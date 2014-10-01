Preparación de la cuenta comercial para la migración al hosting virtual

El terminal de cliente MetaTrader es ideal para realizar la automatización de las estrategias comerciales. Los desarrolladores de robots comerciales pueden encontrar todo lo necesario ‒ un potente lenguaje de programación MQL4/MQL5 en base a C++, el cómodo entorno de desarrollo MetaEditor, el simulador de estratagias multitipo con soporte para los cálculos distributivos MQL5 Cloud Network. En este artículo podrá conocer cómo trasladar su terminal de cliente con todos los desarrollos a un entorno virtual.





¿Cómo conseguir que el terminal funcione de manera fiable e ininterrumpida?



El trader puede necesitar que el terminal esté en marcha las 24 horas del día en tres casos:

si dispone de un robot por encargo, diseñado o escrito con su propio esfuerzo;

si tiene un asesor comprado en el Mercado;

si dispone de una suscripción a una Señal.

En todos estos casos es necesario proporcionar una conexión permanente al servidor comercial y una alimentación ininterrumpida de la computadora. No siempre se puede utilizar o adaptar un ordenador personal para estos cometidos, así que la solución más extendida hasta el día de hoy ha sido el alquiler de los recursos y el potencial ajeno, en forma de VDS o VPS en compañías especializadas.

La plataforma comercial MetaTrader propone a todos los traders un método mucho más cómodo y rápido para solucionar este problema, usted puede alquilar un servidor virtual para su cuenta comercial, directamente desde el terminal de cliente.





Qué es un terminal virtual



El terminal virtual Meta Trader ha sido desarrollado especialmente para funcionar en la red Virtual Hosting Cloud, que propone a cualquier trader que lo desee alquilar un servidor virtual ya listo, con un entorno comercial ya desplegado, con solo unos cuantos clicks de ratón, directamente desde el terminal de cliente.





Registrar un servidor virtual



Para poder obtener un terminal virtual para su uso, elija la cuenta comercial necesaria y ejecute el comando "Registrar un servidor virtual" en el menú contextual.



Aparecerá la ventana de diálogo "Wizar de hosting virtual", que le mostrará cómo funciona la red de hosting virtual. El proceso de obtención de un servidor virtual consta de tres pasos, donde le irán indicando cómo prepararse para la migración y le propondrán elegir el servidor virtual más cercano, con un retraso mínimo de red hasta el servidor comercial de su bróker.



Puede utilizar los 1440 minutos gratuitos que se le dan a cada usuario registrado en MQL5.com o elegir una de las tarifas que se le proponen. En la última etapa, deberá elergir el modo de migración de datos, que depende del objetivo:



la opción de migración completa será necesaria en caso de que quiera iniciar simultáneamente en el terminal asesores/indicadores y la copia de operaciones por suscripción;

solo expertos e indicadores, si la suscripción a la señal no es necesaria;

solo copia de operaciones por suscripción, en este caso, solo se trasladan los ajustes de copiado de la Señal, ni gráficos, ni programas.



No existen limitaciones en lo que respecta a la cantidad de expertos/indicadores, para los productos comprados en el Mercado no se gastan licencias durante la activación en el terminal virtual.

Tras elegir el modo de migración, usted podrá iniciar el servidor virtual directamente con el botón "Realizar la migración ahora mismo" o hacerlo más tarde, en cualquier momento que resulte más cómodo para usted.



¡Felicidades, ha obtenido usted su propio servidor virtual, con un terminal MetaTrader ya preparado para comerciar!



Preparativos para la migración



Antes de iniciar el terminal virtual, es necesario preparar para ello el entorno activo: los gráficos, los indicadores y asesores iniciados, los parámetros de copiado de operaciones según la suscripción y los ajustes del terminal.



Gráficos y Observación del Mercado

Ajuste en la "Observación del Mercado" la lista de símbolos necesarios que le sean imprescindibles para el funcionamiento de sus asesores. Es mejor quitar todos los símbolos que no sean necesarios, para disminuir el tráfico de ticks en el terminal. No tiene sentido mantener en la "Observación del Mercado" un centenar de símbolos, si para el comercio solo se utiliza un par.



Abra solo los gráficos que necesite, y cierre todos los sobrantes. Aunque no existe limitación en cuanto a la apertura de gráficos, no tiene sentido mantener gráficos que sean innecesarios. Los ajustes de color de los gráficos no juegan papel alguno.

En los ajustes del terminal, en la pestaña Gráficos, indique el valor del parámetro "Máx. de barras en la ventana". Algunos indicadores personalizados están escritos de manera poco económica y hacen cálculos sobre toda la historia disponible en el gráfico. En este caso, cuanto menor sea el valor indicado, mejor. Pero asegúrese de antemano de que el indicador funciona correctamente con estos ajustes, reinicie el terminal después de cambiar este parámetro.



