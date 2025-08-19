HTTP ea

How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia.

La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y proteger tu depósito. Es un algoritmo disciplinado que funciona igual de bien en cualquier modo: subida, bajada, lateral. Opera como lo hacen los pros. HTTP EA es un sistema de gestión precisa de riesgos y tiempo. Elige un asesor no por un gráfico bonito en el historial. Elige por el principio de funcionamiento.

Activos Cualesquiera, cada uno tiene su propio archivo .set después de la compra
Marco temporal M5-H4 (se establece en las configuraciones del asesor)
Principios Trabajo con zonas dinámicas de déficit de precio
Depósito Desde $100. Apalancamiento 1:25+
Bróker Cualquiera, ECN/Raw con spreads bajos
Pruebas Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — hoy, every tick
Características SL/TP, trailing, breakeven, modo de emergencia, panel gráfico.

How To Trade Pro EA no adivina — sigue los cambios y se adapta. Es un algoritmo disciplinado y vivo que cambia con el mercado y permanece efectivo donde otros fallan. Creado por el autor de Entry Points Pro — un indicador que lideró el top de MQL5 durante 3 años. El asesor de trading funciona solo con órdenes pendientes — garantizando ejecución precisa. Solo una operación por instrumento. SL y TP se establecen al abrir. Todas las posiciones se cierran diariamente.

¡IMPORTANTE! Prueba la versión demo del asesor solo en EURUSD desde 01.01.2025.

El asesor tiene configuraciones únicas para cada instrumento — las recibirás después de la compra.

How To Trade Pro EA — este es un algoritmo de trading totalmente automatizado de nueva generación, creado para traders que valoran la estabilidad, el control y la lógica clara de funcionamiento. No usa "indicadores mágicos", martingala ni redes. Su núcleo es el procesamiento adaptativo de impulsos de mercado y control algorítmico estricto. La máxima seguridad es prioritaria — stop-loss y take-profit se establecen inmediatamente, asegurando transparencia total de riesgos desde la apertura de la operación.


Características clave y ventajas

  • 100% operación automática + panel gráfico

  • Gestión élite de riesgos: SL/TP, trailing, breakeven, cierre diario

  • Versatilidad: opera no solo oro — a diferencia de 8 de 10 asesores top 

  • Seguridad: órdenes pendientes, sin martingala, stop de emergencia

  • Simplicidad: mínimo de configuraciones, 12 activaciones (PC/VPS/reserva)

  • Fácil de empezar: depósito desde $100, apalancamiento desde 1:25

  • Adecuado para firmas prop, funciona con cualquier bróker, incluye todas las actualizaciones


Política de Precios

El precio sube con cada 10 ventas — para mantener la calidad de soporte y exclusividad. No es un truco de marketing — es una necesidad. Valoro a cada cliente y me esfuerzo por ofrecer el mejor servicio.

Ventas Precio, USD Restante
1-10 99
... ... ...
41-50 299
51-60 349 1
61-70 399 10
71-80 449 10

Independientemente de tu experiencia y nivel — How To Trade Pro EA te equipa con el arsenal élite de un pro. Usa esta oportunidad — empieza a operar como un profesional.

No esperes condiciones ideales. No llegarán.

Comentarios 8
SEAN
190
SEAN 2025.12.11 21:06 
 

I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀

Claudio Virdis
147
Claudio Virdis 2025.12.06 05:42 
 

Finally after testing, buying a lot of ea, i bought HTTP EA and is very good and safe, with sets recomanded. The first week using HTTP EA on a cent account, 38,9% profit with only 8 trades! I'll continue later with cent and normal accounts to improve other pairs. But if that bot continue like that with these results, i'll let manual trading completely !

Oh! important thing that i've not said: No GRID and Martingale with that excellent HTTP EA, so, finished now for me all these dangerous bots!

Philipp Genner
29
Philipp Genner 2025.09.27 14:22 
 

ich habe mir sehr früh HTTP EA gesichert, mit Erfolg! How To Trade Profitably EA ist mein stetiger Begleiter und mit einer fast 90% positiven Trades bisher sehr profitabel. Yurys Support ist wirklich großartig und freundlich. Ich kann HTTP sehr Empfehlen ich zittiere aspe "werdet Teil der Community und überzeugt euch selbst vom Unterschied. 5 Sterne auf ganzer Linie!"

SEAN
190
SEAN 2025.12.11 21:06 
 

I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.12.11 21:25
Hi, Sean! Thank you so much for such a detailed and heartfelt review! 😊😍 For me, this is more than just words - it's proof that all the work on HTTP truly matters. It's especially valuable coming from you: from the very beginning, you asked precise questions, deeply understood the EA's logic, and use it exactly as intended. Communicating with clients like you is a rare pleasure and a powerful motivation to make the product even better. I'm thrilled that HTTP paid for itself on a live account within the first day - that's the best evidence the strategy works in real conditions. Three solid wins and one small loss with overall profit - a classic example of how proper risk/reward delivers results even with a win rate below 100%. Setfile updates will continue - markets evolve, and I aim to keep the edge sharp without over-optimization. Thank you for understanding that balance. A special thank you for purchasing Entry Point Pro as well - I hope it meets expectations, and we'll soon see your feedback on that one too 😉 Huge thanks for the trust and kind words. Clients like you are the main reason I keep developing my tools. Looking forward to more communication and working together on even better results! Best wishes and profitable trades, Yury 💖
Claudio Virdis
147
Claudio Virdis 2025.12.06 05:42 
 

Finally after testing, buying a lot of ea, i bought HTTP EA and is very good and safe, with sets recomanded. The first week using HTTP EA on a cent account, 38,9% profit with only 8 trades! I'll continue later with cent and normal accounts to improve other pairs. But if that bot continue like that with these results, i'll let manual trading completely !

Oh! important thing that i've not said: No GRID and Martingale with that excellent HTTP EA, so, finished now for me all these dangerous bots!

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.12.06 07:41
Claudio, THANK YOU for the absolute fire review! 🔥 38.9% profit in the very first week with just 8 trades using the recommended sets – that’s not luck, that’s HTTP EA doing exactly what it was built for: clean, safe, monster gains. You just made a lot of traders stop scrolling and start reaching for their wallets. Final warning: price increase hits in the next few days. The last copies at the current price are literally disappearing right now. If you want to lock in HTTP EA before it jumps (and join the guys who are already printing like Claudio), DM me immediately. Claudio, keep updating us – 100%+ month is loading… 🚀 Welcome to the winning side! 💪
Philipp Genner
29
Philipp Genner 2025.09.27 14:22 
 

ich habe mir sehr früh HTTP EA gesichert, mit Erfolg! How To Trade Profitably EA ist mein stetiger Begleiter und mit einer fast 90% positiven Trades bisher sehr profitabel. Yurys Support ist wirklich großartig und freundlich. Ich kann HTTP sehr Empfehlen ich zittiere aspe "werdet Teil der Community und überzeugt euch selbst vom Unterschied. 5 Sterne auf ganzer Linie!"

