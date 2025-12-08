Nova Gold X

5

Nota importante:

Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original.

El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vender 10 copias o cuando se lance la próxima actualización. Obtener su copia ahora garantiza acceso de por vida a este precio con descuento, independientemente de futuros aumentos.

Contact :  t.me/Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX

SEÑAL EN VIVO:

LIVE SIGNAL:   BITCOIN
 LIVE SIGNAL:   XAUUSD 
 

NOVA GOLD X 1H 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253171379

Investor Password:  111@Meta

  

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198898

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253183735

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 1Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198896

Investor Password:  111@Meta

Después de comprar Nova Gold X, por favor contáctame directamente para recibir los ajustes optimizados y soporte completo de configuración.
Recomendamos operar oro (XAUUSD) en el marco de tiempo de 5 minutos (M5) para lograr el mejor equilibrio entre precisión de señales y gestión del riesgo.

Nova Gold X — Sistema de Trading Impulsado por IA

Nova Gold X es un Expert Advisor avanzado diseñado para MetaTrader 5, creado específicamente para operar oro y Bitcoin utilizando modelos de inteligencia artificial que leen la acción del precio directamente y determinan puntos de entrada y salida en tiempo real. El sistema se enfoca en entregar resultados consistentes mientras protege el capital a través de mecanismos profesionales de gestión de riesgos.

Compromisos principales Resultados transparentes que pueden ser monitoreados a través de la cuenta del inversor. Toma de decisiones basada en análisis de precio real sin depender de indicadores retrasados tradicionales. Sin grid ni martingala. Cada operación es independiente con un stop loss definido. Control automático de riesgo con cálculo inteligente de lotes basado en el saldo de la cuenta.

Por qué elegir Nova Gold X Alta precisión en la generación de señales: Los algoritmos de IA combinan la lectura de velas con el análisis de estructura de mercado y fuerza del movimiento para ofrecer entradas rápidas y precisas. Protección del capital primero: Stop loss fijo o de arrastre dependiendo de sus preferencias, con funciones de punto de equilibrio para asegurar operaciones una vez alcanzada la ganancia. Alta frecuencia de trading con disciplina: Más de cien operaciones por día, capturando pequeñas oportunidades repetidas mientras se mantienen controles de riesgo estrictos. Flexible para todas las cuentas: Funciona desde un saldo de cien dólares con un sistema automático de cálculo de lotes que reduce la presión de margen.

Características técnicas clave Operación exclusiva en MetaTrader 5. Depósito mínimo: 300 dólares, recomendado +500 dólares. Instrumentos soportados: XAUUSD y BTCUSD, con capacidad de adaptarse a pares de divisas principales. Marcos de tiempo sugeridos: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 1 hora. Se recomienda usar un VPS para asegurar operación continua. Configuraciones completamente personalizables incluyendo nivel de riesgo, horas de trading, días de trading y habilitación o deshabilitación de la opción de recuperación.

Sistemas de gestión de riesgos incorporados Stop Loss inteligente: Opción de stop de arrastre con reglas ajustables que sigue operaciones rentables. Sistema de punto de equilibrio: Cuando una operación alcanza un nivel de ganancia predefinido, el stop loss se mueve automáticamente al punto de entrada. Modo de recuperación controlada opcional: Después de una pérdida, el sistema puede aumentar el tamaño del siguiente lote solo una vez para recuperar, luego retorna automáticamente al lote normal. Esto no es martingala y puede deshabilitarse completamente.

Rendimiento y estabilidad de la estrategia El sistema ejecuta un gran número de operaciones diariamente, con el objetivo de mejorar el beneficio neto mediante la repetición y minimizando pérdidas extremas. Para total transparencia, coloque aquí su enlace de señal MQL5 para mostrar el rendimiento de cuenta real y detalles de operaciones.

Requisitos y recomendaciones Se recomienda un depósito mínimo de cien dólares, con doscientos dólares o más para un margen más seguro. Funciona en cualquier cuenta MT5 de cualquier broker confiable. Use un VPS si necesita operación ininterrumpida. Evite operar durante noticias de alto impacto a menos que haya configurado ajustes específicos para ello.

Preguntas frecuentes ¿El sistema usa estrategias de martingala o grid? No, no usa ninguna estrategia arriesgada. ¿Es adecuado para cuentas pequeñas? Sí, está diseñado para funcionar desde un saldo de cien dólares con control automático de lotes. ¿Cuántas operaciones por día? Más de cien operaciones en diferentes instrumentos. ¿Cuál es la tasa de precisión? Entre ochenta y noventa por ciento dependiendo de la configuración y condiciones del mercado.

Soporte y actualizaciones Soporte técnico disponible veinticuatro horas. Actualizaciones de software gratuitas de por vida.


Comentarios 6
Manoj Lohar
157
Manoj Lohar 2025.12.24 14:47 
 

I think it's the best because its performance and management are very proper. It's absolutely the best. 💪💪💪💪💯💯💯💯❤️❤️❤️🤗🤗 Gorgeous 😍

Ana Lucia
30
Ana Lucia 2025.12.21 23:50 
 

This is by far the best trading robot I’ve ever had access to. Extremely consistent, with very low drawdown, and truly outstanding support. Highly recommended.

Ranjeet
89
Ranjeet 2025.12.17 14:41 
 

I recently purchased Nova Gold X, actually it's very good EA , and seller is helpful and responsive. I has very less DD which is very impressive. Even developer is trying to make it more better with best features.

