Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Precio especial de lanzamiento
Señal en vivo: HAGA CLIC AQUÍ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles!
Gobierna tus operaciones con precisión y disciplina.
Quantum King EA reúne la fuerza de una cuadrícula estructurada y la inteligencia de Martingala adaptativa en un sistema integrado: diseñado para AUDCAD en M5 y creado tanto para principiantes como para profesionales que desean un crecimiento constante y controlado.
Quantum King EA es un sistema de negociación totalmente automatizado desarrollado para el par AUDCAD en el marco temporal M5.
Combina la estructura de una estrategia Grid con la lógica de recuperación adaptativa de Martingala, formando un sistema que gestiona las operaciones de forma inteligente en todas las fases del mercado.
Diseñado para ofrecer accesibilidad y consistencia, Quantum King es ideal para operadores que desean aumentar su capital sin intervención manual constante. Su configuración es sencilla, su ejecución rápida y su rendimiento equilibrado lo convierten en una excelente opción tanto para operadores principiantes como experimentados.
El algoritmo se adapta dinámicamente a la volatilidad, expandiendo o contrayendo su red para mantener el equilibrio y la eficiencia. Este comportamiento inteligente permite a Quantum King operar activamente, minimizando la exposición innecesaria.
Optimizado específicamente para AUDCAD, el EA aprovecha los movimientos de precios estables y repetitivos del par para extraer ganancias con precisión y consistencia.
Características principales
- Negociación totalmente automatizada para AUDCAD (M5)
- Híbrido Grid + Martingala con control adaptativo
- Creado tanto para principiantes como para profesionales.
- Funciona con depósitos pequeños: mínimo $200
- Optimizado para la estabilidad a largo plazo y la preservación del capital
- Fácil de instalar y listo para operar de inmediato.
Recomendaciones
- Par de divisas: AUDCAD
- Marco temporal: M5
- Depósito mínimo: $200; recomendado $500+
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor (spreads muy bajos)
- Apalancamiento: 1:100
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Corredores recomendados: I C Markets, IC Trading
Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre cuentas con spreads bajos.
Contácteme en privado para obtener corredores recomendados y el manual de configuración oficial.
Quantum King EA combina estructura, inteligencia y accesibilidad en un sistema poderoso.
Está diseñado para operar con confianza: de manera consistente, eficiente y siempre bajo control.
Ya sea que esté comenzando con algo pequeño o administrando una cartera más grande, Quantum King le ofrece una herramienta de nivel profesional refinada con la elegancia de la serie Quantum.
Comercia con confianza. Comercia con equilibrio. Comercia con el Rey .
so far its going good , the support is good too . lets see next year