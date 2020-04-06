Chaos Manuscript Oracle AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Oráculo del Manuscrito del Caos (MT5)

[Subtítulo: Predicción Fractal | Nube de Ichimoku | Seguridad de Crio-Stasis]

Introducción El Oráculo del Manuscrito del Caos es un sistema de trading visionario que intenta descifrar la estructura oculta del mercado utilizando la Geometría Fractal. Actúa como un Oráculo, asomándose al futuro usando la Nube Ichimoku, mientras descifra el pasado usando un profundo Manuscrito Fractal. Combinando estas dos líneas temporales con la energía bruta del Oscilador Asombroso (Energía del Caos), identifica reversiones y rupturas de alta probabilidad con una precisión asombrosa.

Actualización de la Versión 2.10: La Crio-Stasis Esta versión introduce el Protocolo de Seguridad "Crio-Stasis ". Esta lógica avanzada "congela" todos los intentos de modificación cuando el Spread se ensancha más allá de un umbral crítico ( InpMaxTrailSpread ), protegiendo sus operaciones ganadoras de ser detenidas por la manipulación del broker o las brechas de liquidez durante eventos noticiosos.

Estrategia de negociación (La lógica de Oracle) El sistema funciona con un modelo predictivo de 3 pilares:

  1. El Manuscrito (Fractales): Escanea profundamente en la historia (24 barras) para encontrar los Fractales Superiores e Inferiores más significativos. Estos son los niveles clave de soporte/resistencia.

  2. El Oráculo (Ichimoku): Consulta la Nube Kumo (Senkou Span A vs B) para determinar la Tendencia Futura. Sólo opera si la nube futura confirma la dirección actual.

  3. Chaos Energy (AO): Utiliza el Oscilador Asombroso para medir el momentum. Sólo se ejecuta una operación si el impulso es alcista (para Comprar) o bajista (para Vender).

Características principales

  • Tecnología Cryo-Stasis: Congela automáticamente las operaciones de Trailing Stop cuando los spreads son altos, evitando errores de "Stops no válidos" y protegiendo los beneficios.

  • Geometría Fractal: Utiliza un algoritmo de búsqueda profunda para encontrar la verdadera estructura del mercado, ignorando los fractales de ruido menor.

  • Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Mejor para Predicción Estructural).

  • Símbolos: Pares en tendencia (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

  • === EL MANUSCRITO (FRACTAL) ===

    • InpFractalDepth : Qué tan atrás buscar niveles clave (Por defecto 24).

  • === EL ORÁCULO (ICHIMOKU) ===

    • InpTenkan/Kijun/Senkou : Ajustes estándar de Ichimoku.

  • === CRIO-STASIS (SEGURIDAD) ===

    • InpMaxTrailSpread : El umbral de "Congelación" (Por defecto 300 Puntos / 30 Pips).

    • InpTrailStart / Dist : Ajustes de "Trailing" (Mínimo recomendado 500 Puntos).

  • === GESTIÓN DE RIESGOS ===

    • InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo.

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H4).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


