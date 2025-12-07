señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi

Visión general

Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz.

Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos.

Cómo funciona

El EA identifica la dirección de la tendencia actual utilizando un largo periodo de retroceso. Abre la primera operación con la tendencia y espera. Si el precio cae, añade otra posición a un precio mejor. Cada posición tiene su propio objetivo de toma de beneficios, bloqueando constantemente las ganancias a medida que se mueve el precio.

El precio medio de entrada mejora con cada nueva posición, de modo que cuando el precio retrocede, aunque sea ligeramente, las posiciones comienzan a cerrarse con beneficios.

Gestión inteligente del riesgo

Lotes autoescalables: elija un perfil de riesgo y el tamaño de las posiciones se ajustará automáticamente en función del saldo de la cuenta. A medida que la cuenta crece, el tamaño de los lotes aumenta proporcionalmente. Durante las caídas, se reducen.

Modos de riesgo (lotes por 1.000 $):

Micro: 0,01 lotes

Conservador: 0,02 lotes

Moderado 0,03 lotes

Estándar: 0,05 lotes

Agresivo: 0,10 lotes

Último: 0,20 lotes

Escala de beneficios - Cuando está activada, los objetivos de beneficios se escalan con el saldo. Esto mantiene la relación riesgo/recompensa consistente en todos los tamaños de cuenta.

Filtros incorporados

Filtro de márgenes: espera a que los márgenes sean razonables antes de entrar.

Filtro ADX - Evita tendencias desbocadas que podrían sobreextender las posiciones.

Filtro ATR: evita condiciones de volatilidad extrema.

Filtro de pérdidas - Pausa la negociación tras pérdidas consecutivas

Estos filtros priorizan la calidad sobre la cantidad, esperando las condiciones óptimas en lugar de forzar las operaciones.

Comentarios visuales

Los colores del gráfico cambian en función del estado del EA:

Púrpura = Activo y operando

Predeterminado = Esperando filtros

Rojo = Desactivado

Panel de información:

Dirección actual y estado

Recuento de posiciones y lotes totales

P/L flotante y reducción

Lote base y objetivo TP

Botones de control rápido

Cómo empezar

Adjuntar a XAUUSD M30 Seleccione el modo de riesgo (Micro o Conservador recomendado para cuentas reales) Mantenga la configuración predeterminada de los filtros Deje tiempo para que funcione la negociación en cuadrícula

La mayoría de los ajustes funcionan óptimamente en sus valores predeterminados.