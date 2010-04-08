ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4)

[Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe]

Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos.

Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback, Squeeze Breakout y Mean-Reversion. Su punto de venta único es el "Mecanismo de Sellado TP/SL", un estricto protocolo de aplicación que impide que el EA (o las emociones) manipulen el objetivo inicial de Take Profit, garantizando la integridad de su relación Riesgo-Recompensa.

Estrategia de negociación El EA evalúa las condiciones del mercado al cierre de cada barra M15 para desplegar la lógica óptima:

Retroceso de la tendencia: Entra después de un toque de la banda de volatilidad seguido de una continuación de la tendencia. Squeeze Breakout: Detecta la contracción de la banda de Bollinger y ataca en caso de estallido del impulso. Reversión de la media: Ejecuta operaciones de reequilibrio durante mercados planos y oscilantes.

Características principales

Protocolo de Sellado TP/SL: Trailing OFF: Ni el TP ni el SL se modifican después de la entrada. El plan está bloqueado. Trailing ON: TP permanece fijo. SL sólo avanza para asegurar el beneficio. Ventaja: Reduce los conflictos entre brokers y refuerza una estricta disciplina de trading.

Gestión avanzada de posiciones: Características de punto de equilibrio , cierre parcial , salidas escalonadas y cierres basados en el tiempo para maximizar la eficiencia de las operaciones.

Escudo de riesgo: Incluye un Límite de Pérdidas Diarias, periodos de enfriamiento tras pérdidas consecutivas y reducción temporal del riesgo durante picos de volatilidad.

Seguridad ante todo: 100% sin cuadrícula, sin martingala, sin cobertura forzada.

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M15 (Estrictamente).

Símbolos: Principales Pares de Divisas, XAUUSD (Oro), Índices Líquidos.

Ejecución: Cuenta ECN/Raw Spread con VPS rápido (<50ms).

Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

=== 1. RIESGO Y TAMAÑO === Tipo de riesgo : Lotes Fijos o Porcentaje de Riesgo. TP_USD / SL_USD : Objetivos en divisa.

=== 2. ESTRATEGIA === UseTrendMode / UseSqueezeMode : Alternar motores específicos. H1_EMA_Filter : Usar confirmación de tendencia de marco de tiempo superior.

=== 3. GESTIÓN === UseTrailing : Activar/Desactivar el mecanismo de trinquete de SL. UsePartialClose : Habilita la toma de beneficios por niveles. DailyLossLimit : Reducción máxima por día.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts. Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M15. Asegúrese de que la opción "Allow Live Trading" está activada. Comience con TP=6 / SL=3 (USD) y ajuste en función de la volatilidad del símbolo.