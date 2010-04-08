Emerald Jungle BandMaster
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)
Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4)
[Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe]
Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos.
Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback, Squeeze Breakout y Mean-Reversion. Su punto de venta único es el "Mecanismo de Sellado TP/SL", un estricto protocolo de aplicación que impide que el EA (o las emociones) manipulen el objetivo inicial de Take Profit, garantizando la integridad de su relación Riesgo-Recompensa.
Estrategia de negociación El EA evalúa las condiciones del mercado al cierre de cada barra M15 para desplegar la lógica óptima:
-
Retroceso de la tendencia: Entra después de un toque de la banda de volatilidad seguido de una continuación de la tendencia.
-
Squeeze Breakout: Detecta la contracción de la banda de Bollinger y ataca en caso de estallido del impulso.
-
Reversión de la media: Ejecuta operaciones de reequilibrio durante mercados planos y oscilantes.
Características principales
-
Protocolo de Sellado TP/SL:
-
Trailing OFF: Ni el TP ni el SL se modifican después de la entrada. El plan está bloqueado.
-
Trailing ON: TP permanece fijo. SL sólo avanza para asegurar el beneficio.
-
Ventaja: Reduce los conflictos entre brokers y refuerza una estricta disciplina de trading.
-
-
Gestión avanzada de posiciones: Características de punto de equilibrio, cierre parcial, salidas escalonadas y cierres basados en el tiempo para maximizar la eficiencia de las operaciones.
-
Escudo de riesgo: Incluye un Límite de Pérdidas Diarias, periodos de enfriamiento tras pérdidas consecutivas y reducción temporal del riesgo durante picos de volatilidad.
-
Seguridad ante todo: 100% sin cuadrícula, sin martingala, sin cobertura forzada.
Recomendaciones
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
-
Marco temporal: M15 (Estrictamente).
-
Símbolos: Principales Pares de Divisas, XAUUSD (Oro), Índices Líquidos.
-
Ejecución: Cuenta ECN/Raw Spread con VPS rápido (<50ms).
Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:
-
=== 1. RIESGO Y TAMAÑO ===
-
Tipo de riesgo : Lotes Fijos o Porcentaje de Riesgo.
-
TP_USD / SL_USD : Objetivos en divisa.
-
-
=== 2. ESTRATEGIA ===
-
UseTrendMode / UseSqueezeMode : Alternar motores específicos.
-
H1_EMA_Filter : Usar confirmación de tendencia de marco de tiempo superior.
-
-
=== 3. GESTIÓN ===
-
UseTrailing : Activar/Desactivar el mecanismo de trinquete de SL.
-
UsePartialClose : Habilita la toma de beneficios por niveles.
-
DailyLossLimit : Reducción máxima por día.
-
Guía de Instalación
-
Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts.
-
Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M15.
-
Asegúrese de que la opción "Allow Live Trading" está activada.
-
Comience con TP=6 / SL=3 (USD) y ajuste en función de la volatilidad del símbolo.
AUTOR & COPYRIGHT