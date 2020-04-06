ApexBTC EA

ApexBTC EA - Sistema Profesional de Trading para Bitcoin

Estrategia Avanzada de Scalping para BTCUSD

Expert Advisor premium desarrollado específicamente para Bitcoin, combinando estrategia inteligente de ruptura con gestión profesional de riesgos.

Características Principales

Estrategia Automática de Ruptura

  • Detección inteligente de swing highs y swing lows
  • Órdenes pendientes posicionadas estratégicamente
  • Captura movimientos explosivos de Bitcoin
  • Mínimo 2 entradas por día en condiciones normales de mercado

Gestión Completa de Riesgos

  • Cálculo automático de lote basado en porcentaje de riesgo
  • Stop Loss y Take Profit en todas las operaciones
  • Trailing Stop Loss para maximizar ganancias
  • Protección anti-Stop Out integrada

Filtros Inteligentes

  • Filtro de spread configurable
  • Control de horarios de trading
  • Opera 24/7 incluyendo fines de semana

Panel Premium

  • Rendimiento diario, mensual y total en tiempo real
  • Tasa de aciertos y número de operaciones
  • Estado de posiciones y órdenes pendientes
  • Diseño profesional tema oscuro

Configuraciones Recomendadas

Marco Temporal: M10 (10 minutos)

Tipo de Cuenta: RAW/ECN (spreads bajos)

Capital Mínimo: 100 USD

Spread Máximo: 2200 puntos

Operación: 24/7 incluyendo fines de semana

Gestión de Riesgos:

  • Lote fijo o basado en porcentaje de riesgo
  • Take Profit y Stop Loss ajustables
  • Trailing Stop configurable

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Símbolo: BTCUSD
  • Marco Temporal Recomendado: M10
  • Tipo de Cuenta: RAW/ECN (recomendado)
  • Capital Mínimo: 100 USD

Requisitos Importantes

  • Capital mínimo de 100 USD
  • Broker con spread competitivo (RAW/ECN recomendado)
  • Spread máximo de 2200 puntos
  • Conexión estable (VPS recomendado para mejor rendimiento)

OFERTA ESPECIAL - PRECIO PROGRESIVO

ATENCIÓN: El precio aumenta cada 5 ventas. ¡Obtenga su ApexBTC EA al precio más bajo disponible ahora!

BONO EXCLUSIVO: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibir:

  • Guía completa de configuración y optimización
  • Bono especial para compradores

Alcance la cima del trading de Bitcoin con tecnología profesional.

Nota: Todo trading implica riesgo. Pruebe en cuenta demo antes de operar con dinero real.

Soporte: Después de la compra, contacte vía mensaje privado para recibir su guía completa y bono exclusivo!


