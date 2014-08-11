¿Cómo presentar correctamente un Producto a la venta en el Mercado?

MetaTrader Market es la tienda más grande de aplicaciones para el comercio automático, aquí precisamente los desarrolladores de robots comerciales e indicadores técnicos pueden obtener una recompensa digna por un trabajo bien hecho. El logotipo, la descripción y las capturas de pantalla son extremadamente importantes para la publicación en el Mercado, y es que los compradores potenciales pasarán de largo su aplicación simplemente porque esté mal presentada. Una parte significativa de las compras se lleva a cabo sólo después de que el ojo se sienta atrapado por un logotipo en el escaparate del Mercado, y el posible comprador tiene querer descargarlo sí o sí. Por eso, una correcta presentación es extraordinariamente importante para lograr el éxito.

Dado que el logotipo de tamaño completo del producto no puede superar las dimensiones 200х200 píxeles (y para mostrarlo en el escaparate general es menor), es muy importante usar este pequeño espacio con el máximo de provecho, para que el posible comprador pueda tener una primera impresión positiva. Por ejemplo, veamos el experto Advanced Moving Average, su logotipo está, no sólo bien presentado, sino que al poner el cursor sobre él, se muestra una descripción breve y concisa, que aclara la idea que se implementado en la aplicación.









Pongamos otro ejemplo, busquemos en el Mercado un programa con la palabra "tendencia", y podremos ver en los resultados de la búsqueda más de 50 aplicaciones. Elijamos sólo una fila en el escaparate y veamos sus iconos y sus pequeñas descripciones. Para que sea más cómodo comparar, primero se muestran los iconos, y más abajo, debajo de cada imagen tenemos las descripciones de aparición automática.





Los logotipos de la mayoría de ellos no nos dicen mucho como compradores, y las breves descripciones de la mayoría de estos programas no descubren nada de la idea implementada en ellos. De esta forma, el posible comprador va a entender bien poco, tanto del propio logotipo, como de su descripción.



Si lo desea, para que los traders entren en la página de su Producto, es necesario en primer lugar un logotipo adecuado para el escaparate del Mercado. De otra forma, los compradores lo pasarán simplemente de largo hacia otros programas que estén mejor presentados. Los posibles compradores ven en el escaparate del Mercado su Producto en forma de icono, que no es otra cosa que una tarjeta de visita.







Ahora que usted ya sabe por qué los logotipos de los productos son tan importantes a la hora de descargar en el Mercado, vamos a ver qué hay que hacer para convertirlos en algo verdaderamente atractivo.





Cómo crear un logotipo adecuado

Formato gráfico: los logotipos y demás imágenes es mejor configurarlas en formato PNG, dado que así conservan permanentemente la calidad al ser editado y transformado. Recomiendo encarecidamente no usar JPG.



Un logotipo adecuado debe ser bastante sencillo, describir las ideas básicas del producto y no tener detalles pequeños, que nadie va a lograr distinguir. Unos efectos de presentación de la imagen demasiado coloridos o saturados tampoco son adecuados como logotipo. De manera ideal, basta con 3 - 4 colores a la hora de crear el logotipo, así como un par de formas reconocibles. En la inscripción del logotipo se pueden incluir términos comerciales ampliamente reconocibles y utilizados por cada trader, tales como, por ejemplo, Buy, Sell, trend, etc. Es preferible que la fuente para el texto sea sencilla, sin ranuras y florituras, para que pueda leerlo cualquiera.



Por ejemplo, si el robot comercial propuesto comercia en el canal según la tendencia, entonces se puede representar el propio canal, la tendencia, mostrando en ella los lugares de compra y venta. Aquí tenemos ejemplos de logotipos acertados:







Estos logotipos transmiten bastante bien la misión de los programas propuestos, no están sobrecargados con colores y detalles. Aunque a algunos de ellos no tienen texto suficiente, hay espacio de sobra para el mismo. Para Spread Recorder se podría claramente haber representado el spread entre los dos precios y haber plasmado el concepto "grabar en archivo" de manera más visual.



