruido

Adoptar un comportamiento más conservador frente a movimientos extremos

Esto ofrece mayor flexibilidad y robustez que los sistemas basados únicamente en reglas fijas.

Marco de Estrategia Híbrida

El sistema integra varios conceptos de trading validados:

Filtros de tendencia y momentum

Lógica de entradas basadas en retrocesos

Detección de compresión y rupturas

Filtros estructurales de máximos y mínimos

Módulos de análisis de volatilidad

El motor interno puede ajustar la contribución de estos componentes según las condiciones del mercado actuales.

6. Gestión de Riesgo en Múltiples Niveles

X Fusion AI ofrece diversos mecanismos internos de gestión de riesgo adecuados para diferentes cuentas.

Funciones de protección incluidas:

Manejo dinámico de stop loss y take profit

Protección contra secuencias prolongadas de pérdidas

Lógica de break-even y trailing en condiciones específicas

Reducción de actividad durante volatilidad inusual

Filtrado básico en horarios de noticias

Modos de protección de capital en múltiples capas

Los usuarios deben evaluar y ajustar los parámetros según sus necesidades y tolerancia al riesgo.

7. Datos y Enfoque de Pruebas

El desarrollo y las pruebas utilizan:

Aproximadamente 10 años de datos de ticks de alta calidad

Pruebas de estrés en diferentes condiciones del mercado

Pruebas de sesión completa, incluidas noticias importantes

Un enfoque de optimización basado en comportamiento realista y no en sobreajuste

Estos resultados ilustran características del sistema, pero no garantizan resultados futuros.

8. Precio y Actualizaciones

X Fusion AI se ofrece actualmente a un precio introductorio.

Los precios futuros pueden ajustarse según actualizaciones, requerimientos de desarrollo y comentarios de los usuarios.

Todas las actualizaciones dentro de MQL5 Market son gratuitas para los compradores.

9. Soporte y Comunicación (solo dentro de MQL5)

Los compradores pueden recibir:

Asistencia de instalación

Explicación de parámetros

Configuraciones de ejemplo

Respuestas a preguntas comunes

El soporte se brinda exclusivamente a través de mensajes privados en MQL5.

Perfil del autor (para mensajes en MQL5):

https://www.mql5.com/en/users/walter2008

Antes de dejar una reseña, los usuarios pueden contactarme para recibir asistencia o aclaraciones.

10. Advertencia de Riesgo

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de capital.

Los resultados pasados, incluidas pruebas y señales, no garantizan resultados futuros.

Los usuarios deben: