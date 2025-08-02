Mad Turtle

4.56

Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar)
Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera)
Soporte para operación única
Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda)
Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT)
Funciona sin configuración previa

Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse!


Características Clave del Proyecto Mad Turtle:

  • Aprendizaje Automático Real
    Este Asesor Experto (EA) no se conecta a ningún sitio GPT ni a servicios similares.
    Los modelos se implementan mediante la biblioteca ONNX integrada en MT5.
    Durante la primera inicialización, verás un mensaje del sistema que no puede falsificarse. CLICK
    Consulta: ONNX (Open Neural Network Exchange).

  • Seguridad del Depósito
    No utiliza estrategias de pre-rollover, micro scalping ni operaciones en rangos estrechos con muestras estadísticas pequeñas;
    No utiliza estrategias peligrosas como grids o martingala;
    Ni ninguna otra estrategia que pueda funcionar durante mucho tiempo y perder todas las ganancias o incluso todo el depósito en un solo día.

  • Exclusividad
    El EA se basa en mi exclusiva ingeniería de características (feature engineering), con un método de entrenamiento personalizado que usa recompensas y penalizaciones, filtrado en cascada de meta-modelos y varios métodos de ensamble.
    Los modelos están entrenados para un formato de negociación de 24 horas en marcos temporales grandes (H4), manteniendo posiciones durante varias horas o días.
    Generan beneficios consistentes en puntos (pips), no en lotes.
    Verificación:
    Estadísticas de Señales:
    > Señal antigua WT: 4,4 millones de pips en 1250 operaciones, aproximadamente 3500 pips por operación (captura).
    > Nueva señal ICM: 127 mil pips en 103 operaciones, alrededor de 1200 pips por operación (captura).
    Esto significa:

    1. Baja carga sobre el depósito, ya que no es necesario usar lotes grandes.

    2. Alta resistencia a pérdidas, porque la relación beneficio/pérdida está aproximadamente equilibrada. Para perder el beneficio acumulado con el mismo lote, sería necesario encadenar varias pérdidas equivalentes a múltiples rangos diarios.
      Cuanto más tiempo se obtienen beneficios, menor es la probabilidad de perderlos. Esta es la principal singularidad de la estrategia: pagas aquí y ahora.
      Compara estas estadísticas con otras señales y verás cómo este EA se diferencia del resto.


Idea y Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto Mad Turtle es crear una herramienta que genere beneficios más interesantes que los intereses bancarios, sin sobrecargar ni poner en riesgo tu depósito, y sin perturbar tu tranquilidad.
Sin juegos de multiplicar el depósito ni sueños de millones — solo un enfoque a largo plazo para traders serios que valoran las estrategias seguras.
Este proyecto está en evolución constante. Al unirte, puedes influir en las actualizaciones y compartir tus ideas — las buenas ideas serán implementadas.


A Quién No Está Dirigido

Para evitar comentarios negativos, este producto no se recomienda a los usuarios que:

  • Esperan ganancias rápidas y quieren convertir 500 en 50.000 rápidamente;

  • Interfieren constantemente con las operaciones del EA sin paciencia, rompiendo el equilibrio riesgo/recompensa y luego culpando al EA por los resultados;

  • Cambian manualmente los coeficientes o umbrales de los modelos, provocando pérdidas y atribuyendo un comportamiento incorrecto al EA.
    Este EA tiene un modo totalmente automático recomendado para su uso. La lista de modelos y configuraciones internas está destinada a traders experimentados para pruebas personales, no para cuentas reales. Utiliza solo las configuraciones recomendadas por el desarrollador.

Señales


Qué Saber Antes de Comprar

  • Este EA está basado en modelos multiclase, lo que significa que cada uno contiene de 2 a 4 submodelos: algunos para BUY y otros para SELL (2x2). Estos modelos se apoyan entre sí, pero no son simétricos como en las estrategias lineales — su comportamiento es diferente.
    Debido a la fuerte tendencia alcista a largo plazo del oro en marcos temporales superiores, los modelos entrenados en BUY tuvieron más ejemplos positivos durante el entrenamiento, por lo que su rendimiento suele ser mejor que el de los modelos SELL.
    Algunos modelos tienen clases SELL que funcionan solo en modo “ONLY CLOSE”, lo que significa que no abren nuevas posiciones, solo cierran las existentes.
    Algunos modelos SELL están bien entrenados pero actualmente no se recomiendan oficialmente, ya que no hay señales de reversión en la tendencia alcista de largo plazo del oro.
    Ten en cuenta que esto se refiere al crecimiento global a largo plazo, no a fluctuaciones a corto plazo. En los últimos 20 años, el oro ha subido un 1000%, con solo 3 años de caídas significativas.

  • El Stop Loss (SL) es una parte esencial de la estrategia. Verás que las señales incluyen muchas activaciones de SL — esto se debe a que el EA actúa en el momento presente y no mantiene posiciones perdedoras.

  • Esta no es una estrategia de grid que genere 1 dólar al día. Con esta estrategia, puedes ganar el beneficio de un mes en un solo día o pasar por un período difícil con varios SL seguidos.
    Puedes unirte al proyecto durante una fase negativa — y está bien. Recomiendo evaluar la estrategia a largo plazo, no después de 1 o 2 semanas.

  • Los modelos buscan extraer el máximo beneficio de cada posición. Por lo tanto, no hay trailing stop ni cierre rápido de beneficios. Incluso cuando parece que el modelo podría haber cerrado con ganancia y no lo hizo, no es motivo para intervenir.
    Cada entrada al mercado implica riesgo. Tomar beneficios demasiado pronto distorsiona la relación riesgo/recompensa. Pequeñas ganancias frecuentes pueden crear una ilusión de estabilidad, pero uno o dos SL pueden eliminarlo todo. La paciencia es clave para la máxima eficiencia.

  • El oro es un activo caro, y incluso una operación de 0,01 lote requiere un depósito mínimo. Para saldos pequeños, considera usar cuentas cent — este EA las admite.


Transparencia del Proyecto

  • Todas las señales se publican sin impulso previo.

  • Sin manipulación de depósitos, retiros o líneas ocultas de capital.

  • La información sobre el período de entrenamiento se publica abiertamente en las primeras páginas de los comentarios.

  • Cuando se añaden nuevos modelos y luego detecto sobreajuste, lo anuncio abiertamente y muevo el modelo a oculto.

  • Algunos modelos nuevos tienen agrupamiento estacional anual, pero solo los verificados permanecen en el conjunto principal.

  • Sin esquemas: sin backtests falsos ni reseñas falsas, solo comentarios reales con señales y resultados reales.
    Este proyecto no promete beneficios — es solo un intento de crear una herramienta estable.


Política de Precios

  • La opción de alquiler se ha eliminado temporalmente. Si alquilaste anteriormente y tu licencia expiró, envíame un mensaje y la renovaré.

  • Para proteger los intereses de compradores y vendedores, el precio aumentará gradualmente cada 10 compras. Luego, la opción de compra se eliminará, dejando solo el alquiler anual disponible.


Comentarios 79
betokasu
140
betokasu 2025.12.19 07:33 
 

Hello, using MT now for over two month on live account. I think this is one of the best EAs for me since 4 years of trading. Please please keep it update!

Fares3D
331
Fares3D 2025.12.06 05:57 
 

Hello, I don't usually write reviews, but I was surprised when I read the comments. For me, this EA is the best in terms of risk and growing income. I loved it from day one. When you use it, you realize you're using a combination of strategies, not just one. Within two months, I recouped my investment in the strategy, and I'm very grateful to the developer for this amazing work. Don't pay attention to the negative people, the results speak for themselves. Keep doing your work and ignore them. Thank you so much for everything you've done. Hats off to you for completing this project so perfectly.

Clifton Creath
797
Clifton Creath 2025.12.03 02:08 
 

i've been using Mad turtle for going on 3 months now. I'd say i have a good grasp on its performance through multiple market movements. Will this EA lose trades? absolutely! Will its wins offset this? Absolutely! i'll post my results in the comments page they speak for themselves. You can boost Mad Turtles profits if you keep an eye on the market in choppy conditions or just leave it be since its an EA after all and check your portfolio at the end of the month and be happy! I run full auto Low. :)