Productos recomendados
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuita
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
GoldStar MT5
Marek Kvarda
Asesores Expertos
GoldStar EA es un programa de trading totalmente automatizado (Asesor Experto) diseñado exclusivamente para operar con oro (XAU/USD). Analiza múltiples marcos temporales para detectar oportunidades de trading de alta probabilidad e integra herramientas avanzadas de gestión de operaciones, todo ello sin dejar de ser fácil de configurar y operar . Principales ventajas del EA GoldStar Algoritmo avanzado que escanea múltiples marcos temporales en busca de señales de entrada óptimas. Gestión del dine
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Asesores Expertos
EA Crypto Player es un asesor de trading innovador diseñado específicamente para operar con criptomonedas. Integra más de 7 estrategias de trading, analiza la acción del precio en todos los marcos temporales, desde M1 hasta D1, y utiliza un sistema de promedios para maximizar las ganancias. Edición limitada Ejemplos limitados disponibles para la venta (precio: $150). Precio final: $900. Importante: Pruebas lentas del asesor. Debido a la lógica compleja y al análisis multimarco temporal, las p
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
Institutional Levels
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Institutional Levels es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este algo está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, sin depender de los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un trader profesional, y ex traders. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas en estos nive
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Asesores Expertos
SP500 Recolector rápido Operaciones automáticas de scalping El sistema de comercio está diseñado para ganar en las fluctuaciones del mercado. No ofrezco regalos ni bonificaciones por una compra o una reseña positiva. El asesor SP500 Fast Collector ha sido probado en una prueba cerrada, mostró excelentes resultados, es digno de respeto, y no requiere trucos de marketing y manipulaciones. El índice SP500 incluye 505 de las mayores empresas de EE.UU. y, en promedio, crece un 10% al año. Un sis
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Eleve su experiencia de trading con Dynamic Trader EA MT5 , un robot de trading de última generación diseñado para optimizar su estrategia de inversión. Este algoritmo avanzado aprovecha el poder de cuatro indicadores clave: RSI ( Relative Strength Index ), Oscilador Estocástico , MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) y ATR ( Average True Range ) para tomar decisiones de trading informadas y precisas. El ATR se utiliza para fijar dinámicamente los niveles de stop-loss y take-profit en
Gold Cent Scalper EA
Phan Van Tuyen
Asesores Expertos
Introducción: EA Gold Cent Scalper Gold Cent Scalper EA es un Asesor Experto (EA) automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en cuentas de centavos, ideal para operadores principiantes o aquellos que buscan optimizar pequeños capitales. Con un saldo mínimo de sólo 5000 cent (equivalente a 50 USD), el bot aprovecha una eficaz estrategia de scalping para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo y obtener beneficios estables. Su rendimiento ha sido validado a tr
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Intraday News
Thomas Bradley Butler
Asesores Expertos
¡Prepárese para revolucionar su experiencia comercial con el asesor experto de Intraday News para la plataforma MT5! Esta herramienta de vanguardia está especialmente diseñada para el comercio de noticias, lo que le permite capitalizar eventos de alto impacto como el informe de nóminas no agrícolas (NFP). Nunca perderá el ritmo en los mercados de divisas y de valores. Personalice su estrategia comercial con entradas ajustables para lotes, tiempos de negociación, movimientos de precios y multipl
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bobot AI
Namu Makwembo
Asesores Expertos
Bobot AI es un sofisticado programa automatizado de comercio de divisas que utiliza algoritmos avanzados para analizar los datos del mercado y hacer predicciones sobre los movimientos futuros de los precios. Nuestro sistema está diseñado para identificar rápidamente los patrones y tendencias en el mercado, lo que le permite tomar decisiones comerciales informadas. Con la ejecución automática de operaciones y una estrategia de gestión de riesgos, Bobot AI le permite operar con confianza y facili
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Super Trend Reverse Grid
Oezkan Kahveci
Asesores Expertos
Super Trend Reverse Grid Super Trend Reverse Grid es un algoritmo profesional diseñado para eliminar los riesgos asociados a las estrategias clásicas "contra tendencia". En lugar de abrir operaciones contra la dirección del precio, utiliza órdenes Stop (Buy Stop/Sell Stop) para seguir el impulso. Soporte Multi-Activo: Optimizado para XAUUSD (Oro), Plata, Bitcoin (BTC), y los principales pares de divisas. Filtros de Tendencia Inteligentes: EMA 200 (Macro): Evita la apertura de operaciones en cont