El terminal virtual está proyectado de tal forma que descarga automáticamente toda la historia disponible desde el servidor comercial, pero en este caso, en el gráfico estarán accesibles no más de 500 000 barras.

Indicadores y asesores



Pase a los gráficos todos los indicadores y asesores necesarios para el funcionamiento autónomo del terminal. La mayoría de los asesores no recurren a los indicadores en los gráficos, realice una revisión y decida qué es lo que verdaderamente necesita.

Los productos comprados en el Mercado que hayan sido iniciados en el gráfico, son igualmente transferidos durante la migración. Además, seguirán funcionando a pleno rendimiento, pero no se gastará licencia de activación alguna. La concesión de licencia de manera automática de los productos comprados sin gasto de activaciones disponibles se ha hecho especialmente solo para el terminal virtual.

Queda teminantemente prohibida la llamada de DLL en el terminal virtual. Al primer intento de llamar una función DLL, el programa iniciado será detenido de inmediato mediante un error crítico



Todos los parámetros externos de los indicadores y asesores deben ser establecidos correctamente, compruébelos de nuevo antes de iniciar la sincronización.

Los scripts no pueden ser trasladados en la migración, incluso si fueron iniciados en un ciclo infinito en el gráfico en el momento de la sincronización.

El terminal virtual puede reiniciarse automáticamente durante la actualización reglamentaria a través de LiveUpdate, así como durante la realización del mantenimiento técnico del hosting. Por eso, todos los programas destinados para trabajar en la plataforma virtual deben procesar correctamente la parada y el reinicio del terminal para continuar su trabajo de forma correcta tras estos eventos.

Durante la migración al hosting virtual las variables globales del terminal no se trasladan. Si necesita inicializar una cantidad numerosa de variables cuando inicia un programa, utilice para eso la lectura desde los archivos que se puede enviar usando la directiva #property tester_file.

Transmisión de archivos



Si para el funcionamiento de un asesor o indicador es necesario un archivo determinado, entonces se lo puede transmitir al terminal virtual indicando las propiedades en #property:



#property tester_file "nombre_del_archivo_con_los_datos"- para enviar el archivo desde la carpeta <catálogo_de_datos>\MQL5\Files o <catálogo_de_datos>\MQL4\Files

#property tester_indicator "nombre_del_indicador" - para enviar el indicador personalizado desde la carpeta <catálogo_de_datos>\MQL5\Indicators o <catálogo_de_datos>\MQL4\Indicators

#property tester_library - "nombre_de_la_biblioteca" - para enviar la biblioteca desde la carpeta <catálogo_de_datos>\MQL5\Libraries o <catálogo_de_datos>\MQL4\Libraries

Notemos que las bibliotecas llamadas son reconocidas y enviadas al hosting de manera automática durante la migración, incluso si no han sido indicadas. Por eso no es necesario indicarlas especialmente. Asimismo, no es obligatorio indicar los indicadores que son llamados claramente en el código por su nombre, con la ayuda de la función iCustom().



Al realizarse la migración, estas directivas serán reconocidas por el terminal, y los archivos indicados serán enviados. En este caso, el tamaño del archivo no podrá superar los 64 MB.



Ejemplo de código de transmisión al terminal virtual de archivos de tres tipos:



#property tester_file "trade_patterns.csv" #property tester_indicator "smoothed_ma.ex5" #property tester_library - "alglib.ex5"

Ajustes de los apartados Correo, FTP y Señales

Si el asesor debe enviar correo, mostrar datos de FTP o codificar las operaciones según la suscripción, entonces es necesario detallar todos los ajustes necesarios. Indique sin falta el login y contraseña correcto de su cuenta en MQL5.community en la pestaña Comunidad, esto es imprescindibles para la copia de las señales.



Se recomienda insistentemente indicar en los ajustes de Notificaciones su MetaQuotes ID y permitir el envío de mensajes sobre las operaciones comerciales realizadas. De esta forma, usted siempre estará al tanto de lo que sucede en su cuenta comercial, incluso sin abrir el terminal.



Autorización para comerciar y copiar señales

En el terminal virtual siempre está presente la autorización de comercio automático. Por eso, cualquier asesor iniciado en el momento de la sincronización y que tenga funciones comerciales podrá comerciar en el terminal comercial después del traslado. No inicie en los gráficos asesores de los que no esté seguro.

Independientemente de si está o no permitido el comercio automático en su terminal de cliente o en los ajustes de algún asesor en concreto, cualquier asesor, al trasladarlo al terminal virtual, obtiene plena autorización para comerciar.



Indique los parámetros necesarios de copiado de operaciones en el apartado Señales. Si en la cuenta comercial existe una suscripción activa y está autorizada la copia de operaciones, entonces en el momento de la ejecución de la migración, en el terminal de cliente se anulará la autorización de copia de la señal. Esto se hace para protegerle de la situación en la que dos terminales se encuentran abiertos con la misma cuenta y copian simultáneamente las mismas operaciones.