Productos recomendados
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Asesores Expertos
EA MT5 AUDCAD con Estrategia Martingala Totalmente Automatizada El Experto de Doble Cuadrícula AUDCAD es un Asesor Experto (EA) optimizado específicamente para el par de divisas AUD/CAD en el marco temporal M15. Independientemente de la tendencia actual, el EA abre continuamente posiciones de compra y venta (0,01 lote), que se gestionan mediante un innovador sistema de cuadrícula. El EA está diseñado para cuentas de cobertura con un apalancamiento de 1:500. ¿Cómo funciona el EA? El EA abre
Golden Phoenix Diamond
Jhones Jorente Garcia
Asesores Expertos
Golden Phoenix Diamond está ahora en la versión 5.12, un EA 5 en 1 con estrategias que pueden activarse individualmente o todas juntas, trabajando en perfecta armonía. Si prefiere menos operaciones, puede optar por activar una o dos estrategias. Todas las estrategias estarán gestionadas por un sofisticado sistema de gestión de riesgo y rentabilidad, con trailing stop para proteger los beneficios parciales. También presenta una novedad para los que quieran dejar algunas órdenes en puntos concret
LueYingM
Xi Wen Tian
Asesores Expertos
[LueYingM] LueYingM es una colección multi-estrategia basada en la nube con componentes ricos en características que se pueden ejecutar en Grid, Martin, Trend, Scalp y otras estrategias. ¡Biblioteca de espacio compartido en la nube, se puede ampliar para almacenar una variedad de parámetros de la estrategia, la llamada de un solo clic conveniente y rápido! ================================================================= La EA actual se utiliza principalmente la tendencia de la estrategia de cl
Gold Lady V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El asesor de negociación de oro Gold Lady para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de negociación automatizado diseñado específicamente para la negociación de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Un asesor para analizar los datos del mercado en tiempo real, adaptándose hábilmente
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Asesores Expertos
EA Golden Blitz– Una solución segura y efectiva para el trading de oro  ¡Promoción de lanzamiento!  ¡Solo quedan 1 copias al precio actual!  Próximo precio: $999.99 Precio final: $1999.99  Versión para MT4 ¡Hola! Soy EA Gold Blitz , el segundo asesor experto (EA) de la familia Diamond Forex Group, diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD). Con características excepcionales y un enfoque prioritario en la seguridad, prometo ofrecer una experiencia de trading de oro sostenible y efect
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Func
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Asesores Expertos
Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA). Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD. Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent. Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura. Las capturas de pantalla son de transacciones de la c
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
Skullper
Anesu Mavhura
Asesores Expertos
Visita Tradinbots4u.com para descargar este bot a un precio con descuento Para utilizar este asesor experto debe tener: 1000 $ depósito mínimo Apalancamiento 1:100 Una cuenta de operaciones que sólo negocia lotes estándar Un VPS para un rendimiento óptimo Una cuenta de cobertura El trading es una inversión de riesgo. Por desgracia, muchos operadores arruinan sus cuentas por falta de paciencia o porque no se comprometen con su estrategia. Esta es la razón por la que algunas personas deciden ope
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Asesores Expertos
Introducción Este EA está diseñado para sobrevivir al periodo de prueba de un año con un drawdown bajo y un ratio de Sharpe alto. Los conceptos de cálculo son nuevos, pero se entienden fácilmente. Aquí están los mejores resultados. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Tenga en cuenta que la reducción del 22% mencion
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Asesores Expertos
El One Bar Breaout EA System es una estrategia de ruptura que tiene un gran potencial debido a los altos márgenes de beneficio. Está diseñado de tal manera que intenta seguir la tendencia más fuerte del día y maximiza las ganancias a través de métodos de seguimiento innovadores. Esto puede generarle muchas ganancias en poco tiempo, incluso con una tasa de ganancia baja. Una vez configurado correctamente, puede funcionar de forma rentable durante meses. Esto funciona mejor para mercados grandes
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA -DE40/ Tec100 EA trabajando con alta y baja de la última vela. Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30 -inp1_ =Hora de trab
FREE
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Investologic Ichimoku
SAUD ALHINDAL
Asesores Expertos
Ichimoku EA El EA es para los operadores profesionales. Los usuarios deben hacer algunas pruebas intensivas utilizando "probador de estrategia" para adaptarse a las necesidades del usuario . con inelegancia artificial de la EA puede gestionar operaciones, tamaño del lote, el riesgo, y evitar alta volatilidad del mercado entrecortado. La estrategia Ichimoku puede funcionar con cualquier símbolo o mercado en la plataforma MT5. El EA Ichimoku es un software especializado diseñado para operadores p
Make me money
Gabriel Selegean
Asesores Expertos
El Make me Money EA es un MQL5 Expert advisor que le permite disfrutar de su tiempo libre mientras opera en su nombre, generando beneficios para usted. Si dispone de un capital limitado, no se preocupe. Con el EA Make me Money, puede empezar a obtener beneficios desde tan sólo 100$. Como se muestra en la captura de pantalla adjunta, con un capital inicial de sólo $ 100, usted puede ganar un beneficio de $ 221 en los primeros 6 meses de 2020, el comercio con un volumen mínimo de 0,01 lotes. Adem
Viop Auto Trader
Ilker Mustafa Abut
Asesores Expertos