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro VISIÓN GENERAL GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Lógica de entrada - Análisis de confluencia de múltiples indicadores - Enfoque de seguimiento de tendencias
FREE
Ultra Breakout MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El sistema de trading utiliza una estrategia de ruptura real con un motor de cálculo inteligente para eliminar las malas señales. El EA sólo ha sido desarrollado y optimizado para EURUSD H15. Recomendamos elegir un broker con un spread fijo de 5 a 20 puntos, con un STOPLEVEL cero y cotizaciones de cinco dígitos. Puede cambiar la configuración y probar otros pares para obtener mejores resultados. Las operaciones están siempre protegidas con STOPLOSS, Smart Trailing y Breakeven. Este EA es muy fác
Fresh Forge
Miss Chahana Ibrahim
Asesores Expertos
resultado en vivo: OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: ¡Obtén la mejor oferta antes de que suban los precios! Precio final: 990$ Conoce al Cambiador de Juego: Fresh Forge Imagina un EA que hace más que solo realizar operaciones; gestiona estratégicamente cada orden para un mejor control del riesgo. Fresh Forge está diseñado para destacar en mercados volátiles, adaptándose rápidamente a los movimientos de precios. Presenta un enfoque único donde divide cada posición en múltiples órdenes más pequeñas, c
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Asesores Expertos
Gold Scalp Trend – El verdadero cazador de tendencias del oro ¡Hola, traders! Soy Gold Scalp Trend, un asesor experto diseñado exclusivamente para XAUUSD. Mi fortaleza radica en el scalping a corto plazo, aprovechando tanto las tendencias principales claras como los pequeños movimientos del mercado, ofreciendo operaciones rápidas, precisas y altamente efectivas. No persigo un número excesivo de operaciones. En su lugar, selecciono cuidadosamente los escenarios con mayor probabilidad de éxito, pr
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Asesores Expertos
Los usuarios pueden elegir entre diferentes estrategias, incluida la clásica "Altas y bajas" y una estrategia desarrollada para operaciones diarias que utiliza el indicador Keltner. Además, se han añadido varios indicadores, como el RSI, las bandas de Bollinger, las medias móviles con intervalos de tiempo personalizados y el estocástico. Cada indicador permite establecer reglas específicas para la apertura y el cierre de posiciones. El robot ofrece flexibilidad en las estrategias de cierre de
SmartWay
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartWay EA ( anteriormente SmartTrade EA) es un Asesor Experto profesional creado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. Con el lanzamiento de V2.0 , SmartWay introduce una nueva y poderosa característica: Smart Step Size Boost con Spike Detection . Esta mejora hace que el EA sea más adaptable en mercados volátiles y especialmente efectivo en mercados unidireccionales ( tendencias alcistas o bajistas). Combina la gestión monetaria basada en ciclos , la protección contra caídas y el co
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Asesores Expertos
Gapscalper AI es un avanzado algoritmo de trading impulsado por inteligencia artificial que detecta inteligentemente Fair Value Gaps (FVG) y los combina con análisis técnico tradicional para predecir movimientos de precios con alta precisión. En su núcleo, el sistema utiliza un modelo de aprendizaje por refuerzo propietario, meticulosamente entrenado para identificar ineficiencias ocultas del mercado y explotarlas mediante estrategias dinámicas de ejecución de operaciones. Este enfoque innovador
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Asesores Expertos
Flora Bienvenido a una nueva era de trading. Flora no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Vortex Nomad Aegis [Subtítulo: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Introducción Vortex Nomad Aegis es un sistema científico de seguimiento de tendencias diseñado con un mecanismo de seguridad incorporado: Price Elasticity Check . La mayoría de los robots de tendencia fallan porque compran en la parte superior (FOMO) justo antes de un retroceso. Este EA resuelve ese problema utilizando el "Escudo Aegis" - un filt
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Subtítulo: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Introducción Aether Elliott Wave Zigzag Pro es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, diseñado para automatizar la teoría clásica de las Ondas de Elliott. En lugar del complejo recuento de ondas, utiliza un algoritmo de precisión ZigZag para identificar la Estructura 1-2-3 de alta probabilidad y se dirige al
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4) [Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe] Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos. Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback , Squeeze Breakout y Mean-R