Es mejor no elegir para el logotipo imágenes de dinero, montañas de oro y oropeles brillantes por el estilo. Esto no sólo no va a decir nada sobre el propio producto, sino que también resultará mal recibido por los posibles compradores, que conocen bien el dicho "No es oro todo lo que reluce". Ejemplos de logotipos sin gusto:





Además, es mala idea utilizar como logotipo héroes de dibujos animados, animalitos "monos" o "simplemente imágenes guays que haya encontrado en algún lugar de internet". La gente viene al Mercado a por cosas totalmente concretas y comprensibles, que le son muy necesarias, y no necesitan ninguna galaría de imágenes extravagantes. Ejemplos de malos logotipos:







Y por supuesto, un logotipo puede resultar malo sencillamente porque no se puede distinguir nada de él. Es decir, o bien la imagen es demasiado pequeña y borrosa, o bien se muestra algo incomprensible.







Un logotipo adecuado para el Producto tiene el aspecto siguiente:

explica la idea que se ha implementado en él;

no utiliza una imagen borrosa, chillona, imcomprensible o indecente;

no contiene elementos pequeños, que sean difíciles de distinguir;



utiliza una cantidad pequeña de colores compatibles;

puede contener un texto breve, comprensible y fácil de leer.







Encargue el logotipo a profesionales



Crear el logotipo adecuado no es tan sencillo, especialmente si usted no es diseñador. En este caso, la solución más sencilla es recurrir a aquellos que saben hacerlo, es decir, encargarle el icono para su producto a profesionales. El apartado freelance permite encargar no sólo programas para el terminal MetaTrader, puede intentar encontrar aquí también un diseñador.

Además, existe multitud de recursos especializados en los que es posible encontrar un diseñador. Por ejemplo:





Puede añadir hasta 12 capturas de pantalla a la descripción, así que aproveche

Al preparar las capturas de pantalla de los gráficos, se recomienda usar el esquema de color estándar "Black and White" (colores negros sobre fondo blanco). Este esquema es compatible con el diseño del escaparate de la tienda y no irritará la vista del comprador con una paleta de colores que no sea estándar.

Para cada producto en el Mercado MetaTrader está permitido añadir hasta 12 capturas de pantalla de 640х480 píxeles. Si el posible comprador ha entrado a la página de su aplicación, entonces es necesario mostrar las posibilidades de su Producto de la manera más comprensible. Por ejemplo, si usted publica un programa para reconocer patrones, muestre varios patrones que han sido encontrados en el gráfico. Tome varias capturas grandes y de buena calidad y acompáñelas de inscripciones explicativas.





No merece la pena intentar introducir en una sola captura multitud de pequeños detalles. Aquí tenemos un ejemplo de lo que no hay que hacer:





Y es que se podría haber hecho una serie de 2-3 capturas en lugar de una sola. En dichas capturas se podrían haber mostrado todos los patrones de reconociemiento a mayor tamaño, y conseguir además que el texto fuese legible. Esto también concierne a los gráficos de precio, intente no usar escalas demasiado pequeñas, dele a los usuarios la posibilidad de percibir los detalles. Y no utilice, a no ser que sea imprescindible, esquemas de color no estándar, no muestre en los comentarios texto (mensajes de la función Comment) que tape el gráfico. Destaque en los colores habituales las señales de compra y venta (azul y rojo). Una captura así no sería adecuada.







Si nos esforzamos un poco, entonces podremos convertirlo en una variante mejor.







Aquí se ha elegido una escala de gráfico mayor, mostrada en un esquema de colores estándar "Black & White", se ha quitado una inscripción que estorbaba, el nombre del patrón se ha plasmado con otro tipo de fuente y color, los lugares de ruptura del triángulo se han marcado adicionalmente con contorno rojo. Las propias flechas de la ruptura están también coloreadas en los colores habituales para la mayoría de los traders. Una captura así no contiene detalles sobrantes y muestra sólo la idea más esencial.



Recuerde: el visionado de la galería de capturas es la primera y más esencial de las tareas para el posible comprador, si al final ha entrado en la página de su producto. Puede no llegar a leer la descripción, si no le interesan sus imágenes.







Los logotipos deben ser de 200x200 píxeles

El logotipo grande está pensado para ser mostrado en el apartado Mercado en la página web, y debe tener un tamaño de 200x200 píxeles. El logotipo pequeño se muestra en el terminal de cliente, y debe tener un tamaño de 60x60 píxeles. Al verter un logotipo grande, se crea sobre su base uno más pequeño, pero lo mejor es crear ambos logotipos uno mismo, para que no se pierda información útil durante la conversión automática.