Un robot que opera automáticamente en el mercado Viop. Dado que el SL-TP no puede introducirse en el tipo de orden, el programa puede hacerlo por sí mismo. El programa cuenta con una función de SL siguiente. Puede detener las operaciones cuando obtiene un margen de beneficio diario y no abre operaciones posteriormente. Puede trabajar en todos los periodos. Como recomendación, el rango 5m - 1h funciona bien. Genera señales de trading según filtros Spread-RSI-EMA-MACD y patrones de velas doji
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
La cobertura era conocida como "estrategia 100% ganadora" en muchas décadas anteriores. Pero no parece correcto en el mercado lateral. Si usted pone Hedging distante demasiado cerca, entrará tanto como la estancia de lado. Si usted pone la cobertura distante demasiado lejos, nunca llegaría a la BEP antes de la cuenta soplado. Por lo tanto, ahora "EA por CAPO" trajo a usted la nueva generación de cobertura que ayudan al usuario a evitar el riesgo de mercado lateral. Dejamos que el EA observe las
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Asesores Expertos
CloseAllOrders EA Protegido Gestor de Operaciones con un Solo Clic con Protección de Licencia y Objetivos P/L de Cuenta-Divisa Visión general Este Asesor Experto proporciona tres botones gráficos para cerrar instantáneamente todas las operaciones, operaciones ganadoras u operaciones perdedoras con un solo clic. También puede establecer un objetivo de pérdida o ganancia flotante total en la divisa base de su cuenta; el EA cerrará automáticamente todas las posiciones cuando se alcance el objetiv
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.78 (9)
Asesores Expertos
¡LOS RESULTADOS HABLAN POR SÍ MISMOS! Resultados en vivo:   [Señal en vivo]    |    [Resultados FTMO] Actualización:   Solo quedan 3 copias. Precio actual: $199. Próximo precio: $299. Precio final: $999. Acerca del desarrollador Soy trader y desarrollador de sistemas a tiempo completo con más de cinco años de experiencia en trading en vivo y desarrollo de estrategias. Varios de mis Asesores Expertos han aparecido en la página principal de MQL5, con más de 300 copias vendidas de todos mis pr
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala. Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en movimientos pequeños y grandes.  Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede trabajar en los dos lados al mi
FREE
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo USDCAD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Boom and Crash Low DD Robot
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
Un robot sintético de negociación es un programa informático de última generación diseñado para ejecutar operaciones automáticamente en los mercados financieros. Mediante sofisticados algoritmos e inteligencia artificial, este robot puede analizar las tendencias del mercado, identificar oportunidades de negociación rentables y colocar operaciones con precisión y rapidez. A diferencia de los operadores humanos, los robots sintéticos de negociación no se ven influidos por emociones o prejuicios,
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
MudugEAMT5
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
Presentamos Mudug EA, un potente asesor experto para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), desarrollado utilizando el lenguaje de programación MQL5. Está diseñado para automatizar sus estrategias de negociación y mejorar su rendimiento comercial. Mudug EA viene con una interfaz fácil de usar que le permite personalizar fácilmente varios aspectos de la estrategia de negociación, tales como la cantidad de entrada, stop loss, y los niveles de toma de beneficios, así como los parámetros de varios indica
GoldRush MT5
Vhutshilo Evidence Masithembi
Asesores Expertos
GoldRush AI EA - Low Drawdown | No Martingale | Prop Firm Ready Visión general GoldRush AI es un EA totalmente automatizado para XAUUSD en MetaTrader 5, perfecto para los desafíos de la firma prop. Beneficios Clave Sin martingala, rejilla o cobertura Compatible con Prop Firm Automatización plug-and-play Ajustes recomendados Símbolo XAUUSD Marco temporal: M5 Saldo mínimo: $200 Apalancamiento: 1:100+ Plataforma: MT5 Incluye Archivo EA (MT5) Archivos de configuración Guía de instalación Actualiza
Major Trend
Sugianto
Asesores Expertos
Major Trend Expert Advisor - Opere con confianza en los principales pares de divisas Después de años de operar en vivo con resultados consistentes, les presento el Major Trend EA. El EA de Tendencia Principal está diseñado para operar con los pares de divisas principales de mayor rendimiento, con un enfoque especial en el AUDUSD y el NZDUSD , donde ofrece sus resultados más consistentes. Aplica una combinación de técnicas avanzadas de análisis de tendencias para identificar puntos de entrada de
Cross Trend Line
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
1. Introducción al EA - El bot tiene 2 modos: automático o manual mediante la selección de la función de comercio automático como verdadero o falso. + auto: significa permitir el comercio automático, las transacciones se basan en la tendencia encontrada por el EA. + comprar(manual): significa sólo operar en la dirección alcista. + vender(manual): significa sólo operar en dirección bajista. - El principio de operar en modo automático es el siguiente: basado en la tendencia encontrada en el marco
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Asesores Expertos
Gold PowerV2 es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro y cualquier par de divisas. Es una estrategia muy conservadora y puede comenzar con un capital mínimo de $1000. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador RSI, por lo tanto el EA trabaja de acuerdo a la estrategia "Follow Trend", lo que significa seguir la tendencia. También está la estrategia de apertura de límite de compra/venta que es muy eficaz en el comercio de Oro (opcional).
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
