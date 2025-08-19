HTTP ea
- Asesores Expertos
- Yury Orlov
- Versión: 1.4
- Actualizado: 26 octubre 2025
- Activaciones: 12
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia.
La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y proteger tu depósito. Es un algoritmo disciplinado que funciona igual de bien en cualquier modo: subida, bajada, lateral. Opera como lo hacen los pros. HTTP EA es un sistema de gestión precisa de riesgos y tiempo. Elige un asesor no por un gráfico bonito en el historial. Elige por el principio de funcionamiento.
|Activos
|Cualesquiera, cada uno tiene su propio archivo .set después de la compra
|Marco temporal
|M5-H4 (se establece en las configuraciones del asesor)
|Principios
|Trabajo con zonas dinámicas de déficit de precio
|Depósito
|Desde $100. Apalancamiento 1:25+
|Bróker
|Cualquiera, ECN/Raw con spreads bajos
|Pruebas
|Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — hoy, every tick
|Características
|SL/TP, trailing, breakeven, modo de emergencia, panel gráfico.
How To Trade Pro EA no adivina — sigue los cambios y se adapta. Es un algoritmo disciplinado y vivo que cambia con el mercado y permanece efectivo donde otros fallan. Creado por el autor de Entry Points Pro — un indicador que lideró el top de MQL5 durante 3 años. El asesor de trading funciona solo con órdenes pendientes — garantizando ejecución precisa. Solo una operación por instrumento. SL y TP se establecen al abrir. Todas las posiciones se cierran diariamente.
¡IMPORTANTE! Prueba la versión demo del asesor solo en EURUSD desde 01.01.2025.
El asesor tiene configuraciones únicas para cada instrumento — las recibirás después de la compra.
How To Trade Pro EA — este es un algoritmo de trading totalmente automatizado de nueva generación, creado para traders que valoran la estabilidad, el control y la lógica clara de funcionamiento. No usa "indicadores mágicos", martingala ni redes. Su núcleo es el procesamiento adaptativo de impulsos de mercado y control algorítmico estricto. La máxima seguridad es prioritaria — stop-loss y take-profit se establecen inmediatamente, asegurando transparencia total de riesgos desde la apertura de la operación.
Características clave y ventajas
- 100% operación automática + panel gráfico
- Gestión élite de riesgos: SL/TP, trailing, breakeven, cierre diario
- Versatilidad: opera no solo oro — a diferencia de 8 de 10 asesores top
- Seguridad: órdenes pendientes, sin martingala, stop de emergencia
- Simplicidad: mínimo de configuraciones, 12 activaciones (PC/VPS/reserva)
- Fácil de empezar: depósito desde $100, apalancamiento desde 1:25
- Adecuado para firmas prop, funciona con cualquier bróker, incluye todas las actualizaciones
Política de Precios
El precio sube con cada 10 ventas — para mantener la calidad de soporte y exclusividad. No es un truco de marketing — es una necesidad. Valoro a cada cliente y me esfuerzo por ofrecer el mejor servicio.
|Ventas
|Precio, USD
|Restante
|1-10
|99
|—
|...
|...
|...
|41-50
|299
|—
|51-60
|349
|1
|61-70
|399
|10
|71-80
|449
|10
Independientemente de tu experiencia y nivel — How To Trade Pro EA te equipa con el arsenal élite de un pro. Usa esta oportunidad — empieza a operar como un profesional.
No esperes condiciones ideales. No llegarán.
I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