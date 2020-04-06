Moonlit Bastion Nomicon AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Bastión Lunar Nomicon (MT5)

[Subtítulo: Reversión Bollinger | Filtro RSI/ADX | Seguridad Cryo-Stasis]

Introducción Moonlit Bastion Nomicon es un sistema de precisión de Reversión Media construido para condiciones extremas de mercado. Visualiza el mercado como una fortaleza(El Bastión) rodeada de volatilidad. Utiliza una Banda de Bollinger de alta desviación (3.0) para definir los "Muros", consulta un estricto libro de reglas(El Nomicon) de RSI/ADX para confirmar el agotamiento, y sólo opera cuando el mercado está vivo(El Moonlit).

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Incorpora un Trailing Stop inteligente que "congela" automáticamente los intentos de modificación cuando los spreads se amplían ( InpMaxTrailSpread ), protegiendo sus beneficios de la manipulación del broker y de los gaps de liquidez.

Estrategia de negociación (La lógica del bastión)

El Bastión (Límites): Utiliza Bandas de Bollinger con una Desviación de 3.0 (Estándar es 2.0). Esta configuración extrema asegura que el EA sólo opere reversiones raras y de alta probabilidad en los bordes absolutos de la acción del precio. El Nomicon (Reglas): Verificación de Tendencia: ADX debe ser bajo (< 30). No desvanecemos tendencias fuertes.

Comprobación de agotamiento: El RSI debe estar sobrevendido (< 30) para comprar o sobrecomprado (> 70) para vender. El Filtro (Moonlit): Utiliza el ATR para asegurar una volatilidad suficiente ( InpMinAtr ). Evita los "mercados muertos" donde los diferenciales se comen los beneficios potenciales.

Características principales

Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante periodos de spreads elevados, evitando errores de "Stops inválidos" y protegiendo las operaciones ganadoras.

Reversión Extrema: Se centra en los eventos de Desviación 3.0, filtrando el 99% del ruido del mercado.

Seguridad de tendencia: El filtro ADX incorporado impide operar contra rupturas potentes.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (mejor para reversión media).

Símbolos: Pares con rangos claros (EURUSD, USDCAD, GBPUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== EL BASTIÓN (LÍMITES) === InpBandsDev : El multiplicador de desviación (Por defecto 3.0). Bajarlo aumenta las operaciones pero reduce la precisión.

=== EL NOMICON (REGLAS) === InpAdxLimit : Máximo ADX permitido para operar (Por defecto 30). InpRsiOverbought/Oversold : Disparadores de reversión.

=== CRYO-STASIS (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : Umbral de "congelación" (por defecto 300 puntos). InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: M15). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.