MAX XAUUSD - el sistema de trading inteligente que brilla en el mercado del oro ¡Hola traders! Soy MAX XAUUSD , el miembro más nuevo de la familia del Sistema de Trading Inteligente de Trend de extraordinaria potencia. ¿Mi especialidad? El oro . Así es, opero el par Oro/USD con precisión y confianza, ¡brindándole oportunidades de trading sin igual en el reluciente mercado del oro! ¿Por qué MAX XAUUSD? Sistema inteligente de seguimiento de tendencias Adopción de algoritmos avanzados de
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Asesores Expertos
¡Conoce a Master Oscillators, un bot que hace que el trading sea simple y flexible! Elige entre las señales de RSI, CCI o Stochastic y construye tu propia estrategia. Este bot te proporciona muchas herramientas, como filtro MA, tamaños de lote dinámicos, calculadora del criterio de Kelly, niveles SL y TP dinámicos, y más. No importa tu estilo de trading, Master Oscillators está aquí para ti. Te proporciona información importante, estadísticas y más, manteniendo siempre seguras tus operaciones. S
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Asesores Expertos
¡Perdón por el excelente rendimiento del 340% anual! Sí, has leído bien: estos resultados de backtest con un 340% anual son casi indecentemente buenos. Pero, por favor, no lo malinterpretes: no es un truco de marketing, sino el resultado de una programación limpia y backtests honestos. Por supuesto, tales rendimientos de ensueño no son realmente sostenibles a largo plazo, porque después de unos años cualquier EA en el backtest acaba alcanzando el límite de lotes. Aun así: Stealth 150 DE40
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Asesores Expertos
XignalCoding Prop Grid EA Construye tu propia estrategia. Supera los retos de prop firm con confianza. El Prop Grid EA de XignalCoding es una herramienta de trading altamente flexible y potente, diseñada para traders que quieren un control total sobre su estrategia, sistema de grid y riesgo. Tanto si estás probando ideas como si quieres superar retos como FTMO, este EA te da la estructura y la seguridad que necesitas. Características principales Creación de estrategias personalizadas Elija su s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Otros productos de este autor
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indicadores
El indicador es una herramienta analítica que incorpora 37 variaciones diferentes de medias móviles, desarrolladas por autores como Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull y otros. Ofrece la posibilidad de realizar pruebas virtuales históricas. El indicador se puede utilizar en varios instrumentos, incluidos oro, criptomonedas, índices bursátiles, pares de divisas y otros activos. Un backtester visual integrado permite a los usuarios simular posiciones de trading virtuales, monito
FREE
CounterTrend Indicators Systems CIS
Gennady Sergienko
5 (2)
Indicadores
CIS está diseñado para negociar una cesta de divisas correlacionadas, así como instrumentos individuales: indicadores Indicador VSA que dibuja flechas (no redibuja). Sus señales indican la inversión del precio en un mercado tranquilo o la disminución de la tasa de subida o bajada durante movimientos fuertes. Funciona bien en los pisos. Como el indicador utiliza volúmenes en sus cálculos, tenga cuidado durante las tardes y las noches, cuando hay volúmenes muy pequeños. Se recomienda utilizarlo
Franc Pacific
Gennady Sergienko
4.09 (34)
Asesores Expertos
Franc Pacific es un scalper CHF que opera entre las 17 y las 22 horas, este reloj es el de más baja volatilidad y es muy adecuado para scalpers contra-tendencia. Destinado a EURCHF solamente. Tenga en cuenta que todas las estrategias del tipo Franc (CHF) son poco reproducibles y las pruebas difieren significativamente de la negociación real. tenga esto en cuenta al calcular los riesgos. Requisitos: Divisa de la cuenta: EURCHF ; Tipo de cuenta: cobertura ; Velocidad de ejecución (ping): no impo
FREE
FutureProfile
Gennady Sergienko
Indicadores
Idea La idea es - me parece que exactamente a las 10:00 EURUSD siempre sube. Cómo se puede verificar esto? Este indicador analiza los datos históricos a la misma hora del día durante los últimos N días y muestra: ProbUp - la probabilidad de que después de un determinado número de barras (HorizonBars ) el precio sea más alto; ZEdge - la "fuerza" de la señal = movimiento medio / dispersión. Esto le permite entender: "En el 70% de los casos, después de 3 barras durante esta hora el mercado se mov
FREE
Trader Station MT4
Gennady Sergienko
5 (1)
Asesores Expertos
Trader Station: Un experto en ondas que utiliza el análisis por bits de una serie de datos de precios, rendimiento confirmado por una cuenta real desde 2019; BackTesting del Experto: Por defecto, los ajustes que se incluyen en el SET 1; Sólo para EURUSD M5 ; Ajustes LOTE - ajuste el tamaño de lote requerido o seleccione RIESGO AUTO; RIESGO AUTO - selección rápida del riesgo o seleccionar la introducción manual del riesgo; valor personalizado RIESGO - introducir un valor de riesgo personaliza
Nesco MT4
Gennady Sergienko
4.58 (12)
Asesores Expertos
Hola, soy   NESCO   . Soy un experto en robots totalmente automáticos y analizo el mercado de forma independiente y tomo decisiones comerciales. Algunas de mis funciones están escritas usando   GPT-4_COPILOT   y optimizadas por   MQL5_CLOUD_NETWORK   . Tengo mi propio servidor para recibir eventos financieros en el mundo. Puedo trabajar para ti 24 horas al día, 5 días a la semana sin tu intervención y notificarte con un mensaje por teléfono si se necesita tu atención; Mi característica princi
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Asesores Expertos
Hola, soy   NESCO   . Soy un experto en robots totalmente automáticos y analizo el mercado de forma independiente y tomo decisiones comerciales. Algunas de mis funciones están escritas usando   GPT-4_COPILOT   y optimizadas por   MQL5_CLOUD_NETWORK   . Tengo mi propio servidor para recibir eventos financieros en el mundo. Puedo trabajar para ti 24 horas al día, 5 días a la semana sin tu intervención y notificarte con un mensaje por teléfono si se necesita tu atención; Mi característica princ
Filtro:
betokasu
140
betokasu 2025.12.19 07:33 
 

