Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas.

Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA

Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo: Señal en vivo | Cartera principal | Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará.

¿Qué es Gold Atlas?



Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para oro (XAUUSD). Utiliza un enfoque de ruptura de múltiples entradas para capturar tanto los movimientos intradía como las rupturas de tendencia más amplias.

El sistema no se basa en indicadores ni marcos temporales fijos y utiliza una optimización mínima para reducir el ajuste de curvas y mejorar la robustez.

Gold Atlas opera con 5 niveles de ruptura diferentes, cada uno con su propia lógica de stop loss y trailing stop, creando una fuerte diversificación interna.

La estrategia se probó en 2006 con poco menos de 10.000 transacciones, cubriendo diferentes regímenes y condiciones de mercado.

Como sistema de seguimiento de tendencias, no ganará todas las operaciones, pero está diseñado para capturar grandes ganadores ocasionales a largo plazo.





Configuración



La configuración es plug & play .

Gold Atlas está diseñado para ser fácil de usar y ejecutar , sin necesidad de ninguna configuración compleja.

Simplemente adjunte el EA al gráfico y seleccione un nivel de riesgo : Bajo / Medio / Alto

Una vez configurado, el sistema está listo para funcionar.

Saldo mínimo de la cuenta: $200

Saldo recomendado: $500+





Usuarios de “Prop Firm Gold EA”



Gold Atlas EA funciona muy bien junto con Prop Firm Gold EA .

Ambos sistemas utilizan estrategias completamente diferentes con muy baja correlación , lo que permite su uso conjunto para una mejor diversificación y resultados más uniformes.

El acceso a nuestra comunidad privada está incluido con su licencia. Contáctenos después de la compra para recibir su invitación. ÚNETE A LA COMUNIDAD : https://www.mql5.com/es/messages/0359246ad744dc01





Características

