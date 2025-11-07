AI Forex Robot MT5

4.44

AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, totalmente automatizado y dotado de inteligencia artificial, diseñado para maximizar la eficiencia, adaptarse al mercado y proteger el capital durante periodos volátiles. Es el único sistema de este tipo en el mundo, que combina el análisis avanzado de señales de IA, la gestión dinámica del riesgo y la adaptación inteligente de estrategias en una potente herramienta. Creado para Traders que desean el máximo rendimiento y un control total sin necesidad de monitorizar constantemente los gráficos. Todos los ajustes están preconfigurados por defecto, y el usuario sólo tiene que ajustar tres sencillos parámetros. Todo el sistema está gestionado por la IA, lo que significa que puede operar eficientemente sin pasar horas en complejas configuraciones u optimizaciones manuales. AI Forex Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier broker de Forex o Prop Trading Firms. El manual detallado está disponible en 10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot por favor envíeme unmensaje privado y usted recibirá el bono de acceso algrupo privado junto con el manual y nuestro apoyo le ayudará con todo. Hemos trabajado durante más de 8 meses en la creación de este robot. Durante ese tiempo, hemos aprendido todo lo relacionado con la IA y su aplicación en los robots de Forex. Estamos seguros de que no hay nada en el mercado, y no lo habrá en mucho tiempo, que pueda competir con este robot. El Robot Forex AI representa una verdadera revolución en el mercado Forex, aportando un nuevo nivel de precisión, seguridad y rendimiento, mejorando sus operaciones. Las preguntas más frecuentes están disponibles en la parte inferior.

Mejora tu trading. IA real. Decisiones reales. Innovación real. ¡La revolución de la IA empieza ahora!

La oferta especial de 1599 $ es válida hasta el 31 de diciembre. Después de eso, se incrementará en $ 200 cada 5 ventas hasta alcanzar el precio final de $ 5000.

Las ventas de este Robot Forex AI son limitadas para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, a la vez que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.

Características:

  • Todas las actualizaciones gratuitas
  • Informes semanales AI
  • Par popular XAUUSD
  • Filtro de Noticias Económicas
  • Protección de Capital Guardián
  • Sistema revolucionario y moderno
  • Robot funciona con cualquier Broker y Prop Trading Firm
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Filtrado inteligente de señales con mayor precisión comercial
  • Reducción del riesgo en condiciones de mercado inestables
  • Ajuste automático a la volatilidad y las tendencias
  • Total transparencia y control sobre el sistema
  • Todos los ajustes preoptimizados, el usuario sólo cambia tres parámetros
  • La IA gestiona todo el proceso 24/5 sin intervención manual

Filtro avanzado de calidad de señales
El robot evalúa cada señal y abre operaciones sólo en los momentos óptimos, aumentando la precisión y reduciendo las entradas de baja calidad.

Razonamiento inteligente de las operaciones
Cada operación viene acompañada de una breve explicación de por qué se ha abierto, lo que proporciona al usuario total claridad y confianza.

Ajuste automático de TP/SL/TS
El robot ajusta automáticamente los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para adaptarse a la volatilidad del mercado, todo ello totalmente gestionado por inteligencia artificial.

Gestión dinámica del riesgo
Dependiendo de las condiciones del mercado, el sistema cambia automáticamente entre los modos de riesgo Conservador, Normal y Agresivo sin necesidad de acción manual.

Protección del Capital Guardián
Durante las rachas perdedoras o las condiciones inestables, el robot reduce la exposición o pausa las operaciones para proteger su capital.

Detección del régimen de mercado
La IA identifica las condiciones actuales del mercado (Tendencia, Rango, Alta Volatilidad, Riesgo de Evento) y evita los entornos de negociación desfavorables.

Filtro de noticias económicas
El sistema bloquea automáticamente las nuevas operaciones antes y después de los principales eventos noticiosos, minimizando la exposición a picos repentinos y deslizamientos.

Informes semanales de IA

El robot genera breves informes de resultados, en los que se destacan estadísticas y datos clave.

Cómo empezar:

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Active Algo Trading en su plataforma, agregue un EA al gráfico de marco de tiempo M5 en el XAUUSD, configure todo de acuerdo con el manual y eso es todo.
  • El AI Forex Robot se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Información:

  • Par: XAUUSD
  • Marco temporal: M5
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Depósito mínimo: 500
  • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
 La versión actual de este robot es la 6.1. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT5.