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm" . Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo. Diseñado para la estabilidad de MT4,
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - Mercado Scalper v2 (MT4) [Subtítulo: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema ligero de scalping M5/M15 que cierra la brecha entre el momentum trading clásico y el análisis geométrico del mercado. Combina un robusto motor EMA Trend + RSI Pullback con el filtro direccional único del Gann Fan . Diseñado para la estabilidad en MT4, cuenta con un procesad
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine . A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Subtítulo: Cazador de Ondas ZigZag 3 | Monitor de Salud del Mercado | Lógica de Riesgo USD] Introducción TempestLightning es un sistema de trading profesional diseñado para automatizar la compleja teoría de las Ondas de Elliott . En lugar de adivinar el recuento de las ondas, este EA utiliza un algoritmo ZigZag de precisión para identificar la estructura clásica 1-2-3 y se dirige al impu
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] IntroducciónInferno Storm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso. A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inf
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4) [Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] IntroducciónPermafrost Sentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo " . Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación " perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtítulo: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] IntroducciónDorothy Web Spider (DWS) no es un Asesor Experto tradicional rígido. Es un asistente de trading automatizado que opera con el mecanismo "Spider Web" combinado con la lógica "HydraFlow ". En lugar de perseguir el precio con órdenes de mercado, Dorothy escanea automáticamente la volatilidad del mercado y coloca órdenes p
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI [Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Nebula Drifter Eclipse (MT5) [Subtítulo: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Introducción Nebula Drifter Eclipse es una solución de trading algorítmico diseñada para capitalizar las oportunidades de "Reversión Media" dentro de las tendencias de mercado establecidas. Diseñado para una aplicación profesional, este Asesor Experto (EA) evita perseguir rupturas. En su lugar, identifica matemáticamente las desviaciones te
FREE
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (Estándar MQL5 Optimizado) Nombre del Producto: Quantum Aullido Serafín [Subtítulo: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Introducción El precio es el vehículo, pero el volumen es el combustible. La mayoría de las estrategias de ruptura fallan porque operan con "tanques vacíos" - movimientos de precio sin soporte de volumen. Quantum Howl Seraph es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar explosiones de volatilidad de alta probabilid
FREE
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Silent Oracle Reverb [Subtítulo: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Introducción En un mercado ruidoso, Silent Oracle Reverb no comercia en exceso. Observa. Basado en la "Teoría de la Banda de Goma", este Asesor Experto explota el inevitable retroceso de la acción del precio. Cuando el mercado está sobreextendido más allá de los Canales de Keltner y el indicador Oracle (RSI 2) señala agotamiento, el sistema
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5) [Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: El Momentum Cluster Neural [Subtítulo: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Introducción ¿Por qué confiar en un solo indicador cuando se puede aprovechar la sabiduría de la multitud? El Momentum Cluster Neural es un sistema científico de seguimiento de tendencias basado en la Lógica de Consenso . Actúa como un eje neural central, agregando señales de los 5 indicadores de momentum más potentes del anál
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Subtítulo: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Introducción Los activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD) son el cementerio para los EAs tradicionales de rejilla estática. Golden Bitcoin Nexus actúa de forma diferente. Emplea una arquitectura "Elastic Grid " derivada de la volatilidad ATR. Esto permite al sistema respirar durante los picos masivos de
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ironwind Echoes (MT5) [Subtítulo: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Introducción En el comercio de tendencia, Lag es el enemigo. Las medias móviles tradicionales son a menudo demasiado lentas para reaccionar. Ironwind Echoes utiliza el poder de TEMA (Triple Exponential Moving Average) para eliminar el lag. Combinado con el RVI (Índice de Vigor Relativo) , forma un sistema de "Resonancia Cinética" que entra en oper
