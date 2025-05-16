Ultimate Breakout System

5

IMPORTANTE  :

  • Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.   
  • El precio subirá a 1499$ muy rápido.   
  • ¡+100 estrategias incluidas  y más por venir!


BONIFICACIÓN  : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5  de mis otros EA gratis! 

TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS

GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

GUÍA DE VIDEO

SEÑALES EN VIVO

REVISIÓN (de terceros)


¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO!

Me complace presentar el Ultimate Breakout System, un Asesor Experto (EA) sofisticado y exclusivo desarrollado meticulosamente durante ocho años.

Este sistema ha servido como base para varios EA de alto rendimiento en el mercado MQL5, incluido el aclamado Gold Reaper EA,

que ocupó la posición número uno durante más de siete meses, así como Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement y Daytrade Pro.


The Ultimate Breakout System no es simplemente otro EA.

Es una herramienta de nivel profesional diseñada para permitir a los traders crear una cantidad ilimitada de estrategias de ruptura en cualquier mercado y período de tiempo.

Ya sea que se concentre en el swing trading, el scalping o la creación de una cartera diversificada, este sistema ofrece una flexibilidad y personalización incomparables.

¡Las posibilidades son infinitas!


Para traders de empresas propias:    con este sistema, finalmente puede crear sus propias estrategias comerciales y carteras únicas, ¡sin ser marcado nunca por copiar trading!

 

Los algoritmos integrados en este Asesor Experto (EA) han sido objeto de más de ocho años de desarrollo y perfeccionamiento continuo.

A través de mejoras iterativas, he incorporado una amplia gama de características, lo que ha dado como resultado un sistema en el que creo firmemente

se encuentra entre las soluciones de caja negra más avanzadas disponibles en línea para crear estrategias de ruptura efectivas.

Este EA permite a los usuarios desarrollar sus propias estrategias distintivas, con el potencial de crear cientos de variaciones únicas.

Además de proporcionarte el sistema de caja negra, te equiparé con todas las herramientas y recursos esenciales necesarios para diseñar estrategias de nivel profesional.


Incluido con su compra:

  • Más de 100 archivos de conjuntos previamente desarrollados  : acceda a una biblioteca de estrategias que he creado personalmente, incluidas aquellas que impulsan mis EA MQL5 Breakout.
  • Archivos de conjuntos futuros  : reciba todos los archivos de conjuntos nuevos que desarrolle utilizando este sistema.
  • Guías completas  : un manual detallado y un tutorial en vídeo que cubre los parámetros de EA, la optimización, las pruebas retrospectivas y las pruebas de estrés y que reflejan mi proceso de desarrollo de estrategia.
  • Plantillas de optimización  : Valores predefinidos de inicio, paso y fin para crear estrategias para mis Asesores Expertos MQL5. ¡Conéctalos y optimiza!
  • Acceso exclusivo a la comunidad  : Únase a nuestro grupo de chat privado para obtener asistencia y orientación directa.


Cómo ejecutar backtests con los archivos de conjunto incluidos:

  • La configuración predeterminada es un ejemplo simple para XAUUSD DAILY. Así que puedes ejecutarlo sin cargar ningún archivo de configuración.
  • Incluye más de 100 archivos de configuración. Todos indican el intervalo de tiempo y el par de archivos a utilizar.
  • Simplemente cargue el archivo establecido (haga clic derecho en la ventana "entradas", haga clic en "cargar" y seleccione el archivo establecido) y configure el par y el período de tiempo correctos en el probador.
  • Puede ejecutar la mayoría de los conjuntos con calidad "OHLC de 1 minuto" para realizar pruebas rápidas
  • Para los conjuntos de scalping, recomiendo usar ticks reales para obtener resultados más confiables.


IMPORTANTE:   Para que AUTO_GMT FUNCIONE -> debe agregar la URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimine los espacios!) a las "URL permitidas" en su terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)


 

¿Cómo funciona la estrategia del EA?

La estrategia que se ha automatizado en el EA es la estrategia de ruptura.  

Esto significa que el EA negociará la ruptura de niveles importantes de soporte y resistencia.  

Por lo tanto, entrará en una operación de compra en la ruptura al alza de un nivel de resistencia, y entrará en una operación de venta en la ruptura a la baja de un nivel de soporte.