Precio:
El robot cuesta $1599, y puede ser usado con cualquierBroker de Forex o Prop Trading Firms . Por favor envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot.

AI Forex Robot - Preguntas Frecuentes

  1. ¿Cuál es la diferencia entre un robot de Forex regular y AI Forex Robot?
    Los robots regulares siguen reglas fijas y no se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado. AI Forex Robot utiliza la inteligencia artificial para analizar el mercado en tiempo real, filtrar las señales, ajustar el riesgo y tomar decisiones comerciales más inteligentes. Esto le da una gran ventaja y lo hace más flexible y eficiente.

  2. ¿Tengo que configurar un montón de ajustes antes de usarlo?
    No. Todos los ajustes ya están preconfigurados por defecto. Sólo tiene que cambiar tres parámetros simples, y la IA se encargará de todo lo demás de forma automática.

  3. ¿Es AI Forex Robot adecuado para principiantes?
    Sí. El sistema fue diseñado para ser simple y fácil de usar. Incluso si usted no tiene experiencia con los robots de Forex, puede empezar a usarlo de inmediato.

  4. ¿En qué activos puedo utilizar el robot?
    Por el momento, el robot funciona exclusivamente en XAUUSD (Oro), ya que este es el par para el que fue totalmente optimizado. La lógica de la IA se basa en el comportamiento específico del precio y la volatilidad del oro para garantizar el máximo rendimiento. En un futuro próximo, se añadirán otros pares de divisas, lo que permitirá a los usuarios ampliar su cartera de operaciones sin cambiar el sistema.

  5. ¿Puede el robot operar 24/5 sin mi supervisión?
    Sí. AI Forex Robot analiza el mercado continuamente y abre o bloquea operaciones dependiendo de las condiciones. No necesita estar delante de la pantalla todo el tiempo.

  6. ¿Son gratuitas las actualizaciones de AI Forex Robot?
    Sí, todas las actualizaciones son completamente gratuitas. Puede descargar cada nueva versión directamente a través de su plataforma MT4 o MT5. Cada actualización incluye mejoras, nuevas características y optimizaciones para que su robot esté siempre funcionando con la última versión.

  7. ¿Opera durante las noticias?
    El robot incluye un filtro de noticias económicas. Bloquea automáticamente nuevas operaciones antes y después de eventos importantes para evitar picos de volatilidad y deslizamientos.

  8. ¿Hay algún tipo de soporte después de la compra?
    Sí. Después de comprar el robot, obtendrá soporte completo en el grupo privado, instrucciones claras y acceso a las actualizaciones para que pueda utilizar el sistema de forma fácil y segura.

  9. ¿Puedo utilizar mi propia configuración de riesgo?
    Sí. La configuración predeterminada funciona para la mayoría de los usuarios, pero puede ajustar los niveles de riesgo si desea utilizar un enfoque más conservador o agresivo.

  10. ¿Tienen un manual preparado para el AI Forex Robot?
    El manual detallado está disponible en 10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe.

  11. ¿Cómo funciona AI Forex Robot y qué tipo de modelo de Inteligencia Artificial utiliza?
    AI Forex Robot está impulsado por un modelo híbrido de Inteligencia Artificial que combina LSTM (Long Short-Term Memory) y Transformer Encoder Layers. Esta arquitectura está diseñada específicamente para analizar datos de series temporales de oro (XAUUSD) con una precisión y adaptabilidad excepcionales. El componente LSTM capta las dependencias a largo plazo y los patrones de mercado recurrentes en los movimientos del precio del oro, mientras que la capa Transformer, con un mecanismo de autoatención, identifica los momentos de volatilidad más influyentes que impulsan la futura dirección del mercado. Los parámetros del modelo se optimizaron utilizando la Optimización Bayesiana, que garantiza una gran estabilidad, adaptabilidad y resistencia al sobreajuste. El modelo fue entrenado en más de 20 millones de puntos de datos históricos XAUUSD a través de un proceso de aprendizaje de tres etapas.

  12. ¿Funcionará este robot en mi cuenta de broker existente?
    Sí. AI Forex Robot funciona con cualquier broker y cualquier tipo de cuenta, incluyendo cuentas ECN, Standard y Raw Spread. También funciona perfectamente en Prop Trading Firms.

