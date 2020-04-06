Aether Fang Nightbloom AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Aether Colmillo Nightbloom (MT5)

[Subtítulo: Compresión Keltner | Impulso de Fuerza | Seguridad de Fortaleza Silenciosa]

Introducción Aether Fang Nightbloom es un sistema especializado de ruptura de volatilidad diseñado para cazar los movimientos más explosivos del mercado: Las expansiones de volatilidad. A diferencia de los bots de ruptura estándar que compran cada máximo, este EA espera a que el mercado entre en un estado de profunda "Compresión" (The Nightbloom) antes de atacar. Combina los Canales de Keltner (The Aether) con el Índice de Fuerza (The Fang) para asegurar que cada operación está respaldada por un impulso de volumen real.

Actualización de la versión 1.10: Silent Fortress Core Equipada con la arquitectura de seguridad "Silent Fortress ", esta versión garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Cuenta con un Trailing Stop inteligente que mantiene un "Muro de Seguridad" dinámico (min 400 Puntos), asegurando que las operaciones nunca sean ahogadas por el ruido o rechazadas por los límites del broker durante los picos de noticias.

Estrategia de negociación (La Lógica Nightbloom ) El sistema funciona con una rigurosa Lógica de 3 Condiciones:

El Nightbloom (Compresión): Mide la volatilidad del mercado utilizando la Desviación Estándar. El mercado debe estar "dormido" (Baja Volatilidad) antes de que el EA se despierte. Esto filtra los mercados agitados y agotados. El Eter (Breakout): Monitoriza los Canales de Keltner. Una ruptura por encima de la Banda Superior o por debajo de la Banda Inferior señala el despertar. El Colmillo (Impulso): Valida el movimiento utilizando el Índice de Fuerza. Requiere un aumento brusco de la fuerza para confirmar que el volumen está impulsando el precio, evitando falsificaciones.

Características principales

Tecnología de compresión: Sólo opera tras periodos de baja volatilidad, capturando la explosión de alta probabilidad que sigue al squeeze.

Silent Fortress Trailing: Un sólido mecanismo de salida que protege los beneficios respetando los límites del broker (StopLevel + FreezeLevel).

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en la equidad de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Mejor para la lógica de compresión de la volatilidad).

Símbolos: Pares Volátiles (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de Entrada

=== EL ÉTER (KELTNER) === InpKeltnerPeriod / Mult : Configuración del canal (Estándar: 20, 1,5).

=== EL NIGHTBLOOM (COMPRESIÓN) === InpCompressionLimit : El umbral de volatilidad. Inferior = Entrada más estricta.

=== EL COLMILLO (FUERZA) === InpForcePeriod : Sensibilidad al impulso.

=== FORTALEZA SILENCIOSA (SEGURIDAD) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Objetivos duros en Puntos. InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 Puntos).

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.