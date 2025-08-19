How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia.

La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y proteger tu depósito. Es un algoritmo disciplinado que funciona igual de bien en cualquier modo: subida, bajada, lateral. Opera como lo hacen los pros. HTTP EA es un sistema de gestión precisa de riesgos y tiempo. Elige un asesor no por un gráfico bonito en el historial. Elige por el principio de funcionamiento.

Activos Cualesquiera, cada uno tiene su propio archivo .set después de la compra

Marco temporal M5-H4 (se establece en las configuraciones del asesor) Principios Trabajo con zonas dinámicas de déficit de precio Depósito Desde $100. Apalancamiento 1:25+ Bróker Cualquiera, ECN/Raw con spreads bajos Pruebas Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — hoy, every tick Características SL/TP, trailing, breakeven, modo de emergencia, panel gráfico.

How To Trade Pro EA no adivina — sigue los cambios y se adapta. Es un algoritmo disciplinado y vivo que cambia con el mercado y permanece efectivo donde otros fallan. Creado por el autor de Entry Points Pro — un indicador que lideró el top de MQL5 durante 3 años. El asesor de trading funciona solo con órdenes pendientes — garantizando ejecución precisa. Solo una operación por instrumento. SL y TP se establecen al abrir. Todas las posiciones se cierran diariamente.

¡IMPORTANTE! Prueba la versión demo del asesor solo en EURUSD desde 01.01.2025. El asesor tiene configuraciones únicas para cada instrumento — las recibirás después de la compra.

How To Trade Pro EA — este es un algoritmo de trading totalmente automatizado de nueva generación, creado para traders que valoran la estabilidad, el control y la lógica clara de funcionamiento. No usa "indicadores mágicos", martingala ni redes. Su núcleo es el procesamiento adaptativo de impulsos de mercado y control algorítmico estricto. La máxima seguridad es prioritaria — stop-loss y take-profit se establecen inmediatamente, asegurando transparencia total de riesgos desde la apertura de la operación.

Características clave y ventajas

100% operación automática + panel gráfico





Gestión élite de riesgos: SL/TP, trailing, breakeven, cierre diario





Versatilidad: opera no solo oro — a diferencia de 8 de 10 asesores top





Seguridad: órdenes pendientes, sin martingala, stop de emergencia





Simplicidad: mínimo de configuraciones, 12 activaciones (PC/VPS/reserva)





Fácil de empezar: depósito desde $100, apalancamiento desde 1:25





Adecuado para firmas prop, funciona con cualquier bróker, incluye todas las actualizaciones





Política de Precios

El precio sube con cada 10 ventas — para mantener la calidad de soporte y exclusividad. No es un truco de marketing — es una necesidad. Valoro a cada cliente y me esfuerzo por ofrecer el mejor servicio.

Ventas Precio, USD Restante 1-10 99 —

... ... ...

41-50 299 —

51-60 349 1 61-70 399 10 71-80 449 10

Independientemente de tu experiencia y nivel — How To Trade Pro EA te equipa con el arsenal élite de un pro. Usa esta oportunidad — empieza a operar como un profesional.

No esperes condiciones ideales. No llegarán.