  13. ¿Qué plataformas soporta el robot?
    El robot funciona en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, las dos plataformas de trading más populares del mundo. Se puede utilizar con su cuenta personal o cuentas de la empresa prop sin modificaciones adicionales.

  14. ¿Cuál es el depósito mínimo necesario para empezar?
    El depósito mínimo recomendado es de 500 $. Esta cantidad permite al robot operar correctamente manteniendo un buen control del riesgo. Dado que XAUUSD (Oro) requiere un margen más alto, siempre recomendamos comenzar con un depósito ligeramente mayor para una mejor estabilidad y flexibilidad en la ejecución de las operaciones.

  15. ¿Utiliza AI Robot Grid o Martingale?
    No, este robot sólo abre una posición a la vez, y cada operación está protegida por un sistema adaptativo de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop que se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real y está totalmente gestionado por AI.

  16. ¿Funciona AI Forex Robot con cuentas de brokers de 2 y 3 dígitos?
    Sí, el robot funciona tanto con brokers de 2 como de 3 dígitos. Todos los cálculos para pips y puntos se convierten internamente, por lo que no se requieren ajustes especiales.

  17. ¿Funciona AI Forex Robot con Prop Trading Firms?
    Sí, AI Forex Robot es totalmente compatible con todas las Prop Trading Firms que permiten el uso de Robots. Funciona en condiciones comerciales estándar, utiliza sólo una posición protegida a la vez, y no se basa en estrategias de cuadrícula o Martingala, por lo que cumple con las normas de las empresas de apoyo, tales como la reducción máxima, los límites diarios, y los requisitos de coherencia. Puede utilizarse tanto en la fase de evaluación como en la de financiación.

  18. ¿Por qué dice que esto es una "revolución" en el mercado Forex?
    Porque este es uno de los primeros robots que realmente combina la toma de decisiones de IA, el filtrado de señales, el control de riesgos y la adaptación de estrategias en un solo sistema. Aporta un nivel de inteligencia y precisión que los robots estándar simplemente no pueden igualar.

  19. ¿La venta de este robot es ilimitada?
    No. La venta de este AI Forex Robot está limitada para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, a la vez que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro soporte. Recibirás asistencia completa en un grupo privado, y te ayudarán en cada paso del camino. De nada.

Comentarios 64
Jalal Kmalaldeen
126
Jalal Kmalaldeen 2025.12.12 22:01 
 

An excellent robot; the support team is helpful and quick to respond to all questions. Trading performance has been excellent so far.

jamal961 raed
24
jamal961 raed 2025.12.06 16:19 
 

After a real test of the robot, I can honestly say I’m satisfied. At first, the results didn’t match what the team was posting, but later we found out that the issue was only with my settings. After fixing the setup and updating to the latest version, the robot started performing exactly as advertised. What I like the most is that the strategy is clear, the entries and exits are calculated, and the trades are clean with controlled risk. There is also a continuous support team available to help anyone facing issues, and they respond quickly and professionally. Overall, the robot delivers solid performance and works perfectly for prop firm challenges. Great experience — definitely recommended.

Mark Carmona
317
Mark Carmona 2025.12.03 18:50 
 

The EA does trade real time using AI, support is great, improving the product day by day. Looking forward to more updates!

¡Conoce a Master Oscillators, un bot que hace que el trading sea simple y flexible! Elige entre las señales de RSI, CCI o Stochastic y construye tu propia estrategia. Este bot te proporciona muchas herramientas, como filtro MA, tamaños de lote dinámicos, calculadora del criterio de Kelly, niveles SL y TP dinámicos, y más. No importa tu estilo de trading, Master Oscillators está aquí para ti. Te proporciona información importante, estadísticas y más, manteniendo siempre seguras tus operaciones. S
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Asesores Expertos
¡Perdón por el excelente rendimiento del 340% anual! Sí, has leído bien: estos resultados de backtest con un 340% anual son casi indecentemente buenos. Pero, por favor, no lo malinterpretes: no es un truco de marketing, sino el resultado de una programación limpia y backtests honestos. Por supuesto, tales rendimientos de ensueño no son realmente sostenibles a largo plazo, porque después de unos años cualquier EA en el backtest acaba alcanzando el límite de lotes. Aun así: Stealth 150 DE40
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Asesores Expertos
XignalCoding Prop Grid EA Construye tu propia estrategia. Supera los retos de prop firm con confianza. El Prop Grid EA de XignalCoding es una herramienta de trading altamente flexible y potente, diseñada para traders que quieren un control total sobre su estrategia, sistema de grid y riesgo. Tanto si estás probando ideas como si quieres superar retos como FTMO, este EA te da la estructura y la seguridad que necesitas. Características principales Creación de estrategias personalizadas Elija su s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
FREE
Jalal Kmalaldeen
126
Jalal Kmalaldeen 2025.12.12 22:01 
 

