Crimson Volcanic Overlord AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI

[Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe]

Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones sólo cuando se confirma una tendencia de alto momento (La Erupción).

Desarrollado con una filosofía de "seguridad ante todo", este sistema está optimizado para operadores y empresas de trading por cuenta propia que buscan un crecimiento constante sin exponerse a riesgos ruinosos como la Cuadrícula o la Martingala.

Estrategia de negociación La lógica operativa se basa en un sistema de confirmación de 3 niveles:

Filtro de Tendencia: Analiza la EMA a largo plazo para determinar la dirección dominante del mercado. Nunca opera en contra de la tendencia principal. Detección de consolidaciones: Monitoriza los Canales de Keltner para identificar zonas de compresión de baja volatilidad. Disparador de ejecución: Compra o vende sólo cuando el precio rompe la estructura del canal Y el ADX (Índice Direccional Medio) confirma la fuerza de la tendencia (Por defecto > 25). Esto reduce significativamente las falsas rupturas.

Características principales

Gestión del riesgo institucional: Position Sizer incorporado basado en el riesgo fijo en USD. Simplemente introduzca su riesgo máximo por operación (por ejemplo, $50), y el EA calcula automáticamente el tamaño preciso del lote basado en la distancia de Stop Loss.

Protocolo de Seguridad: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala , Sin Promedio. Cada operación es independiente y está protegida por un duro Stop Loss y Take Profit en el momento de la ejecución.

Salida Dinámica: Para capturar el máximo potencial de una tendencia, el EA emplea un Trailing Stop dinámico basado en ATR. Esto permite que la operación "respire" durante pequeños retrocesos, al tiempo que bloquea los beneficios a medida que se extiende la tendencia.

Recomendaciones

Plazos: M15, M30, H1 (Recomendado), H4.

Símbolos: Principales pares de divisas (GBPUSD, EURUSD), oro (XAUUSD) e índices (US30).

Tipo de cuenta: Se prefieren las cuentas ECN o Raw Spread para estrategias de ruptura.

Saldo mínimo: 100 $ para 0,01 lotes.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste los siguientes parámetros para personalizar el EA:

=== 1. GESTIÓN DE DINERO === InpUseRiskUSD: Habilitar / Deshabilitar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo USD. InpRiskUSD: Cantidad de riesgo definida por operación (por ejemplo, 50,0). InpRewardRatio: Objetivo de la relación riesgo-recompensa (por defecto 2,0).

=== 2. PARÁMETROS DE LA ESTRATEGIA === InpTrendEMA : Periodo para el Filtro de Tendencia. InpKeltnerPeriod : Periodo del Canal Keltner. InpKeltnerMultiplier : Anchura del canal (Umbral de volatilidad). InpADXThreshold : Valor ADX mínimo para confirmar una ruptura.

=== 3. EXIT & TRAILING === InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss basada en ATR. InpUseTrailing : Habilita el Trailing Stop dinámico.



Guía de Instalación

Descargue el archivo . ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico H1. En la pestaña Inputs, ajuste InpRiskUSD al nivel de riesgo que prefiera. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.