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.09.30 11:13
Sehr geehrter Philipp, vielen herzlichen Dank für Ihre wundervolle Bewertung! 😍 Ihre Worte bedeuten mir nicht nur als Entwickler sehr viel – sie sind ein echtes Zeugnis dafür, dass HTTP EA kein kurzfristiger Hype ist, sondern eine solide, durchdachte Handelslösung für echte Trader, die langfristig und profitabel arbeiten wollen. Ich bin besonders dankbar, dass Sie den Unterschied erkennen – in einer Welt voller „schneller Gewinn“-Versprechen und kurzlebiger Roboter setzen Sie auf etwas, das Transparenz, Stabilität und echte Unterstützung bietet. Genau dafür stehe ich: kein Marketing-Zirkus, keine leeren Versprechen – nur saubere Logik, klare Regeln und verlässlicher Support. Dass Sie bereits früh HTTP EA gesichert haben und nun mit fast 90 % positiven Trades erfolgreich unterwegs sind, macht mich stolz. Es zeigt: wer bereit ist, über den Tellerrand zu schauen, wird belohnt. Ein besonderer Dank gilt auch Ihrem Vertrauen in meine Arbeit und meinen Support. Ich sehe jeden Kunden nicht als „Verkauf“, sondern als Teil einer wachsenden Community von Tradern, die gemeinsam besser werden. Danke an alle, die sich durch den Nebel aus Hype und Schein kämpfen – und den echten Wert erkennen, wenn er vor ihnen steht. Weiterhin viel Erfolg mit HTTP EA – und ich bleibe, wie versprochen, jederzeit an Ihrer Seite. Mit freundlichen Grüßen,
Yury 🤝
Entwickler von HTTP EA
Тот Самый
23
Тот Самый 2025.09.22 06:51 
 

An excellent product with all the necessary features. I am impressed by Yuri's ongoing support for the product and settings.

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.09.22 07:23
Thank you! 😍
nehemija
603
nehemija 2025.09.17 16:16 
 

HTTP EA is the last EA I bought, and I’ve bought many of them. The only thing I can say is that I regret it wasn’t the first one I purchased, because then I wouldn’t have kept looking. In short, an outstanding EA — trades are closed by the end of the day, in 90% of cases with profit. And no less important, Yury replies to messages and provides excellent support.

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.09.18 18:35
Thank you for your amazing review! 😊 I'm truly honored that HTTP EA stands out among the many you've tried. Your words about its reliability, consistent profits, and same-day trade closures mean the world to me and our growing community.
I’m committed to making HTTP EA the go-to choice for traders, with carefully optimized settings delivering ~25% YTD profit and max drawdown under 7% per pair. Plus, my team and I are always here to provide top-notch support to ensure your success.
For anyone reading this: join our growing community of traders who trust HTTP EA for stable, low-risk results. Grab it now on MQL5 and see why it’s a game-changer: HTTP EA on MQL5. 🚀
rambletew
34
rambletew 2025.08.23 12:37 
 

I’ve been testing this EA for a couple of days since it dropped, and I’m already impressed! As a beginner, I was worried, but the setup was simple, and Yury’s support is really great and friendly. The one-trade-a-day approach feels solid so far. Great tool to try out! Recommended!

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.08.23 12:42
Thank you! 😍👍
nevskiy1986
35
nevskiy1986 2025.08.21 23:28 
 

Best of the Best!!!

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.08.22 11:24
Thanks for your review — "Best of the Best!!!" — you rock! 😄 You scored big with that low $499 price, and only 2 copies left at this rate before it hits $599!
Others, don’t miss out!
aspe
51
aspe 2025.08.20 19:20 
 

Wow, I’m absolutely thrilled with HTTP EA! As an old client of Yury, I can say this is his best work yet - safe, stable, and so easy to use. I’ve tested it on my account, and the results are amazing, especially with the set files provided. Yury’s support is top-notch, and his 25 years of experience shine through. I’ve already submitted my idea to improve the EA through the Google Form, hoping to win the 200 USDT prize - fingers crossed! I highly recommend this EA to everyone - join the community and see the difference yourself. 5 stars all the way!

Yury Orlov
20553
Respuesta del desarrollador Yury Orlov 2025.08.22 10:28
Wow, your review is incredible — thanks for the love! 😄 As an old client, you nailed it: How To Trade Profitably EA is my best yet, built on 25 years of experience for safe, stable trading.
You hit the jackpot grabbing it at $499, and with only 2 copies left at this price before it jumps to $599, others should jump in fast! Glad the set files and support worked for you — keep rocking those tests! Best of luck with your 200 USDT idea submission!