An excellent robot; the support team is helpful and quick to respond to all questions. Trading performance has been excellent so far.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.12 22:45
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
chenjian295
28
chenjian295 2025.12.09 12:10 
 

This EA is the most disappointing product I have ever bought on MQL5. Since I started using it on November 18th, my live trading account has lost nearly 500 dollars. It is obviously an overfitted strategy that fails in real trading and will only continue to lose money. The author has never dared to publicly show live trading signals and only provided a useless setting guide when users suffered losses. Even if you follow the instructions exactly, losses are still inevitable. However, in the daily profit screenshots the author posted, they made profits every day, but users were losing money every day. This is a completely immature product and a well-planned marketing scam. I strongly advise other traders to stay away from it.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.09 13:04
Hi. Unfortunately this user is using incorrect settings, we already contacted him but he did not reply, instead he added a negative review and a comment defaming us and insulting us. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
⛔️Reported for defaming and insulting us.
jamal961 raed
24
jamal961 raed 2025.12.06 16:19 
 

After a real test of the robot, I can honestly say I’m satisfied. At first, the results didn’t match what the team was posting, but later we found out that the issue was only with my settings. After fixing the setup and updating to the latest version, the robot started performing exactly as advertised. What I like the most is that the strategy is clear, the entries and exits are calculated, and the trades are clean with controlled risk. There is also a continuous support team available to help anyone facing issues, and they respond quickly and professionally. Overall, the robot delivers solid performance and works perfectly for prop firm challenges. Great experience — definitely recommended.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.12 22:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Mark Carmona
317
Mark Carmona 2025.12.03 18:50 
 

The EA does trade real time using AI, support is great, improving the product day by day. Looking forward to more updates!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 18:52
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Mohammed Kareem Nejres Al-mamoori
151
Mohammed Kareem Nejres Al-mamoori 2025.12.03 18:03 
 

Very disappointing and misleading I bought this “AI Forex Robot” after being shown extremely impressive backtest results. Unfortunately, once I received the final product and used it in real trading, the performance was very poor and did not match the advertised backtests at all. This raised serious concerns for me about how those earlier backtests were presented. When I contacted the provider to ask about the gap between backtest and live performance, I didn’t receive a clear or consistent explanation—just a different excuse each time. I was also added to a Telegram customer group where many buyers reported the exact same issue: real trading results not matching the claimed backtests. What made this even more concerning is that the admin would delete complaint messages and remove anyone who questioned the robot, which prevented open discussion and transparency. To verify things myself, I ran my own backtest for the period after my purchase date to compare it with the robot’s actual performance. Surprisingly, my backtest results still didn’t match what I saw in real trading. I also have all the evidence and screenshots to support everything I’m saying. If anyone wants to verify my claims, feel free to message me and I will share the proof. Overall, this product did not deliver what was promised. I’m leaving this review to warn others to be extremely cautious and not rely on marketing/backtest screenshots when deciding to buy.

Guru
39
Guru 2025.12.03 13:21 
 

After testing this EA for about a week I am very satisfied with its performance. It works smoothly and the results are even better than I expected. What really stands out is how active and dedicated the developers are. In the past few days there were a couple of small issues, but they reacted immediately and fixed everything very quickly which shows a high level of professionalism and commitment. The support team is also excellent and always available in the group chat to answer questions and help whenever needed. I have seen some negative reviews but in my opinion they do not reflect the real potential of this EA. It is a new and innovative project built with artificial intelligence and like any advanced technology it needs a bit of time to grow. This is why the developers recommend testing it on a demo first which I fully agree with. Overall my experience has been very positive. The EA shows incredible potential, the results are promising and the team behind it is one of the most responsive I have seen. If you are considering buying it my advice is simple give it a chance and let it show what it can do.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 17:24
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Lorymia2131
87
Lorymia2131 2025.12.03 12:30 
 