Hello, using MT now for over two month on live account. I think this is one of the best EAs for me since 4 years of trading. Please please keep it update!

Fares3D
331
Fares3D 2025.12.06 05:57 
 

Hello, I don't usually write reviews, but I was surprised when I read the comments. For me, this EA is the best in terms of risk and growing income. I loved it from day one. When you use it, you realize you're using a combination of strategies, not just one. Within two months, I recouped my investment in the strategy, and I'm very grateful to the developer for this amazing work. Don't pay attention to the negative people, the results speak for themselves. Keep doing your work and ignore them. Thank you so much for everything you've done. Hats off to you for completing this project so perfectly.

Clifton Creath
797
Clifton Creath 2025.12.03 02:08 
 

i've been using Mad turtle for going on 3 months now. I'd say i have a good grasp on its performance through multiple market movements. Will this EA lose trades? absolutely! Will its wins offset this? Absolutely! i'll post my results in the comments page they speak for themselves. You can boost Mad Turtles profits if you keep an eye on the market in choppy conditions or just leave it be since its an EA after all and check your portfolio at the end of the month and be happy! I run full auto Low. :)

hdhdf 6urur6rt
38
hdhdf 6urur6rt 2025.12.02 09:03 
 

nc

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.11.28 03:58 
 

Ok, after 2 months I made $921 profit. What i like is that Gennady keep investing into this EA. He do not simply put out new EA's to market all with different strategies, he develops this EA and keeps adding more trading strategies to Mad Turtle. There is few authors who can justify price increases, this product can, there is a value add to the gradual increase in price. Potentially you are buying new strategies for life, or I hope so :-) . Good job, tx for the continued support and development.

mad7signal
21
mad7signal 2025.11.26 12:04 
 

I think some reviewers expect a car to fly and then blame it for falling off a cliff. This EA isn’t magic—it’s a tool. Used properly, it works. I started with a small account and, about a month later, I’ve already recovered nearly 50% of the purchase price. The community has real momentum and the support team is quick to respond—when users flagged a ranging market, the team even released an extra EA. Big thanks to the developers for building this, and to support for helping new users onboard and stay on track.

