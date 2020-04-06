ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Golden Bitcoin Nexus (MT5)

[Subtítulo: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix]

Introducción Los activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD) son el cementerio para los EAs tradicionales de rejilla estática. Golden Bitcoin Nexus actúa de forma diferente. Emplea una arquitectura "Elastic Grid " derivada de la volatilidad ATR. Esto permite al sistema respirar durante los picos masivos del mercado y golpear con precisión durante las consolidaciones.

Actualización de la versión 1.30: Incluye una corrección crítica del límite de volumen. El EA ahora limita inteligentemente los volúmenes de las órdenes para respetar el SYMBOL_VOLUME_LIMIT del Broker. Esto evita errores de ejecución cuando se opera con grandes capitales o multiplicadores de martingala agresivos.

Estrategia de negociación La lógica opera en dos fases distintas:

Modo Scout (Sniper Entry): El EA espera una configuración de reversión de la media de alta probabilidad utilizando las Bandas de Bollinger (Desviación 2.0) y el RSI (30/70). Intenta capturar la reversión inmediatamente. Modo Nexus (Recuperación Elástica): Si el mercado se mueve en contra de la entrada del Scout, se despliega la red de recuperación. La distancia entre órdenes es dinámica ( ATR * Multiplicador ), asegurando que la rejilla se expande durante la alta volatilidad para sobrevivir a las caídas.

Características principales

Matriz de rejilla elástica: Olvídese de los pips fijos. El espaciado de la rejilla se adapta al ruido del mercado. Espaciado amplio durante las noticias/caídas, espaciado estrecho durante las sesiones tranquilas.

Protocolo a prueba de fallos: Stop Loss duro basado en % de Balance. Si el drawdown alcanza el InpMaxDrawdownPct , todas las operaciones se cierran para preservar el capital restante.

Basket Profit Target: Cierra toda la cadena de la parrilla cuando el beneficio flotante total alcanza un porcentaje específico del Capital (por ejemplo, 1,5%).

Tope de Volumen Inteligente: Normaliza automáticamente los lotes de la martingala para que se ajusten a los límites máximos de volumen y tamaños de paso del broker, evitando el Error 131 (Volumen no válido).

Recomendaciones

Marco temporal: M15 o H1.

Símbolos: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD.

Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread / Estándar.

Saldo mínimo: $1000 (0.01 lote inicial) recomendado para estrategias Grid.

Parámetros de entrada Por favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== 1. CAPITAL & RISK CORE === InpBaseLot : Volumen inicial para la primera operación. InpEquityTargetPct : Objetivo de beneficio para cerrar la cesta (% del Capital). InpMaxDrawdownPct : Tope de emergencia . Límite de pérdida dura (% del Saldo).

=== 2. LÓGICA DE ENTRADA SNIPER === InpBB_Period / Deviation : Configuración de las Bandas de Bollinger para la entrada. InpRSI_Oversold / Overbought : Niveles de disparo (por defecto 30/70).

=== 3. MATRIZ DE REJILLA ELÁSTICA === InpMaxOrders : Capas máximas permitidas. InpVolMultiplier : Coeficiente Martingale (por ejemplo, 1,4). InpGrid_ATR_Mult : Multiplicador de distancia. Más alto = rejilla más segura/amplia.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico M15 (XAUUSD o BTCUSD). Ajuste InpBaseLot en función de su saldo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading " está activado.