AI Robot is a great tool that I use every day, I really like that it is being developed by adding new and excellent features, the results are very good.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:38
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Sipsm
386
Sipsm 2025.12.02 21:12 
 

Very good robot, first position closed with profits. The support has been prompt thus far in responding to queries

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:38
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.02 02:47 
 

I purchased this bot and tested it on a real account but its performance does not come close to what is shown in the back testing or what the developer claims. Whenever I reached out for support, their team blamed everything except the bot itself — broker execution, spreads, VPS latency, liquidity, protection settings, risk modes, activation timing, and even user error, which they also repeat publicly in the review section as their default excuse. The user manual only requires adjusting three simple settings: Mini Score (70–75), Risk Level (Normal) and Lot Size, attaching the bot to a 5-minute chart. It’s hard to see how a user could make mistakes with such basic instructions. With such a high price tag and all the bold claims made by the developer, this AI-powered bot should be smart enough to handle common market factors and still perform reliably on a live account. And if as a user, I am paying such a premium for an “AI smart bot,” I expect it to overcome these challenges but in reality, it doesn’t. If you look closely, most of the 5-star reviews come from users who just bought the bot and never used the bot in live trading. Many were offered a free indicator or bot in exchange for posting a 5-star review within a day, which creates misleading and artificially inflated ratings. I was asked to do the same but I refused to do that and told Mr. Mark that I would prefer to wait and use the bot first for few weeks and would like to add an honest review. Users who genuinely tested the bot and shared negative results often had their messages deleted, their screenshots removed from the group chat, or were blocked from posting in the channel. My experience was the same — the bot performed poorly in real market conditions, trading sideways and repeatedly hitting stop loss. I do not recommend buying this bot. In live trading, it simply does not work as advertised and back testing. Don’t be misled by premium price, fake 5-star reviews collected in returns of free indicator or bots. Lastly, I would like to request that MQL5 not remove this review. The developer will likely report it and try to have it taken down, as they often do, but I am a genuine buyer who paid a high price for this misleading bot, and I have the right to share my honest experience. I’m more than willing to provide your team with all the screenshots of the bot’s real performance, along with my full chat history with their support team, if needed.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.02 16:25
Hi. Thank you for sharing your experience. Backtests and live trading can differ because every account operates with different broker execution, spreads, latency and liquidity conditions, which can significantly affect performance even when the settings are the same. Many users trade this EA successfully in live conditions, but results will always vary between accounts due to these external factors. When we ask clients about their setup, VPS, protections or broker conditions, it is not “blaming the user,” but simply the technical information required to understand why two accounts may produce different results. The manual is designed to be simple, but proper activation and stable market conditions are still essential for any algorithm. We do not offer or request positive reviews, and we do not remove criticism. Messages are moderated only when they contain personal attacks or disruptive behavior, not because someone reports negative performance. If your account experienced stop losses or inconsistent results, we would be happy to review your configuration and help you identify the cause. You have full access to the EA, updates and support, and we are always available for clients who wish to resolve technical issues. We appreciate your feedback and wish you the best in your trading. AI Robot is a real solution using artificial intelligence in the Forex market and it is the best system of this type in the entire market. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Update: Reading this review it is clearly visible that this is not someone looking for help but something written intentionally to destroy this project. Why do I think so? Because this is not the first case where a user does this on purpose, most likely cooperating with another seller whose sales of their grid and martingale robot have dropped.
Kim Gyeongmin
191
Kim Gyeongmin 2025.12.02 00:11 
 

This is exactly the EA I've been looking for. It offers extensive customization just as I wanted. While the author provides recommended parameters, I experimented with my own strategy, and I have been successfully running this EA for over four weeks now. It is truly the best.👍👍👍👍👍👍

Mauricio Cortes De Almeida Couto
210
Mauricio Cortes De Almeida Couto 2025.12.01 17:29 
 

The backtest does not reflect that daily trading. More stops into live account. Waste of mony in my opinion.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.01 19:31
Hi. Thank you for your feedback. Please note that backtests and live trading can differ depending on several factors, such as:
• broker execution and spreads
• VPS latency
• liquidity conditions
• enabled protection settings
• risk mode and activation timing
With the recommended configuration and full protection functions enabled, many users trade the EA daily with stable results. If your live account experienced more stop losses, it may be related to one of the factors above. You are welcome to contact our support for help with your setup and we can review your parameters to see what caused the difference between your backtest and live results. Wishing you all the best in your trading. AI Robot is a real solution using artificial intelligence in the Forex market and it is the best system of this type in the entire market. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Zsolt Tamasi
201
Zsolt Tamasi 2025.12.01 17:08 
 

