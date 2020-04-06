Nebula Drifter Eclipse AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Nebula Drifter Eclipse (MT5)

[Subtítulo: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe]

Introducción Nebula Drifter Eclipse es una solución de trading algorítmico diseñada para capitalizar las oportunidades de "Reversión Media" dentro de las tendencias de mercado establecidas. Diseñado para una aplicación profesional, este Asesor Experto (EA) evita perseguir rupturas. En su lugar, identifica matemáticamente las desviaciones temporales de los precios (retrocesos) para ejecutar entradas a niveles óptimos de valoración, maximizando así la relación Riesgo-Recompensa mientras se mantiene la alineación con la tendencia dominante.

Estrategia de negociación El sistema funciona con una arquitectura de precisión de 3 capas:

Análisis del contexto tendencial: Utiliza un marco EMA dual (Fast 50 & Slow 200) para filtrar la dirección del mercado. Se adhiere estrictamente a los principios de seguimiento de tendencias, filtrando el ruido contra-tendencia. Protocolo de entrada de precisión: Las operaciones se ejecutan sólo cuando se produce una confluencia específica: Desviación de la volatilidad: Utiliza las Bandas de Bollinger para detectar condiciones de sobrecompra/sobreventa estadísticamente significativas (The Drifter).

Confirmación de Osciladores: Utiliza el RSI como disparador para confirmar los cambios de momentum (El Eclipse), asegurando que el pullback está terminando y la tendencia principal se está reanudando. Salida dinámica: Cuenta con un Trailing Stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado para asegurar ganancias no realizadas.

Características principales

Gestión del riesgo institucional: Position Sizer incorporado. Defina su riesgo máximo en USD (por ejemplo, 50 $) y el algoritmo ajustará automáticamente el tamaño de los lotes en función de la distancia de Stop Loss.

Estricta Preservación del Capital: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala , Sin Promedio. Cada posición es independiente y está protegida por Hard Stop Loss y Take Profit.

Panel Nebula: Una interfaz transparente sobre el gráfico muestra el Estado de la Tendencia, la Señal RSI y las métricas de Beneficio Neto para un conocimiento inmediato de la situación.

Recomendaciones

Marco temporal: H1 (Recomendado para estabilidad), M30.

Símbolos: Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD), oro (XAUUSD) e índices (US30).

Tipo de cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread.

Depósito mínimo: 100 $ para 0,01 lotes.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste los siguientes parámetros para personalizar el EA:

=== 1. GESTIÓN DE DINERO === InpUseRiskUSD : Activar / Desactivar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo USD. InpRiskUSD: Riesgo monetario máximo por operación (por ejemplo, 50,0). InpRewardRatio : Relación riesgo/recompensa objetivo (por defecto: 1,5).

=== 2. NÚCLEO DE LA ESTRATEGIA NEBULA === InpFastEMA / InpSlowEMA : Periodos para la Nube de Tendencia (Por defecto: 50/200). InpBandsPeriod : Periodo para la detección de Volatilidad. InpRSI_Period : Periodo para la activación del Eclipse. InpRSI_Level_Buy / Sell : Umbrales para la entrada.

=== 3. SEGURIDAD Y SALIDA === InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss basada en la volatilidad ATR. InpUseTrailing : Habilitar Trailing Stop dinámico.

=== 4. SISTEMA === InpShowDashboard : Activa el panel de análisis en el gráfico.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh. Arrastre el EA a un gráfico H1. En la pestaña Inputs, ajuste InpRiskUSD al nivel de riesgo que prefiera. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.