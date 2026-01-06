Gold Atlas
- Asesores Expertos
- Jimmy Peter Eriksson
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Lea esto primero (muy importante)
- No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas.
- Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA
- Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo
Resultados en vivo: Señal en vivo | Cartera principal | Resultados FTMO
¿Qué es Gold Atlas?
Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para oro (XAUUSD). Utiliza un enfoque de ruptura de múltiples entradas para capturar tanto los movimientos intradía como las rupturas de tendencia más amplias.
El sistema no se basa en indicadores ni marcos temporales fijos y utiliza una optimización mínima para reducir el ajuste de curvas y mejorar la robustez.
Gold Atlas opera con 5 niveles de ruptura diferentes, cada uno con su propia lógica de stop loss y trailing stop, creando una fuerte diversificación interna.
La estrategia se probó en 2006 con poco menos de 10.000 transacciones, cubriendo diferentes regímenes y condiciones de mercado.
Como sistema de seguimiento de tendencias, no ganará todas las operaciones, pero está diseñado para capturar grandes ganadores ocasionales a largo plazo.
Configuración
La configuración es plug & play .
Gold Atlas está diseñado para ser fácil de usar y ejecutar , sin necesidad de ninguna configuración compleja.
Simplemente adjunte el EA al gráfico y seleccione un nivel de riesgo : Bajo / Medio / Alto
Una vez configurado, el sistema está listo para funcionar.
Saldo mínimo de la cuenta: $200
Saldo recomendado: $500+
Características
-
Protector de reducción diaria (compatible con empresas de apoyo , por ejemplo, FTMO )
-
Función de aleatorización incorporada (compatible con empresas de apoyo)
-
Opción de riesgo manual %
- Opción de tamaño de lote fijo
- Opción para habilitar o deshabilitar los modelos de entrada 1–5
- Opción de cerrar todas las operaciones abiertas el viernes por la noche para evitar altas comisiones de swap
-
Comentario comercial ajustable por el usuario
-
Número mágico ajustable por el usuario
-
Visualización de información del gráfico opcional
-
Reducción diaria actual
-
Beneficio diario actual
-
Advertencia
Los sistemas de trading automatizado suelen comercializarse como IA, inteligencia artificial, aprendizaje automático, ChatGPT o incluso sistemas informáticos cuánticos. Esta es una de las principales razones por las que los operadores deben ser cautelosos.
Muchos EA en el mercado son engañosos y están diseñados con un único propósito: hacer creer a los compradores que han encontrado una máquina de imprimir dinero.
En realidad, no es así. La mayoría de estos sistemas fallan con el tiempo y suelen provocar grandes pérdidas o la quiebra de cuentas.
Los sistemas que ofrezco no se basan en palabras de moda ni en afirmaciones de marketing. Se basan en ideas fundamentales y técnicas bien conocidas del mercado forex, que han demostrado una ventaja real a largo plazo al aplicarse de forma estructurada y basada en reglas.
También es importante ser cauteloso con los sistemas comercializados como TIC o SMC. Estos enfoques son en gran medida discrecionales por naturaleza, y cuando se convierten en reglas automatizadas, a menudo no tienen una ventaja claramente definida o demostrada.