Most importantly, results come from proper use and risk management. For transparency, my max drawdown during this period was 30%. I began small, I manage risk, and I’m confident I’ll recoup the full cost soon and move into profit. For me, it’s been worth it.

Ádám Nagy
41
Ádám Nagy 2025.11.26 09:20 
 

i made a lot of BT and after find what is good for me. the EA makes profit!!!

jacques60
86
jacques60 2025.11.25 23:25 
 

honestly, I don't know how that EA got a lot of good reviews I lost around $500

Bill Mz
95
Bill Mz 2025.11.20 22:03 
 

🧾 My Personal Experience with Mad Turtle EA

I would like to share my personal comments. These lines are written from my direct experience (I do not speak on behalf of other users).

I rented Mad Turtle EA on October 10, 2025, and that’s when my journey with this robot began. I started with the minimum funds recommended by the developer ($500.00). Initially, I used the XM broker, but after noticing limitations, I decided to open an account with IC Markets so the EA could operate properly.

To date, the EA has only executed three trades. Although it is designed to trade in bullish trends, in my particular case, it was not effective. The developer claimed the algorithm had been improved to also execute short trades, but in practice, at least in my experience, this behavior was not reflected.

In total, I invested an additional $130.00 (including some of my profits), but I understand that’s the nature of this business: it involves risk. If you ask me:

Is Mad Turtle EA good?

My answer would be: it wasn’t for me.

Perhaps it worked better for others, and if so, I’m glad for them. I reached out to the developer, who offered some support, although not to the extent I expected.

From my perspective, this is an overrated EA. There are better-performing, more stable, and more transparent alternatives on the market. Therefore, I recommend exercising caution before making any payment.

📌 About Reviews: Are They All Genuine?

If you have any doubts about this robot or want to compare opinions, I invite you to visit the discussions section. I will attach a PDF file with proof so you can judge for yourself how accurate or genuine some of the comments about this EA might be.

⚠️ If my comment is silenced or removed, please contact me directly. I’m happy to share all the information and screenshots with anyone interested.

**************************************************************************************************

🧠 A Developer Behind the “Successful” Reviews of His EA: Paid Off or Just Carefully Managed?

A few days ago, the developer Gennady Sergienko contacted me privately after I left an honest and critical review of Mad Turtle EA on November 20, 2025.

In his proposal, he offered me $1,000 USDT and a lifetime version of the robot in exchange for modifying or deleting my public review. At the time, I let him express his intentions without judgment, but over time, serious questions emerged:

How many of the positive reviews we see here may have been influenced by similar deals?

Is it fair for an overrated EA to gain prestige through hidden incentives?

How trustworthy can a product be if its feedback is managed this way?

That is why today I choose to share this reality — not to attack, but to protect those who want to invest honestly and transparently.

📷 I have all the screenshots: the conversation, the agreement terms, the payment, and the later refusal.

📩 If any user or moderator would like to review the evidence, please feel free to contact me directly. I’ll be glad to share everything.

🚨 I’m not here to create drama, but I do want to leave a clear warning:

Let’s be critical of reviews. Be cautious with appearances.

Not everything that glitters is gold… and an extra star might have only cost a few dollars.

Bona Touch
23
Bona Touch 2025.11.20 04:41 
 

I have been using this EA for a month with profit, I like the way that this EA enter and exit and how its handle when the market reverse. the support team were great with very responsive to the question. Less trades but with qualities.

dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.11.16 08:50 
 

SCAM EA with fake backtests. The results in my account do not match the signals and the backtests. I have lost my entire eaccount in just a few trades. be aware! Edit: You are in denial, calling your customers scammers haha

Gennady Sergienko
18005
Respuesta del desarrollador Gennady Sergienko 2025.11.23 18:15
the scam is your review.
Davide Napoli
114
Davide Napoli 2025.11.10 07:49 
 

I've been using this EA for about a month now, and I have to say the results are really good. Aside from a period when it didn't make any trades (but it's better to stay put than lose money), the rest of the time I've seen a lot of profits. Furthermore, the group chat is a very useful tool for comparing notes with other traders.

florinnaparca100
504
florinnaparca100 2025.11.10 06:32 
 

Very good EA.Good job brother.