Hay muchos parámetros para determinar exactamente qué niveles deben considerarse importantes como niveles de soporte o resistencia (explicados detalladamente en el manual, que puede descargarse  AQUÍ  ).  

En estos niveles, el EA colocará órdenes pendientes para la mejor ejecución.  

Cada operación puede configurarse con un SL y un TP y, lo que es más importante, una amplia gama de opciones de SL y TP de seguimiento:

  • SL de seguimiento normal, con distancia definible, nivel de inicio, nivel de parada y tamaño de paso.
  • SL de seguimiento basado en el tiempo
  • Trailing SL basado en niveles recientes de soporte y resistencia
  • "MagicTrail SL" -> SL de seguimiento muy agresivo, útil para estrategias de scalping
  • TP de seguimiento -> TP se mueve cuando el precio se aleja de TP (intentando salir con un TP pequeño o una pérdida pequeña en lugar de SL completo)

 

Usando mi guía detallada paso a paso y mi guía en video, ¡podrás desarrollar tus propias estrategias válidas en poco tiempo!

(o, por supuesto, ¡puedes simplemente utilizar cualquiera de las más de 100 estrategias ya incluidas!)

  

!! BONO !!

¡Sí, hay más! 

Ejecutar optimizaciones y tratar de encontrar estrategias sólidas y buenas puede llevar mucho tiempo.

¡Así que decidí ofrecer una buena recompensa por algunas de las mejores estrategias creadas por clientes con este EA!

La idea es que se convierta en una situación en la que todos ganen, donde usted será recompensado por crear estrategias usando mi EA, las cuales yo, a cambio, puedo usar yo mismo o incorporar en EA futuros.

Y la buena noticia: ¡participar es totalmente gratis!


¡Para obtener más información sobre el plan de bonificación, contácteme en un mensaje privado!




Acerca de mí:

No participo en el discurso de ventas de "redes neuronales/IA de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta".

Más bien, me centro en construir sistemas de trading reales y honestos, basados ​​en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia en la creación de sistemas de trading automatizados y un historial en MQL5 de productos altamente calificados.

Sé lo que tiene potencial para funcionar y lo que no. 

Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de tener resultados en vivo de acuerdo a los backtests, sin hacer trampas.