Se recomienda usar para los logotipos archivos gráficos en formato PNG, también se admiten, aunque no sea preferible, los formatos GIF, JPG y JPEG.



Exigencias para las capturas: el tamaño será de 640x480 píxeles

Cada producto puede contener hasta 12 capturas de pantalla, que ilustren su funcional. Las capturas serán rigurosamente de un tamaño de 640х480 píxeles.



Se recomienda usar para las ilustraciones en la descripción archivos gráficos en formato PNG, también se admiten, aunque no sea preferible, los formatos GIF, JPG y JPEG.

No se recomienda en absoluto comprimir imágenes de gran tamaño hasta el estándar exigido, dado que en el proceso se prodece una pérdida de calidad y definición con mucha frecuencia. Lo mejor es establecer anticipadamente las dimensiones necesarias del gráfico (del terminal, simulador, etc) y después de esto se hace la captura de pantalla. Así no se verá obligado a comprimir la imagen hasta los 640x480 píxeles exigidos.



Cómo hacer las capturas de pantalla de la simulación

Los expertos (robots comerciales) son el producto más popular del Mercado. La mayoría de los vendedores usan para ellos capturas de pantalla del simulador. Haga capturas que muestren el procedimiento de simulación en acción, y muéstrelas en la secuencia adecuada:

ajustes del simulador para una única simulación parámetros del experto para una única simulación informe sobre la simulación

Si es necesario mostrar el procedimiento de optimización del robot comercial, entonces añada también:

los ajustes del simulador para la ejecución de la optimización de los parámetros del experto el diapasón y el salto de los parámetros del experto para la optimización los resultados de la optimización

Una descripción así, en forma de imágenes consecutivas, le permitirá obtener una idea general, incluso sin mirar la descripción del Producto. Puede mostrar en una captura los ajustes del simulador y los parámetros del experto. Pero hay que hacerlo todo correctamente. La mayoría de los vendedores hace las capturas de la simulación sin pensar en su calidad. Primero realizan la toma, y luego la comprimen en el editor hasta el tamaño deseado. Como resultado, la imagen sale del tamaño necesario, pero se pierde definición.







La calidad empeora, pero el autor no tiene la culpa, él ha hecho el terminal lo más estrecho posible, pero aun así la anchura de la captura ha salido superior a los 640 píxeles, por lo que simplemente ha reducido la imagen hasta las dimensioneas requeridas. En realidad, en este caso se podría no haber comprimido la imagen propiamente dicha. Lo mejor era editar la captura en el editor gráfico. Habría bastado con estrechar las dimensiones de los controles en los ajustes del simulador y librarse de la columna "Steps" sobrante en los parámetros del experto. Y así obtenemos una imagen de calidad bastante mayor, sin perder ninguna información importante.







Igualmente, se pueden combinar los resultados de la simulación y el gráfico del saldo.





Los informes sobre las operaciones y los gráficos de distribución de entradas en horas/días, se pueden combinar sin perder calidad:







Los gráficos restantes del informe de simulación se pueden combinar también.





Como puede ver, se pueden mostrar de manera visual los resultados de la simulación, sin recurrir a la compresión de capturas de pantalla, y aun así, todos los datos serán adecuadamente presentados y mostrados.





Realice las ilustraciones adecuadas para el Mercado

Puede invertir un montón de energía escribiendo y probando un magnífico programa para el Mercado, pero será tachado de la lista si nadie descarga su Producto. Y para que un posible cliente cargue su aplicación en el terminal MetaTrader, dicho cliente debe percatarse de que su Producto existe entre cientos de otros productos en el escaparate de la tienda. Por eso, un logotipo adecuado es un aspecto clave en el éxito de su programa.

La segunda cosa importante es una ilustración correctamente presentada en la descripción de la página en el Mercado, que pueda mostrar de manera directa las posibilidades y subrayar las ventajas de su Producto, en comparación con otros programas semejantes. Y, por supuesto, no olvide que es difícil hacer buenas ilustraciones para un programa que tenga un interfaz gráfico horrible.

Aquí tiene algunos artículos útiles más, que desentrañarán el tema de la presentación del producto desde el punto de vista de la venta:





Aprenda de los ejemplos, busque en el Mercado productos con una buena presentación y adquiera experiencia de ellos. ¡Presente de manera adecuada sus Productos en el Mercado, esto le ayudará a conseguir descargas y ventas!