Peps
29
Peps 2025.11.09 23:08 
 

I have been using MT for close to a month now and it’s been quite amazing. It’s use of advanced machine learning is quite a technological breakthrough. For years, traditional EAs operated on a set of rigid, pre-programmed rules. They were effective in specific market conditions but would inevitably struggle when volatility, trends, or market dynamics shifted. They lacked the one thing a human trader relies on most: adaptability. This ML-powered EA is a different beast entirely.

aalsayeh
25
aalsayeh 2025.11.09 18:30 
 

I've been using Mad Turtle for a while now, and I’m genuinely impressed by how stable and intelligent this EA is. Unlike many bots that stop working after a few weeks, Mad Turtle stays consistent and adapts well to changing market conditions. The risk management is excellent, and I really appreciate that it doesn’t use dangerous strategies like grid or martingale its very good and the support is good also

Chun Kin Kan
650
Chun Kin Kan 2025.11.09 16:42 
 

I've been using this EA for two months, and overall I quite like it. Usually, other EAs become unusable after about a month, either resulting in significant losses or failing to generate any profit. This EA has a better risk-reward ratio; it's more like manual trading, preventing huge losses from small gains. However, this kind of trading requires very low risk to be acceptable. I really like this EA and hope it continues to be profitable. Temporary losses are normal; improvements should be made where necessary.

Tom MIMI
32
Tom MIMI 2025.11.09 12:52 
 

MT is an outstanding Expert Advisor (EA). It doesn't use fake AI; the team is able to eliminate market interference and persistently refines the models within MT. I spent a month testing it before deciding to choose it. If you've done similar work, you should be very familiar with the turtle's habits, knowing when it will rest and when it will take off. It perfectly matches market cycles and fluctuations. Thanks to the Gennady Sergienko team for their dedication, patience, and kindness. If trading had no risk, would you become the world's richest person? If you don't understand MT, please spend more time testing and learning everything about it. I'm a beginner, and I'm so glad I chose MT. I hope all traders gain more from MT, have more fun, and grow and develop together with this community. I look forward to more surprises from the team; they don't sell new products separately, but rather as a customer experience. Love you all, let's fight for profits from market makers together and battle Wall Street together! Haha, I'm a bit crazy. when join you'll know just how crazy the turtle really is. I'm happy to communicate with friends; love you all. Peace is the beginning of making money.😄

vkernel
60
vkernel 2025.11.09 10:53 
 

Bought on the 5th of October and i'm very pleased with the EA. With a deposit of 6k i have gained a profit of 970 euro. The developer replies quick on questions and is very supported. The team behind mad turtle are also supportive in the community channel of this product. i recommend!

Shko
22
Shko 2025.11.09 10:52 
 

I’ve been using MT for about a month and a half now, and honestly, it’s been a great experience. The only time I had some losses was during the past two weeks, which is totally normal. Let’s be real, no system is perfect and no EA can predict every trade 100% accurately. If you’re looking for a safe, low-risk EA that can help you grow your account steadily over the long term, MT is definitely one of the best out there. But if you’re expecting to become a millionaire overnight or win every single trade, then you’re just dreaming, buddy. Like the developer always says, the EA is trained in its own way, nobody fully knows how it “thinks,” but does it work? Absolutely, yes. In short, MT is the best EA I’ve come across so far, built by a smart and experienced developer who clearly knows what he's doing. Highly recommended!

ASSAD SMSF
118
ASSAD SMSF 2025.11.09 09:35 
 

I purchased this EA about two weeks ago, and I have to say I’m genuinely impressed! After running extensive backtests, I was amazed by how consistent and reliable the results were. That gave me the confidence to start using it on my live accounts, and so far, the performance has been outstanding. This EA stands out because it’s built on cutting-edge machine learning technology, making it smarter and more adaptable than most trading systems I’ve seen. It does take a bit of tech understanding to fully appreciate how it works, but once you do, you’ll see just how powerful it really is. The developer recommends using Full Auto Mode (Low/High) based on your account equity and risk appetite, and I can confirm that following these settings is key to getting the best results. If you treat this like a get-rich-quick tool and ignore the guidance, you’ll only end up frustrated. But if you use it wisely, this EA can truly transform your trading experience. In my opinion, this is one of the most promising and intelligently designed EAs available today. It already delivers solid performance, and I’m excited about the new features and improvements planned for future updates. While no EA is perfect, this one is clearly built for the future of trading — powerful, adaptive, and smart. On top of that, there’s a fantastic community behind it, always ready to help with setup, optimization, and any questions along the way. Overall, I couldn’t be happier with this purchase, it’s a game-changer for anyone serious about automated trading.

1234
Respuesta al comentario