Visión general
Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz.
Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos.
Cómo funciona
El EA identifica la dirección de la tendencia actual utilizando un largo periodo de retroceso. Abre la primera operación con la tendencia y espera. Si el precio cae, añade otra posición a un precio mejor. Cada posición tiene su propio objetivo de toma de beneficios, bloqueando constantemente las ganancias a medida que se mueve el precio.
El precio medio de entrada mejora con cada nueva posición, de modo que cuando el precio retrocede, aunque sea ligeramente, las posiciones comienzan a cerrarse con beneficios.
Gestión inteligente del riesgo
Lotes autoescalables: elija un perfil de riesgo y el tamaño de las posiciones se ajustará automáticamente en función del saldo de la cuenta. A medida que la cuenta crece, el tamaño de los lotes aumenta proporcionalmente. Durante las caídas, se reducen.
Modos de riesgo (lotes por 1.000 $):
- Micro: 0,01 lotes
- Conservador: 0,02 lotes
- Moderado 0,03 lotes
- Estándar: 0,05 lotes
- Agresivo: 0,10 lotes
- Último: 0,20 lotes
Escala de beneficios - Cuando está activada, los objetivos de beneficios se escalan con el saldo. Esto mantiene la relación riesgo/recompensa consistente en todos los tamaños de cuenta.
Filtros incorporados
- Filtro de márgenes: espera a que los márgenes sean razonables antes de entrar.
- Filtro ADX - Evita tendencias desbocadas que podrían sobreextender las posiciones.
- Filtro ATR: evita condiciones de volatilidad extrema.
- Filtro de pérdidas - Pausa la negociación tras pérdidas consecutivas
Estos filtros priorizan la calidad sobre la cantidad, esperando las condiciones óptimas en lugar de forzar las operaciones.
Comentarios visuales
Los colores del gráfico cambian en función del estado del EA:
- Púrpura = Activo y operando
- Predeterminado = Esperando filtros
- Rojo = Desactivado
Panel de información:
- Dirección actual y estado
- Recuento de posiciones y lotes totales
- P/L flotante y reducción
- Lote base y objetivo TP
- Botones de control rápido
Cómo empezar
- Adjuntar a XAUUSD M30
- Seleccione el modo de riesgo (Micro o Conservador recomendado para cuentas reales)
- Mantenga la configuración predeterminada de los filtros
- Deje tiempo para que funcione la negociación en cuadrícula
La mayoría de los ajustes funcionan óptimamente en sus valores predeterminados.
Cody is an absolute gem After being in mql5 trenches for a year, blowing accounts and what not, I know a thing or two about bots. And as a dev, Cody is doing his bit by being honest, not doing random deposits, shady marketing or deleted signals. Bot works as advertised, Cody works as advertised, everything just works. Just buy it, put it on a 1k account, recoup your cost, rinse and repeat.