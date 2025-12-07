Ultimate Pulse

5

señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi

Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp;

Último Pulso

Visión general

Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz.

Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos.

Cómo funciona

El EA identifica la dirección de la tendencia actual utilizando un largo periodo de retroceso. Abre la primera operación con la tendencia y espera. Si el precio cae, añade otra posición a un precio mejor. Cada posición tiene su propio objetivo de toma de beneficios, bloqueando constantemente las ganancias a medida que se mueve el precio.

El precio medio de entrada mejora con cada nueva posición, de modo que cuando el precio retrocede, aunque sea ligeramente, las posiciones comienzan a cerrarse con beneficios.

Gestión inteligente del riesgo

Lotes autoescalables: elija un perfil de riesgo y el tamaño de las posiciones se ajustará automáticamente en función del saldo de la cuenta. A medida que la cuenta crece, el tamaño de los lotes aumenta proporcionalmente. Durante las caídas, se reducen.

Modos de riesgo (lotes por 1.000 $):

  • Micro: 0,01 lotes
  • Conservador: 0,02 lotes
  • Moderado 0,03 lotes
  • Estándar: 0,05 lotes
  • Agresivo: 0,10 lotes
  • Último: 0,20 lotes

Escala de beneficios - Cuando está activada, los objetivos de beneficios se escalan con el saldo. Esto mantiene la relación riesgo/recompensa consistente en todos los tamaños de cuenta.

Filtros incorporados

  • Filtro de márgenes: espera a que los márgenes sean razonables antes de entrar.
  • Filtro ADX - Evita tendencias desbocadas que podrían sobreextender las posiciones.
  • Filtro ATR: evita condiciones de volatilidad extrema.
  • Filtro de pérdidas - Pausa la negociación tras pérdidas consecutivas

Estos filtros priorizan la calidad sobre la cantidad, esperando las condiciones óptimas en lugar de forzar las operaciones.

Comentarios visuales

Los colores del gráfico cambian en función del estado del EA:

  • Púrpura = Activo y operando
  • Predeterminado = Esperando filtros
  • Rojo = Desactivado

Panel de información:

  • Dirección actual y estado
  • Recuento de posiciones y lotes totales
  • P/L flotante y reducción
  • Lote base y objetivo TP
  • Botones de control rápido

Cómo empezar

  1. Adjuntar a XAUUSD M30
  2. Seleccione el modo de riesgo (Micro o Conservador recomendado para cuentas reales)
  3. Mantenga la configuración predeterminada de los filtros
  4. Deje tiempo para que funcione la negociación en cuadrícula

La mayoría de los ajustes funcionan óptimamente en sus valores predeterminados.

Video Ultimate Pulse
Comentarios 2
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.12.11 16:45 
 

Cody is an absolute gem After being in mql5 trenches for a year, blowing accounts and what not, I know a thing or two about bots. And as a dev, Cody is doing his bit by being honest, not doing random deposits, shady marketing or deleted signals. Bot works as advertised, Cody works as advertised, everything just works. Just buy it, put it on a 1k account, recoup your cost, rinse and repeat.

Mercier Guillaume Patrick
534
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.08 13:37 
 

Too early to give a full review of the EA in live trading, but the backtests look great and the first day went well. The developer is very open, friendly, and provides excellent support.

Check comment section for see my results.

Respuesta al comentario