Comentarios 34
Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

Productos recomendados
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
TEC Hybrid AI
Rodrigo Jr Donato
Asesores Expertos
TEC Hybrid AI - Asesor experto para múltiples instrumentos Desarrollado por The Engineer's Code (TEC) Oferta especial de lanzamiento: 199 USD (precio original 739 USD). El precio volverá a la normalidad en breve. TEC Hybrid AI es un sistema de negociación automatizado diseñado para ayudar a los operadores en la gestión de operaciones con instrumentos compatibles. El sistema utiliza análisis avanzados de IA para interpretar los movimientos del mercado, identificar tendencias y proporcionar una
FREE
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Asesores Expertos
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)** **PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA** Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo. **CARACTERÍSTICAS CLAVE:** **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del cr
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Volatilities Scalper es un EA basado en los máximos/mínimos de una vela, utiliza muchos indicadores para obtener una entrada precisa, cobertura si el precio está en dirección opuesta. Ver los parámetros de abajo y por favor no utilice la configuración predeterminada. Siéntase libre de optimizar también para que pueda ver sus capacidades en el mercado en vivo. Para el índice de volatilidad 75 Utilice la configuración de abajo : Autolotes :0.0000001 SL : Opcional TP : Opcional Cerrar todo en Pips
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Relax EA MT5
Fabio Cavalloni
5 (4)
Asesores Expertos
Señal de monitorización en directo ¡NOTA: Esto es sólo para el seguimiento, no suscribirse a la señal! Este EA opera de una manera muy delicada durante un tiempo muy delicado, sea inteligente y no utilice el servicio de copia de señales. Las discrepancias en las cotizaciones, spreads, horas de negociación y el retraso en la copia de las operaciones hará casi imposible tener los mismos resultados. Relax EA abre operaciones al final de la sesión de negociación del viernes buscando patrones especí
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Asesores Expertos
Buffalo Trader BOT es la solución QUANT más completa del mercado. Con él podrás crear la estrategia que quieras, y mejor, sin atarte a modelos especializados que solo realizan tareas específicas. Con Buffalo tendrás un verdadero aliado para tus operaciones, ya que tendrás la libertad de definir, probar y entrenar los mejores modelos de Trading Cuantitativo utilizando una única y poderosa herramienta. Vea lo que puede hacer con su Buffalo Robot DEFINICIONES BÁSICAS DE ESTRATEGIA Definir nombre
Genostype
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Genotipo : Su guía fiable en el mundo de Forex Genotype es un avanzado robot de negociación de Forex diseñado específicamente para los operadores que buscan una negociación eficiente y automatizada. Esta innovadora herramienta ofrece una amplia gama de funciones y capacidades para que los operadores puedan gestionar eficazmente sus operaciones y estrategias. Oferta especial para early adopters: precio reducido, pero se incrementará en el futuro. Herramientas de trabajo: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Asesores Expertos
¡Sólo beneficios! Este es un robot de comercio de red inteligente. Funciona en mi algoritmo original! A riesgos medios, muestra más del 100% de ganancia por año. ( Probado exclusivamente en ticks reales y cuentas reales ) Este robot está creado para recibir ingresos más que cualquier banco ofrece. ¡Opera automáticamente las 24 horas del día en cualquier par de divisas ! ( No recomiendo pares de divisas "exóticos" ) Riesgos ajustables . Volumen de posición ajustable. Paso de malla ajustable. Nive
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial de aprendizaje automático, es decir, la IA leerá parámetros y luego los consultará a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puede recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrará es que
Florencia
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Florencia - Asesor Experto basado en rupturas de líneas de tendencia para XAU/USD Florencia es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para operar con el par XAU/USD (oro frente a dólar estadounidense). Utiliza una estrategia de ruptura basada en líneas de tendencia, identificando automáticamente los niveles clave y entrando en operaciones cuando esos niveles se rompen, con un filtro incorporado para señales falsas. Los ajustes flexibles para el tiempo, el riesgo y la gestión de
Algold EA5
Elya Amar
Asesores Expertos
Algold EA5 de Algold Tech Algold EA5 es un Asesor Exper to de grado institucional para Meta Trader 5, meticulosamente diseñado para identificar las zonas de alto volumen de liquidez y capturar el impulso del mercado en el momento exacto totalmente automatizado, totalmente optimizado y totalmente fiable. Esto no es sólo un Asesor Experto. Es su ventaja en un mercado en rápida evolución, un motor de negociación que combina algoritmos avanzados , gestión inteligente del dinero y una personalizació
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Asesores Expertos
EMLU Precision AI - Versión de demostración gratuita para MT5 Tipo: Asesor Experto (MT5) ️ Aviso importante (leer antes de descargar) Esta versión gratuita de EMLU Precision AI está diseñada estrictamente para demostración, investigación, inspección estructural y familiarización con la interfaz . No representa el comportamiento, la profundidad lógica, las señales en vivo o los resultados de rendimiento de la versión completa de pago. El rendimiento, la frecuencia de las operaciones y la calidad
FREE
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Void AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales rigurosamente. Basada en varias de mis estrategias anteriores, la adapté al mercado Forex. Por lo tanto, está adaptada a la inteligencia artificial del aprendizaje automático. La IA lee los parámetros y los aplica a mi estrategia, aprendiendo así a mejorar la calidad de las entradas. Además, cuenta con un nodo para recuperar posiciones. Otra innovación es que todo está encapsulado virtualmente; es decir, no se envían datos al serv
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Asesores Expertos
STFusion Pro — Sistema de Trading Multi-Estrategias Avanzado. " La fusión perfecta de estrategias para maximizar tu trading ." 2. Descripción General STFusion Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 que integra 8 estrategias técnicas independientes con gestión de riesgo dinámica y avanzada, ideal para operar en mercados de acciones, forex, criptomonedas y futuros. Gracias a su enfoque multi-estrategia, adapta el comportamiento según condiciones de mercado, volatilidad y tendencia, bu
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Algo Scalper EA es un robot de day trading de confluencia que utiliza órdenes de mercado y opera durante las Sesiones de Trading. El ejercicio EA consistencia y gestión de riesgos, tiene 2 señales de entrada producidos a partir de medias móviles (90 y 120) para cosechar el máximo provecho de la tendencia del mercado (en modo automático). Es capaz de permitirle operar con cualquier símbolo que desee y durante el tiempo que desee. Los beneficios sólo pueden ser asegurados por el nivel de take prof
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Catching Bot es un asesor automatizado que se utiliza para operar en todos los mercados financieros. Este bot combina una rica funcionalidad para trabajar en el mercado Forex y en cualquier instrumento. El bot implementa métodos que pueden superar la seguridad del mercado de divisas y ayudarle a trabajar con él con un riesgo razonable aceptable. Brevemente sobre la esencia del problema. Como ustedes saben, trabajar en el mercado de divisas no es fácil, es difícil predecir el movimiento de los
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Asesores Expertos
Múltiples medias móviles exponenciales de dos plazos diferentes se han utilizado en la fabricación de este robot de comercio totalmente automático. Las capturas de pantalla backtest hablar el resto. La cantidad a invertir tiene que ser puesto manualmente en la pestaña de entrada. Así que funciona en todos los tamaños de cuenta. Para obtener los mejores resultados - Plazo = 15M - Apalancamiento = 100 - Par preferido = EURUSD pero da beneficios en otros pares también. - Evite operar entre la últim
SLS Tutelege
Hope Salang
Indicadores
Nombre del producto: SavasaLaS Tutelaje | Pro Price Action Compass Deje de adivinar. Empiece a operar con Confluence. SavasaLaS Tutelage no es sólo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para el trader serio de Price Action. Elimina el ruido de los gráficos aplicando estrictamente los tres pilares del trading institucional: Estructura del Mercado , Dirección de la Tendencia y Verificación de Velas . A diferencia de los indicadores estándar que inundan su gráfico con señales déb
FREE
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Otros productos de este autor
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NUEVO: ¡Compra Goldbot One y elige 1 EA gratis! (para 2 cuentas comerciales) ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí LIVE SIGNAL Presentamos     Goldbot One   , un robot comercial altamente sofisticado diseñado para el mercado del oro. Con su enfoque en el trading de ruptura, Goldbot One aprovecha los niveles de soporte y resistencia para identi
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449 $! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con u
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ NUEVO: ¡obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es c
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NUEVO: ¡Compra Goldbot One y elige 1 EA gratis! (para 2 cuentas comerciales) ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí LIVE SIGNAL Presentamos     Goldbot One   , un robot comercial altamente sofisticado diseñado para el mercado del oro. Con su enfoque en el trading de ruptura, Goldbot One aprovecha los niveles de soporte y resistencia para identi
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
Asesores Expertos
MÁS DE 4 AÑOS DE RESULTADOS COMERCIALES EN VIVO YA     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUEVA PROMOCIÓN: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$ Próximo precio: 449$ ¡Obtenga 1 EA gratis! Asegúrese de consultar nuestro "   paquete combinado Ultimate EA   " en nuestro   blog promocional   !!   ¡LEA LA GUÍA DE CONFIGURACIÓN ANTES DE EJECUTAR EL EA!    ->    https://www.mql5.com/es/blogs/post/705899 Otros resultados en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advan
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Asesores Expertos
Promoción actual: ¡Ahora solo 349$! Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   STARLIGHT es un revendedor nocturno muy avanzado y de bajo riesgo que utiliza un enfoque único para el algoritmo de entrada en comparación con otros revendedores nocturnos.  Fue desarrollado utilizando años de experiencia en el comercio en vivo con la estrategia media-reversa, y seleccionó solo los mejores pares y técnicas para i
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: Solo 2 copias disponibles a 199 $ Precio final: 999$ NUEVO: ¡Compre ahora y obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Resultados en vivo:   https://www.mql5.com/es/señales/1836525 high risk account Presentamos la última incorporación a nuestra línea de robots de compraventa de divisas:     el Apex Trader   . Desarrollado con años de experiencia en la creación de asesores expertos, Apex Trader es una poderosa herramienta comercial para el mercado de divisas.
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de trading de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Recomendado sólo para cuentas HEDGING MT5. Dado que este tipo de estrategia funcion
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Asesores Expertos
NIGHT OWL es un scalper nocturno que opera durante los momentos más tranquilos del mercado. Los mercados tienden a oscilar en ese periodo y el EA operará en esos movimientos. Cada operación tendrá un stop loss y un take profit iniciales, pero el EA utiliza también algoritmos avanzados de gestión de SL que evaluarán la fuerza de las operaciones y las cerrarán antes si es necesario. El EA funciona en todos los pares que tienen un spread estable y movimientos tranquilos durante la noche. Pero tambi
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Grid King es una revolución en el comercio de cuadrícula. El enfoque principal en el desarrollo de la EA era la seguridad, eliminando el riesgo de margen de llamada que se asocia generalmente con la mayoría de los sistemas de cuadrícula en el mercado.También se esfuerza por lograr rendimientos mucho más altos que el sistem
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Asesores Expertos
NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Asesores Expertos
Promoción actual: ¡Ahora solo 349$! Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   STARLIGHT es un revendedor nocturno muy avanzado y de bajo riesgo que utiliza un enfoque único para el algoritmo de entrada en comparación con otros revendedores nocturnos.  Fue desarrollado utilizando años de experiencia en el comercio en vivo con la estrategia media-reversa, y seleccionó solo los mejores pares y técnicas para in
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicadores
Little Trade Helper es una buena herramienta para los operadores manuales. Puede dibujar rápidamente líneas de tendencia y líneas de soporte/resistencia que ayudarán a identificar buenos niveles de precios para colocar entradas, o establecer niveles SL/TP. Este indicador no proporciona señales directas de compra/venta ni notificaciones, sino que está pensado exclusivamente para aquellos operadores que desean obtener una ayuda gráfica rápida para encontrar niveles importantes en el gráfico. Cu
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: Solo 5 copias disponibles a 199$ Precio final: 999$ NUEVO: ¡Compre ahora y obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Resultados en vivo:   https://www.mql5.com/es/señales/1836525 high risk account Presentamos la última incorporación a nuestra línea de robots de compraventa de divisas:     el Apex Trader   . Desarrollado con años de experiencia en la creación de asesores expertos, Apex Trader es una poderosa herramienta comercial para el mercado de divisas.  
Filtro:
Smrutiranjan Rout
28
Smrutiranjan Rout 2025.11.29 23:56 
 

