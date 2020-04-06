Chaos Manuscript Oracle AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Oráculo del Manuscrito del Caos (MT5)

[Subtítulo: Predicción Fractal | Nube de Ichimoku | Seguridad de Crio-Stasis]

Introducción El Oráculo del Manuscrito del Caos es un sistema de trading visionario que intenta descifrar la estructura oculta del mercado utilizando la Geometría Fractal. Actúa como un Oráculo, asomándose al futuro usando la Nube Ichimoku, mientras descifra el pasado usando un profundo Manuscrito Fractal. Combinando estas dos líneas temporales con la energía bruta del Oscilador Asombroso (Energía del Caos), identifica reversiones y rupturas de alta probabilidad con una precisión asombrosa.

Actualización de la Versión 2.10: La Crio-Stasis Esta versión introduce el Protocolo de Seguridad "Crio-Stasis ". Esta lógica avanzada "congela" todos los intentos de modificación cuando el Spread se ensancha más allá de un umbral crítico ( InpMaxTrailSpread ), protegiendo sus operaciones ganadoras de ser detenidas por la manipulación del broker o las brechas de liquidez durante eventos noticiosos.

Estrategia de negociación (La lógica de Oracle) El sistema funciona con un modelo predictivo de 3 pilares:

El Manuscrito (Fractales): Escanea profundamente en la historia (24 barras) para encontrar los Fractales Superiores e Inferiores más significativos. Estos son los niveles clave de soporte/resistencia. El Oráculo (Ichimoku): Consulta la Nube Kumo (Senkou Span A vs B) para determinar la Tendencia Futura. Sólo opera si la nube futura confirma la dirección actual. Chaos Energy (AO): Utiliza el Oscilador Asombroso para medir el momentum. Sólo se ejecuta una operación si el impulso es alcista (para Comprar) o bajista (para Vender).

Características principales

Tecnología Cryo-Stasis: Congela automáticamente las operaciones de Trailing Stop cuando los spreads son altos, evitando errores de "Stops no válidos" y protegiendo los beneficios.

Geometría Fractal: Utiliza un algoritmo de búsqueda profunda para encontrar la verdadera estructura del mercado, ignorando los fractales de ruido menor.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Mejor para Predicción Estructural).

Símbolos: Pares en tendencia (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== EL MANUSCRITO (FRACTAL) === InpFractalDepth : Qué tan atrás buscar niveles clave (Por defecto 24).

=== EL ORÁCULO (ICHIMOKU) === InpTenkan/Kijun/Senkou : Ajustes estándar de Ichimoku.

=== CRIO-STASIS (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : El umbral de "Congelación" (Por defecto 300 Puntos / 30 Pips). InpTrailStart / Dist : Ajustes de "Trailing" (Mínimo recomendado 500 Puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H4). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.