La copia de operaciones se activa automáticamente en el terminal virtual al efectuar la migración. El mensaje sobre la cancelación de la copia en el terminal de cliente será doblao igualmente en el terminal.



Ajustes de las solicitudes WebRequest

Si su programa, diseñado para funcionar en un terminal virtual, utiliza la función WebRequest() para enviar solicitudes HTTP, entonces es necesario, en el apartado Asesores, marcar la autorización y enumerar todos los URL de confianza.





Cómo tiene lugar la migración

Se llama migración al proceso de trasladar el entorno activo actual desde el terminal de cliente al terminal virtual. Se trata de un método sencillo y unívoco para cambiar el contigente de programas iniciados, gráficos abiertos y parámetros de la suscripción en el terminal virtual.



La migración se realiza con cada sincronización del terminal de cliente, la sincronización siempre funciona en una dirección, el entorno del terminal de cliente es enviado al virtual, pero nunca al contrario. El estado del terminal virtual se puede controlar con ayuda de solicitudes de los registros del terminal y los expertos, así como con los datos del monitoreo del servidor virtual.

Para realizar la sincronización, recurra en el menú contextual el comando "Sincronizar el entorno" y elija el tipo de migración.



De esta forma, usted podrá cambiar la cantidad de gráficos y la lista de símbolos en la Ventana de datos en cualquier momento, así como los programas iniciados y sus parámetros de entrada, los ajustes del terminal y la suscripción a una Señal.

Al realizar la migración, toda la información queda reflejada en el registro del terminal de cliente.



Tras efectuar la sincronización, abra el registro principal del terminal virtual para mirar las acciones realizadas en él.



En la ventana de visionado de registros que se abrirá, es posible establecer un trozo de texto conforme al que se realizará la filtración de anotaciones del registro, se puede establecer el intervalo deseado y pulsar el botón "Request" para cargar las anotaciones encontradas.



Los propios registros del terminal se actualizan con cada solicitud sobre ellos y se guardan en la carpeta <catálogo de datos del terminal> /logs.





Trabajar con el terminal virtual



El control del estado del servidor virtual alquilado se puede llevar a cabo de manera muy sencilla, igualmente desde el terminal de cliente. Hay que recurrir al comando "Detalles" en el menú contextual.



En la ventana de diálogo que se abrirá, será posible ver todos los datos del monitoreo del servidor virtual:

el gráfico de carga del procesador central en %;

el gráfico de uso de memoria operativa en Mb;

el gráfico de uso del disco duro en Mb.



En la pestaña principal Details se muestran los datos sobre el propio servidor virtual y sobre el entorno activo del terminal en él:

el nombre del servidor y el número de su alquiler; fecha de comienzo del alquiler, la cuenta MQL5.com y el estado de la cuenta en ella; tarifa utilizada y tiempo de alquiler restante

estatus - iniciado o parado.

Además, para el terminal virtual se muestran los siguientes datos:

fecha y modo de la última migración;

información sobre la migración de la suscripción a una Señal y la desactivación de la copia de operaciones en el terminal de cliente (si existe una suscripción);

cantidad de gráficos abiertos, cantidad de asesores/indicadores iniciados en ellos, cantidad de bibliotecas EX4/EX5 trasladadas y de archivos creados.

El inicio y detención del terminal virtual asimismo se realiza desde el menú de contexto en el icono del servidor alquilado. Allí mismo se puede también cancelar el alquiler. En caso de cancelación prematura, el importe pagado no se reembolsará.







¡El hosting virtual es la mejor solución para el trading automático!



Las ventajas del servicio de hosting virtual son obvias:

es un método rápido y sencillo de obtener un servidor virtual directamente desde el terminal de cliente;

tiene la posibilidad de estudiar y poner a prueba el servicio durante 1440 minutos de forma gratuita y sin ningún orden establecido;

dispone de un terminal virtual ya listo y ajustado;

tiene tarifas flexibles, con rebajas por la duración del alquiler;



posibilidad de elegir la ubicación con un retraso de red mínimo hasta el servidor comercial de su bróker;

dispone de un modo sencillo de pago, directamente desde su cuenta única en MQL5.community, y en perspectiva también desde su cuenta comercial.

¿Qué necesita el trader para poder comerciar de forma automática e ininterrumpida o para copiar señales comerciales? Un servicio comprensible y transparente, que posibilita el funcionamiento ininterrumpido del terminal con una conexión garantizada al servidor comercial y con un esfuerzo mínimo por parte del usuario a la hora de controlar el funcionamiento.



¡El hosting virtual le permite a usted no pensar más sobre este tipo de problemas, no tiene más que registrar un servidor virtual para usted y utilizar los 1440 minutos gratuitos para poner a prueba sus posibilidades!





