Ironwind Echoes AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Ironwind Echoes (MT5)

[Subtítulo: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit]

Introducción En el comercio de tendencia, Lag es el enemigo. Las medias móviles tradicionales son a menudo demasiado lentas para reaccionar. Ironwind Echoes utiliza el poder de TEMA (Triple Exponential Moving Average) para eliminar el lag. Combinado con el RVI (Índice de Vigor Relativo), forma un sistema de "Resonancia Cinética" que entra en operaciones sólo cuando la velocidad del precio y la dirección de la tendencia se alinean perfectamente.

Estrategia de negociación El sistema funciona con una lógica de 3 capas de alta precisión:

  1. El Ironwind (Filtro de Tendencia): Utiliza TEMA (Periodo 50) para determinar la dirección del mercado. TEMA es superior a SMA/EMA porque utiliza triple suavizado para reducir significativamente el retraso, reaccionando instantáneamente a los cambios de precios.

  2. Los Ecos (Momentum Trigger): Utiliza el RVI Crossover para validar la entrada. El RVI mide la "Energía" del cierre del mercado en relación a su rango. Un cruce confirma que la tendencia TEMA tiene un impulso real detrás de ella.

  3. Salida Cinética (Control de Volatilidad): Utiliza el ATR (Average True Range) para colocar dinámicamente los niveles de Stop Loss y Take Profit. Esto adapta la estrategia tanto a mercados tranquilos como volátiles.

Características principales

  • Seguimiento de tendencias sin retrasos: Capta las tendencias con antelación mediante el cálculo avanzado TEMA.

  • Gestión de Riesgo Institucional: Introduzca su riesgo en USD (por ejemplo, 50 $ por operación) y el EA calculará automáticamente el tamaño del lote.

  • Trailing Inteligente: Cuenta con un Trailing Stop basado en ATR que bloquea las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es independiente con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).

  • Símbolos: Principales pares en tendencia (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) y Oro.

  • Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread.

  • Depósito Mínimo: $100 para 0.01 lotes.

Parámetros de entrada Por favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

  • === 1. RIESGO Y CAPITAL ===

    • InpUseRiskUSD : Habilitar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo de la divisa.

    • InpRiskUSD : Riesgo máximo por operación (por ejemplo, 50,0).

    • InpRewardRatio : Relación riesgo/recompensa objetivo (por defecto: 2,5).

  • === 2. EL VIENTO DE HIERRO (TENDENCIA) ===

    • InpTEMAPeriod : Periodo para la EMA triple (Predeterminado: 50).

  • === 3. EL ECO (SEÑAL) ===

    • InpRVI_Period : Periodo para el Índice de Vigor Relativo.

  • === 4. SALIDA DE VOLATILIDAD ===

    • InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss basada en ATR.

    • InpUseTrailing : Habilitar Trailing Stop dinámico.

    • InpTrail_ATR_Mult : Tamaño del paso de arrastre.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskUSD para que coincida con su capital.

  5. Asegúrese de que "Permitir Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Desarrollador de Sistemas Algorítmicos de Trading © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