I bought it and Wim’s support is excellent. I am from a different EA community and although his approach is slightly different, it becomes clear once you understand his system, installation process and usage method. Wim answers all questions without any hesitation. I am currently clarifying my basics before making further real-money investments. My final review will be shared after I use it in live trading soon. If he could add Zoom sessions with all the team on a weekly or monthly basis, it would be even better...

Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.24 16:54 
 

Wim is the real deal — straightforward, reliable, and committed to quality. His Expert Advisors are truly plug-and-play, complete with regular updates. No hype, no empty talk — just solid, professional trading robots that actually deliver in a way you want. Wim and his EAs are one of a kind. In other words: Excellent!

Wei Lun Lim
300
Wei Lun Lim 2025.10.13 06:32 
 

Best customisable EA on the market, with guide and videos to create your own automated strategies, very comprehensive and great support from wim as well.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.08.29 16:47 
 

Good

Masahiro Ishikawa
130
Masahiro Ishikawa 2025.07.24 10:15 
 

It's a bit pricey, but absolutely worth it. This single EA is strong enough to build an entire portfolio around. With its solid and classic breakout approach. If you’re looking for one reliable system that can stand on its own, this is it.　Also, Wim's support is outstanding — responsive, knowledgeable, and genuinely helpful. It's clear that he stands behind his product and cares about the success of his users. That kind of support makes a big difference, especially when dealing with a high-quality EA like this.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.24 10:28
Thx a lot for the review! Much appreciated
EShiN
284
EShiN 2025.07.16 08:33 
 

I have purchased UBS since DAY 1, even though I haven't had the time to use it yet, but its definitely a GREAT piece of work! As I'm using 6 of his EAs, which were made from this UBS So have no doubt that any of product you buy from WIM you can buy with confidence and peace of mind. He is the most honest and best author in this market, also very very kind, as all his old customer knows his service and products are the best

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.16 08:41
thx a lot for the kind words!
Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.11 16:19 
 

