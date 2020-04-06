ApexBTC EA
- Asesores Expertos
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
Estrategia Avanzada de Scalping para BTCUSD
Expert Advisor premium desarrollado específicamente para Bitcoin, combinando estrategia inteligente de ruptura con gestión profesional de riesgos.
Características Principales
Estrategia Automática de Ruptura
- Detección inteligente de swing highs y swing lows
- Órdenes pendientes posicionadas estratégicamente
- Captura movimientos explosivos de Bitcoin
- Mínimo 2 entradas por día en condiciones normales de mercado
Gestión Completa de Riesgos
- Cálculo automático de lote basado en porcentaje de riesgo
- Stop Loss y Take Profit en todas las operaciones
- Trailing Stop Loss para maximizar ganancias
- Protección anti-Stop Out integrada
Filtros Inteligentes
- Filtro de spread configurable
- Control de horarios de trading
- Opera 24/7 incluyendo fines de semana
Panel Premium
- Rendimiento diario, mensual y total en tiempo real
- Tasa de aciertos y número de operaciones
- Estado de posiciones y órdenes pendientes
- Diseño profesional tema oscuro
Configuraciones Recomendadas
Marco Temporal: M10 (10 minutos)
Tipo de Cuenta: RAW/ECN (spreads bajos)
Capital Mínimo: 100 USD
Spread Máximo: 2200 puntos
Operación: 24/7 incluyendo fines de semana
Gestión de Riesgos:
- Lote fijo o basado en porcentaje de riesgo
- Take Profit y Stop Loss ajustables
- Trailing Stop configurable
Compatibilidad
- Plataforma: MetaTrader 5
- Símbolo: BTCUSD
- Marco Temporal Recomendado: M10
- Tipo de Cuenta: RAW/ECN (recomendado)
- Capital Mínimo: 100 USD
Requisitos Importantes
- Capital mínimo de 100 USD
- Broker con spread competitivo (RAW/ECN recomendado)
- Spread máximo de 2200 puntos
- Conexión estable (VPS recomendado para mejor rendimiento)
OFERTA ESPECIAL - PRECIO PROGRESIVO
ATENCIÓN: El precio aumenta cada 5 ventas. ¡Obtenga su ApexBTC EA al precio más bajo disponible ahora!
BONO EXCLUSIVO: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibir:
- Guía completa de configuración y optimización
- Bono especial para compradores
Alcance la cima del trading de Bitcoin con tecnología profesional.
Nota: Todo trading implica riesgo. Pruebe en cuenta demo antes de operar con dinero real.
Soporte: Después de la compra, contacte vía mensaje privado para recibir su guía completa y bono exclusivo!