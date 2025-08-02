Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ

Características Clave del Proyecto Mad Turtle:

Aprendizaje Automático Real

Este Asesor Experto (EA) no se conecta a ningún sitio GPT ni a servicios similares.

Los modelos se implementan mediante la biblioteca ONNX integrada en MT5.

Durante la primera inicialización, verás un mensaje del sistema que no puede falsificarse. CLICK

Consulta: ONNX (Open Neural Network Exchange).

Seguridad del Depósito

No utiliza estrategias de pre-rollover, micro scalping ni operaciones en rangos estrechos con muestras estadísticas pequeñas;

No utiliza estrategias peligrosas como grids o martingala;

Ni ninguna otra estrategia que pueda funcionar durante mucho tiempo y perder todas las ganancias o incluso todo el depósito en un solo día.

Exclusividad

El EA se basa en mi exclusiva ingeniería de características (feature engineering) , con un método de entrenamiento personalizado que usa recompensas y penalizaciones, filtrado en cascada de meta-modelos y varios métodos de ensamble.

Los modelos están entrenados para un formato de negociación de 24 horas en marcos temporales grandes (H4), manteniendo posiciones durante varias horas o días.

Generan beneficios consistentes en puntos (pips), no en lotes.

Verificación:

Estadísticas de Señales:

> Señal antigua WT: 4,4 millones de pips en 1250 operaciones, aproximadamente 3500 pips por operación (captura).

> Nueva señal ICM: 127 mil pips en 103 operaciones, alrededor de 1200 pips por operación (captura).

Esto significa: Baja carga sobre el depósito, ya que no es necesario usar lotes grandes. Alta resistencia a pérdidas, porque la relación beneficio/pérdida está aproximadamente equilibrada. Para perder el beneficio acumulado con el mismo lote, sería necesario encadenar varias pérdidas equivalentes a múltiples rangos diarios.

Cuanto más tiempo se obtienen beneficios, menor es la probabilidad de perderlos. Esta es la principal singularidad de la estrategia: pagas aquí y ahora.

Compara estas estadísticas con otras señales y verás cómo este EA se diferencia del resto.





Idea y Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto Mad Turtle es crear una herramienta que genere beneficios más interesantes que los intereses bancarios, sin sobrecargar ni poner en riesgo tu depósito, y sin perturbar tu tranquilidad.

Sin juegos de multiplicar el depósito ni sueños de millones — solo un enfoque a largo plazo para traders serios que valoran las estrategias seguras.

Este proyecto está en evolución constante. Al unirte, puedes influir en las actualizaciones y compartir tus ideas — las buenas ideas serán implementadas.



A Quién No Está Dirigido

Para evitar comentarios negativos, este producto no se recomienda a los usuarios que:

Esperan ganancias rápidas y quieren convertir 500 en 50.000 rápidamente;

Interfieren constantemente con las operaciones del EA sin paciencia, rompiendo el equilibrio riesgo/recompensa y luego culpando al EA por los resultados;

Cambian manualmente los coeficientes o umbrales de los modelos, provocando pérdidas y atribuyendo un comportamiento incorrecto al EA.

Este EA tiene un modo totalmente automático recomendado para su uso. La lista de modelos y configuraciones internas está destinada a traders experimentados para pruebas personales, no para cuentas reales. Utiliza solo las configuraciones recomendadas por el desarrollador.

Señales

WT: https://www.mql5.com/en/signals/2323073

ICM: https://www.mql5.com/en/signals/2335965

Canal Turtle: www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

Después de adjuntar el EA al gráfico, recibirás una invitación al chat privado.



Qué Saber Antes de Comprar

Este EA está basado en modelos multiclase, lo que significa que cada uno contiene de 2 a 4 submodelos: algunos para BUY y otros para SELL (2x2). Estos modelos se apoyan entre sí, pero no son simétricos como en las estrategias lineales — su comportamiento es diferente.

Debido a la fuerte tendencia alcista a largo plazo del oro en marcos temporales superiores, los modelos entrenados en BUY tuvieron más ejemplos positivos durante el entrenamiento, por lo que su rendimiento suele ser mejor que el de los modelos SELL.

Algunos modelos tienen clases SELL que funcionan solo en modo “ONLY CLOSE”, lo que significa que no abren nuevas posiciones, solo cierran las existentes.

Algunos modelos SELL están bien entrenados pero actualmente no se recomiendan oficialmente, ya que no hay señales de reversión en la tendencia alcista de largo plazo del oro.

Ten en cuenta que esto se refiere al crecimiento global a largo plazo, no a fluctuaciones a corto plazo. En los últimos 20 años, el oro ha subido un 1000%, con solo 3 años de caídas significativas.

El Stop Loss (SL) es una parte esencial de la estrategia. Verás que las señales incluyen muchas activaciones de SL — esto se debe a que el EA actúa en el momento presente y no mantiene posiciones perdedoras.

Esta no es una estrategia de grid que genere 1 dólar al día. Con esta estrategia, puedes ganar el beneficio de un mes en un solo día o pasar por un período difícil con varios SL seguidos.

Puedes unirte al proyecto durante una fase negativa — y está bien. Recomiendo evaluar la estrategia a largo plazo, no después de 1 o 2 semanas.

Los modelos buscan extraer el máximo beneficio de cada posición. Por lo tanto, no hay trailing stop ni cierre rápido de beneficios. Incluso cuando parece que el modelo podría haber cerrado con ganancia y no lo hizo, no es motivo para intervenir.

Cada entrada al mercado implica riesgo. Tomar beneficios demasiado pronto distorsiona la relación riesgo/recompensa. Pequeñas ganancias frecuentes pueden crear una ilusión de estabilidad, pero uno o dos SL pueden eliminarlo todo. La paciencia es clave para la máxima eficiencia.

El oro es un activo caro, y incluso una operación de 0,01 lote requiere un depósito mínimo. Para saldos pequeños, considera usar cuentas cent — este EA las admite.



Transparencia del Proyecto

Todas las señales se publican sin impulso previo.

Sin manipulación de depósitos, retiros o líneas ocultas de capital.

La información sobre el período de entrenamiento se publica abiertamente en las primeras páginas de los comentarios.

Cuando se añaden nuevos modelos y luego detecto sobreajuste, lo anuncio abiertamente y muevo el modelo a oculto.

Algunos modelos nuevos tienen agrupamiento estacional anual, pero solo los verificados permanecen en el conjunto principal.

Sin esquemas: sin backtests falsos ni reseñas falsas, solo comentarios reales con señales y resultados reales.

Este proyecto no promete beneficios — es solo un intento de crear una herramienta estable.



Política de Precios

La opción de alquiler se ha eliminado temporalmente. Si alquilaste anteriormente y tu licencia expiró, envíame un mensaje y la renovaré.

Para proteger los intereses de compradores y vendedores, el precio aumentará gradualmente cada 10 compras. Luego, la opción de compra se eliminará, dejando solo el alquiler anual disponible.