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado) Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5) [Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran. Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Wildbone Coro Carmesí (MT5) [Subtítulo: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Introducción El mercado es un coro caótico. Para obtener beneficios, debe identificar los momentos en que todas las voces cantan en armonía. Wildbone Crimson Choir es un sistema científico de ruptura estructural. Define el "Wildbone" del mercado usando Envolventes y ejecuta operaciones sólo cuando lo confirma el "Crimson Choir"
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Hexstorm Velvet Crown AI (MT5) [Subtítulo: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | La Gran Muralla de Seguridad] Introducción Hexstorm Velvet Crown AI es un sistema de reversión media de ingeniería de precisión diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad en los extremos del mercado. A diferencia de los robots de seguimiento de tendencias que se desintegran en mercados oscilantes, Hexstorm se nutre de la volatilid
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtítulo: Donchian Breakout | Nube de Ichimoku | Seguridad de la Fortaleza Silenciosa] Introducción Cyber Druid Hollowgate AI es un sistema avanzado de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar expansiones masivas del mercado. Combina la antigua sabiduría del Druida (Filtro de Tendencia de la Nube de Ichimoku) con la precisión del Hollowgate (Ruptura del Canal de Donchian). El resultado es
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Abismo Solar Twinforge AI (MT5) [Subtítulo: Sistema Híbrido de Volatilidad | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Introducción Solar Abyss Twinforge AI es un sistema de trading de doble motor que se adapta a los estados del mercado al instante. Está diseñado para resolver el problema más antiguo del trading: "Los bots de tendencia fracasan en los mercados de oscilación, y los bots de oscilación fracasan en los mercados
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Sindicato Linterna Obsidiana (MT5) [Subtítulo: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Introducción Obsidian Lantern Syndicate es un sistema de trading de élite que integra la Teoría del Caos (Bill Williams) con el análisis moderno de Flujo de Volumen. Ilumina el mercado usando "The Lantern" (Indicador Alligator) para definir la estructura de la tendencia, identifica puntos de entrada de precisión a través de "The Ob
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Aether Colmillo Nightbloom (MT5) [Subtítulo: Compresión Keltner | Impulso de Fuerza | Seguridad de Fortaleza Silenciosa] Introducción Aether Fang Nightbloom es un sistema especializado de ruptura de volatilidad diseñado para cazar los movimientos más explosivos del mercado: Las expansiones de volatilidad . A diferencia de los bots de ruptura estándar que compran cada máximo, este EA espera a que el mercado entre en un estado de p
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Subtítulo: Rolling Momentum | Filtro de Volatilidad | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Marble Tempest Run emaker es un sistema de trading único de "Decodificación Cíclica" que trata el precio del mercado como un objeto rodante influenciado por la gravedad (Tendencias) y las tormentas (Volatilidad). Combina la precisión estructural de "La Canica" (SAR Parabólico) con el poder de decodificación de
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Subtítulo: TEMA Velocity | Volatility Bloom | Cryo-Stasis Safety] Introducción Ghostforge Bloom Requiem AI es un sistema de seguimiento de tendencias de élite diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad, filtrando al mismo tiempo el ruido de la indecisión. Funciona según una sofisticada lógica de "ciclo de vida": Espera a que se forje la tendencia (The Ghostforge ), confirma
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Bastión Lunar Nomicon (MT5) [Subtítulo: Reversión Bollinger | Filtro RSI/ADX | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Moonlit Bastion Nomicon es un sistema de precisión de Reversión Media construido para condiciones extremas de mercado. Visualiza el mercado como una fortaleza (El Bastión ) rodeada de volatilidad. Utiliza una Banda de Bollinger de alta desviación (3.0) para definir los "Muros", consulta un estricto libro de reglas (E
Inkspire Radiant Tyrant AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inkspire Tirano Radiante (MT5) [Subtítulo: Flujo Adaptativo | Momento Radiante | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Inkspire Radiant Tyrant es un sistema de dominio de tendencia diseñado para aplastar la indecisión del mercado. Visualiza la tendencia como tinta que fluye utilizando la Media Móvil Adaptativa (AMA) , mide su energía radiante con el RSI , y ejecuta operaciones sólo cuando el Tirano (Williams %R) confirma el dominio
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario