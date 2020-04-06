Silent Oracle Reverb AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Silent Oracle Reverb

[Subtítulo: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe]

Introducción En un mercado ruidoso, Silent Oracle Reverb no comercia en exceso. Observa. Basado en la "Teoría de la Banda de Goma", este Asesor Experto explota el inevitable retroceso de la acción del precio. Cuando el mercado está sobreextendido más allá de los Canales de Keltner y el indicador Oracle (RSI 2) señala agotamiento, el sistema ejecuta una entrada de francotirador para capturar la reversión a la media.

Estrategia de negociación El algoritmo sigue una estricta lógica de 4 fases para garantizar entradas de alta probabilidad:

Escaneo de Tendencia: Filtra la dirección del mercado utilizando la EMA 200. Evita "atrapar un cuchillo que cae" comprando sólo caídas en una tendencia alcista y vendiendo repuntes en una tendencia bajista. Extensión: Espera a que el precio atraviese las Bandas de Keltner (Desviación 2,5), identificando una zona de sobreextensión. El Disparador: Se ejecuta sólo cuando el RSI de respuesta rápida (Periodo 2) alcanza niveles extremos (<10 o >90), señalando el momento exacto de la reversión. Salida de Reversión a la Media: Asegura el beneficio inmediatamente cuando el precio revierte a la línea media (La Media), aumentando significativamente la Tasa de Ganancias.

Características principales

Tecnología "Reverb Sniper": Utiliza un RSI(2) rápido junto con los Canales de Keltner para identificar los máximos y mínimos locales con una precisión milimétrica.

Gestión institucional del dinero: Position Sizer incorporado. Simplemente introduzca su riesgo en dólares (porejemplo, Riesgo $50). El EA calcula automáticamente el tamaño de lote preciso basado en la distancia de Stop Loss.

Compatible con Prop-Firm : 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala , Sin Promedio. Cada operación está protegida por un Stop Loss duro y un Trailing Stop dinámico.

Panel de control invisible: Un panel minimalista y transparente sobre el gráfico muestra la Zona de Mercado actual y las métricas de Beneficio sin obstruir el análisis del gráfico.

Recomendaciones

Marco temporal: M15 (Scalping) o H1 (Swing).

Símbolos: Principales pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread recomendado para la mejor ejecución.

Depósito mínimo: 100 $ para 0,01 lotes.

Parámetros de entradaPor favor,compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== 1. GESTIÓN DE RIESGO SILENCIOSO === InpUseRiskUSD : Activar/Desactivar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo del USD. InpRiskUSD : Riesgo monetario máximo por operación (porejemplo, 50,0). InpRewardRatio : Relación mínima entre recompensa y riesgo.

=== 2. ORACLE STRATEGY CORE === InpTrendEMA : Periodo para el Filtro de Tendencia (Por defecto: 200). InpKeltnerPeriod : Periodo del Canal Keltner (Media). InpKeltnerMult : Multiplicador de desviación para el canal (La Zona). InpRSI_Period : Periodo para el RSI de Oracle (Por defecto: 2). InpRSI_High / InpRSI_Low : Niveles de activación de sobrecompra/sobreventa.

=== 3. SEGURIDAD Y SALIDA === InpTargetMean: Si es verdadero, la operación se cierra automáticamente cuando el precio toca la línea media de Keltner. InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss basada en la volatilidad ATR. InpUseTrailing : Habilita el Trailing Stop dinámico.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts . Actualice su Navegador MT5 y arrastre el EA al gráfico (porejemplo, EURUSD M15). Marque "Permitir Algo Trading" en los ajustes. Ajuste InpRiskUSD en función de su capital.