This is already the fourth EA robot I’ve purchased from MQLBLUE. All of them worked well, but this new AI Forex Robot takes things to another level by using artificial intelligence. It analyzes historical XAUUSD charts and makes buy/sell decisions with greater precision based on that data. The developers are genuinely dedicated. After purchasing, you can join the Telegram group and ask questions directly to the developer, who responds very quickly. The group is already quite large, and managing so many customers is a real challenge, but the support team handles it exceptionally well—you can really see how much effort they put in. The detailed user manual is available in 10 different languages and explains all EA parameters very clearly. The EA is continuously being improved. The buyers in the Telegram group are even asked which additional features they would like to see in future versions. Several new updates have already been released, each one making the robot better and more refined. With the default settings, the AI Forex Robot runs reliably and generates daily profits. It truly represents a new generation of EA robots.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:38
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
BlueSky-Design
148
BlueSky-Design 2025.12.01 15:44 
 

I’ve been using this AI trading robot for several weeks now, and I can genuinely say I’m impressed. The performance has been consistently strong day after day, and—more importantly—it stays stable even when gold makes its typical unnatural or extreme moves. The way the system reads the market is razor-sharp and far beyond what I expected. Also worth mentioning: the developer and support team respond immediately and actually solve things. That alone sets this project apart. For me, this is a also real game changer.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.01 12:19 
 

This EA very good, it works well

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Paul
26
Paul 2025.12.01 08:17 
 

I am very disappointed with the purchase of the AI Forex Robot. I expected that a product priced at $2,000 would be of high quality and genuinely support me in professional trading. Unfortunately, in my personal opinion, the AI Forex Robot is not worth this price. I believe that a fair price for this product would be around $100.

Additionally, the approach to customer service — which can also be seen in comments from other users — is very disappointing. I would like to emphasize that this is solely my personal opinion, and I do not intend to act against or harm the AI Forex Robot project or its creators. I am simply sharing my own experience as a customer.

For these reasons, I cannot recommend this product.

Dr.Law
40
Dr.Law 2025.11.28 14:37 
 

I am updating my original review to provide a comprehensive warning to all potential buyers. This is not just about a failing product; it is about a pattern of deceptive practices, censorship, and hostile behavior from the seller.

1. The Product: A Failure in a Live Environment

Let's be clear: the bot does not perform as advertised. I purchased this EA for $1999 based on promises of "AI" and "capital protection." In a live environment, using the provided .set files and following the manual, the bot produced a net loss. The advertised results are not achievable in real-world trading. The core algorithm is fundamentally flawed.

2. The Censorship: Banned for a Negative Review

The moment I posted my original negative review, I was immediately and permanently banned from the official Telegram group. There was no discussion, no request for logs, and no attempt to help. The seller's first and only action was to silence criticism. This is not the behavior of a confident developer; it is the act of someone hiding a failed product.

3. The Excuses: A Masterclass in Contradiction

In my private messages with the support team, they built a defense on a lie so blatant it's almost comical. They claimed I was "uncooperative" and "refused to provide settings." Yet, in the same breath, they admitted they never asked for settings because I "didn't enter a support conversation." This is a classic Catch-22, a fabricated excuse to justify their censorship.

4. The Threats: A Pattern of Coercion

My case is not isolated. I have evidence from other users, like Rodrigo, who were threatened by the seller ("Mark"). They were told to delete their negative reviews in exchange for support. This is not "setting boundaries"; this is extortion. The seller is actively trying to manipulate their rating by coercing dissatisfied customers into silence.

5. The Challenge: The Silence is Deafening

I publicly challenged the seller: if your product is so successful, ask your entire customer group to post their real, unfiltered results here. Not cherry-picked screenshots. Not backtests. Real account statements.

Their response? Silence. They know that if their customers posted the truth, the myth of this "successful AI" would collapse instantly.

Conclusion: Do Not Buy This Product

This is not just a bad EA. This is a seller who:

•Sells a failing product for an exorbitant price.

•Silences critics by banning them.

•Lies and contradicts themselves to cover their tracks.

•Threatens and extorts users to remove negative reviews.