Hi all, This is the second EA I purchased in 3 days from Wim . I first purchased the bitcoin reaper and was realy impressed with it .. then I started playnig around with this one. What this EA offers ... its over 100 strategies that work . I have tried it on demo every tick based on real ticks on BTCUSD .. about 8 set files. Different entries..different profits and drawdowns but all winers. The best one I found for BTCUSD made rom 100$ 493000 from the begining of 2020 with 2 % risk seting and a DD of 6.5% . I did not get the chance to try the other set files for the other currencies but what this EA offers is a real treasure . You can run multiple currencies with different strategies so its amazing really. + You get a nice bonus of EA's when you aquire it ( Don't know how long that offer will last ) but really its the best value for money purchase I have made.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.12 05:45
thx a lot for the great review mate!
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.07.07 09:40 
 

I appreciate seeing him make this tool available to retail traders like us. The extensive documentation makes it easy to understand and use right away. With it, we can generate, optimize, and refine ideas to build many strategies for our portfolios. I appreciate his tips to use this tool in cost-efficient ways e.g. optimization processes or strategy selection processes. I can recommend this tool for anyone, even if you just start your journey - this tool will be beneficial to you a lot in the future.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.12 05:44
Thx mate! Much appreciated!
Tjark Hendrik Groeger
561
Tjark Hendrik Groeger 2025.07.04 12:49 
 

Awesome product, unbelievable Value! Wim is honest and reliable, takes time to answer all our dumb questions, if we don’t make a suggestion to change the strategy entirely 🤣 I’m happy with it ! ATTENTION: even if you are experienced this is a bit more complicated and you should be very good on your computer and know the ins and outs of backtesting. It’s really more complicated than normal backtesting so if you not at least 3 years on mql then I would suggest you sticking with a premade product as he has many many top selling ea! Have a great day and always better to spend here then most other fake ea !

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.07.04 13:29
Thanks mate! Very happy that the products is received so well :-)
Ruben Spaander E V Lee
260
Ruben Spaander E V Lee 2025.06.18 10:06 
 

Great support group, absurd value, it’s basically all Wims work into one EA + you can make your working strategy’s

bi mo
226
bi mo 2025.06.18 02:33 
 

Solid EA, lot of setfiles provided, clear instructions including videos, great way to diversify and manage your risk, great communication and dedicated support, new setfiles and optimizations provided by the seller and community. And of course making profits as it goes. This is the definition of an all in one EA.

David Last
51
David Last 2025.06.15 08:40 
 

Excellent EA I can create my own unique breakout strategy’s fully customised to my liking genuine EA from a genuine seller very pleased

Jorge Dominguez Martinez
455
Jorge Dominguez Martinez 2025.06.13 13:50 
 

I’ve purchased the Ultimate Breakout System by Wim, and I have nothing but respect for his integrity and skill. In a crowded market full of empty promises and flashy marketing, Wim stands out as a pillar of honesty. His EA isn’t some gimmick—it’s a fully-tested, real trading tool. What impresses me most is that every EA he releases is genuinely designed for live, real trading, not just backtested demos. Wim’s dedication to controlled risk, realistic expectations, and practical deployment makes his work a true gem in an industry too often plagued by scams. Highly recommended for anyone who values transparency and quality. Thanks Wim for your cotinuous work an support!

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.06.13 17:17
Thx mate! Much appreciated to hear such nice words
Andre V
397
Andre V 2025.06.03 13:59 
 

I am a long-time admirer of Wim's work and I finally bought one of his EAs. From what I have seen so far it will be a Wim-Win EA!

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.06.03 15:07
Thx mate for the long term support!
Joshua Baker
49
Joshua Baker 2025.05.31 00:33 
 

Great product, very responsive support on how to use and the EA itself, lots of updates and request features added.

Paul Heintz
41
Paul Heintz 2025.05.30 07:48 
 

Love wim

kmli216644
129
kmli216644 2025.05.22 15:28 
 

This is an interesting EA. It has many parameters that can be modified and optimized. You need to test, experiment, and fine-tune your own parameters to develop your own strategy. This is not a plug-and-play EA—it requires time to learn and master. I like to think of this EA as an 'engine.' When all the parts are properly assembled, it can become a very effective EA. However, if you use poor parameters, it can also perform badly.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2025.05.22 15:47
Thx for the feedback! Keep in mind that you don't "have" to make your own strategy. the EA comes with +100 working strategies already that are ready to go live. but ofcourse, the great thing about this product, is that you can indeed create unlimited new strategies as well. I provide all the necessary guidance to be succesful at doing that
12
Respuesta al comentario