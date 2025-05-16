



¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO!

Me complace presentar el Ultimate Breakout System, un Asesor Experto (EA) sofisticado y exclusivo desarrollado meticulosamente durante ocho años. Este sistema ha servido como base para varios EA de alto rendimiento en el mercado MQL5, incluido el aclamado Gold Reaper EA, que ocupó la posición número uno durante más de siete meses, así como Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement y Daytrade Pro.





The Ultimate Breakout System no es simplemente otro EA. Es una herramienta de nivel profesional diseñada para permitir a los traders crear una cantidad ilimitada de estrategias de ruptura en cualquier mercado y período de tiempo. Ya sea que se concentre en el swing trading, el scalping o la creación de una cartera diversificada, este sistema ofrece una flexibilidad y personalización incomparables.

¡Las posibilidades son infinitas!





Para traders de empresas propias: con este sistema, finalmente puede crear sus propias estrategias comerciales y carteras únicas, ¡sin ser marcado nunca por copiar trading!

Los algoritmos integrados en este Asesor Experto (EA) han sido objeto de más de ocho años de desarrollo y perfeccionamiento continuo. A través de mejoras iterativas, he incorporado una amplia gama de características, lo que ha dado como resultado un sistema en el que creo firmemente se encuentra entre las soluciones de caja negra más avanzadas disponibles en línea para crear estrategias de ruptura efectivas. Este EA permite a los usuarios desarrollar sus propias estrategias distintivas, con el potencial de crear cientos de variaciones únicas. Además de proporcionarte el sistema de caja negra, te equiparé con todas las herramientas y recursos esenciales necesarios para diseñar estrategias de nivel profesional.





Incluido con su compra:

Más de 100 archivos de conjuntos previamente desarrollados : acceda a una biblioteca de estrategias que he creado personalmente, incluidas aquellas que impulsan mis EA MQL5 Breakout.

Archivos de conjuntos futuros : reciba todos los archivos de conjuntos nuevos que desarrolle utilizando este sistema.

Guías completas : un manual detallado y un tutorial en vídeo que cubre los parámetros de EA, la optimización, las pruebas retrospectivas y las pruebas de estrés y que reflejan mi proceso de desarrollo de estrategia.

Plantillas de optimización : Valores predefinidos de inicio, paso y fin para crear estrategias para mis Asesores Expertos MQL5. ¡Conéctalos y optimiza!

Acceso exclusivo a la comunidad : Únase a nuestro grupo de chat privado para obtener asistencia y orientación directa.

Cómo ejecutar backtests con los archivos de conjunto incluidos: La configuración predeterminada es un ejemplo simple para XAUUSD DAILY. Así que puedes ejecutarlo sin cargar ningún archivo de configuración.

Incluye más de 100 archivos de configuración. Todos indican el intervalo de tiempo y el par de archivos a utilizar.

Simplemente cargue el archivo establecido (haga clic derecho en la ventana "entradas", haga clic en "cargar" y seleccione el archivo establecido) y configure el par y el período de tiempo correctos en el probador.

Puede ejecutar la mayoría de los conjuntos con calidad "OHLC de 1 minuto" para realizar pruebas rápidas

Para los conjuntos de scalping, recomiendo usar ticks reales para obtener resultados más confiables.

IMPORTANTE: Para que AUTO_GMT FUNCIONE -> debe agregar la URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimine los espacios!) a las "URL permitidas" en su terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)



¿Cómo funciona la estrategia del EA?

La estrategia que se ha automatizado en el EA es la estrategia de ruptura.

Esto significa que el EA negociará la ruptura de niveles importantes de soporte y resistencia.

Por lo tanto, entrará en una operación de compra en la ruptura al alza de un nivel de resistencia, y entrará en una operación de venta en la ruptura a la baja de un nivel de soporte.

Hay muchos parámetros para determinar exactamente qué niveles deben considerarse importantes como niveles de soporte o resistencia (explicados detalladamente en el manual, que puede descargarse AQUÍ ).

En estos niveles, el EA colocará órdenes pendientes para la mejor ejecución.

Cada operación puede configurarse con un SL y un TP y, lo que es más importante, una amplia gama de opciones de SL y TP de seguimiento:

SL de seguimiento normal, con distancia definible, nivel de inicio, nivel de parada y tamaño de paso.

SL de seguimiento basado en el tiempo

Trailing SL basado en niveles recientes de soporte y resistencia

"MagicTrail SL" -> SL de seguimiento muy agresivo, útil para estrategias de scalping

TP de seguimiento -> TP se mueve cuando el precio se aleja de TP (intentando salir con un TP pequeño o una pérdida pequeña en lugar de SL completo)

Usando mi guía detallada paso a paso y mi guía en video, ¡podrás desarrollar tus propias estrategias válidas en poco tiempo!

(o, por supuesto, ¡puedes simplemente utilizar cualquiera de las más de 100 estrategias ya incluidas!)

!! BONO !!

¡Sí, hay más! Ejecutar optimizaciones y tratar de encontrar estrategias sólidas y buenas puede llevar mucho tiempo. ¡Así que decidí ofrecer una buena recompensa por algunas de las mejores estrategias creadas por clientes con este EA! La idea es que se convierta en una situación en la que todos ganen, donde usted será recompensado por crear estrategias usando mi EA, las cuales yo, a cambio, puedo usar yo mismo o incorporar en EA futuros. Y la buena noticia: ¡participar es totalmente gratis!

¡Para obtener más información sobre el plan de bonificación, contácteme en un mensaje privado!













Acerca de mí:

No participo en el discurso de ventas de "redes neuronales/IA de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta".

Más bien, me centro en construir sistemas de trading reales y honestos, basados ​​en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia en la creación de sistemas de trading automatizados y un historial en MQL5 de productos altamente calificados.

Sé lo que tiene potencial para funcionar y lo que no.

Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de tener resultados en vivo de acuerdo a los backtests, sin hacer trampas.