Do not be their next victim. The risk is not just losing your money on the bot; it's losing your capital when it fails. Avoid at all costs.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.01 09:36
Your review contains several serious accusations, but it removes key context and does not reflect what actually happened. Below are the factual clarifications.
1. About the product performance
The EA is not “failing” nor “non-functional.”
Hundreds of users run it daily with full activation and correct settings. The results you experienced are directly connected to:
• one of your protection functions being turned OFF
• Guardian not activating due to broker feed interruptions
• the trades occurring during a documented global liquidity outage
These factors alone can cause results to differ between accounts. With proper activation, the EA performs exactly as shown in the daily sequences we shared.
2. You were not banned for writing a negative review
Many users have posted critical reviews and remain in the group.
You were removed because your first and only activity in the group was:
• posting a review
• immediately escalating into accusations
• refusing to engage in any technical discussion
• not sharing logs, settings, or questions
• using the group only to argue
Group access is a bonus, not a guaranteed service included in the purchase.
If a user enters only to confront rather than collaborate, the group is not the right place for them.
The EA, license, and updates remain fully available to you.
3. No contradiction and no fabricated “Catch-22”
You claim you were never asked for settings.
That is correct, because you never entered a support conversation.
Support cannot request data from someone who chooses confrontation instead of troubleshooting.
There is no contradiction here; only missing context in your interpretation.
4. No threats, no coercion, no extortion
Your claims rely on cropped screenshots without timestamps or full conversations.
Nobody has ever lost access to updates or their license because of a review.
Support is available to every respectful user regardless of rating and help is provided daily.
However, personal support is not delivered inside an argument.
That is a boundary, not a threat.
5. “Ask everyone to post results” is not meaningful
Every account is unique:
• different brokers
• different spreads
• different VPS latency
• different liquidity conditions
• different activation timing
• different risk modes
Comparing dozens of live accounts publicly as if they were identical is neither reliable nor useful.
This is why results are shared individually and why daily trading sequences are posted to show transparent EA behavior.
6. The global context matters
The trades you refer to happened during a significant market disruption: CME halted trading due to a data-center failure, causing price delays and feed interruptions across many brokers.
Such conditions affect every algorithm, not just this EA.
Ignoring this context leads to inaccurate conclusions.
Final Note
You still have full access to the EA, updates, and your license.
We are always available for technical assistance through our official support channels for users who want genuine help.
Your review contains accusations that remove essential context, but we wish you success in your future trading.AI Robot is a real solution using artificial intelligence in the Forex market and it is the best system of this type in the entire market. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Angelica90
19
Angelica90 2025.11.27 15:21 
 

I have been using this AI Robot for some weeks now and I am really falling in love with it. It is an amazing support to my Forex Trading business. The way the Bot tackles the market is completely unimaginable and precise. I am impressed by the way the support team and the developer listens to our issues and sorts them out pronto! This is a real game changer! - Charles

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
oymail
225
oymail 2025.11.27 14:38 
 

My experience with their EAs were good, all trades with profits. Now the profits already covered the purchase price. I can't wait to have more pairs into the EA. Their EAs build to make money and their support always AWESOME!

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Khamfeua SIRIVONGS
31
Khamfeua SIRIVONGS 2025.11.27 11:24 
 

Just bought the EA few days ago, it shows how excellent the AI works within the EA. The most important thing is that the EA opens a trade once it is feasible to get profit as well as the EA protects the profits. Great to invest for long term profit.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
jck
40
jck 2025.11.27 00:35 
 

Truly Impressive AI Forex Robot — Safe, Smart & Profitable This AI Forex robot exceeded my expectations in every area. The first thing I noticed was how simple and clean the setup process is. All parameters are easy to understand, and the default presets work extremely well. You don’t need to be an expert to get started — everything is straightforward and intuitive. Support from the developer is outstanding. Responses are fast, detailed, and genuinely helpful. They guide you not only on installation but also on smart risk allocation, safety settings, and broker conditions. This level of service gives real peace of mind. The EA’s trading logic is designed with risk first, profit second — which is exactly how professional automation should work. Features like max drawdown controls, equity protection, volatility filters, and smart recovery modes make it feel extremely safe. Performance-wise, the EA has been consistently profitable, not just during trending markets but also during consolidations. It aims for stable growth without taking reckless risks. For traders who want automation that protects capital while making steady returns, this EA is a great choice.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.03 12:39
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
1234
