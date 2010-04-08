Aether GannFlow Scalper Market

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Aether GannFlow - Mercado Scalper v2 (MT4)

[Subtítulo: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection]

Introducción Aether G annFlow es un sistema ligero de scalping M5/M15 que cierra la brecha entre el momentum trading clásico y el análisis geométrico del mercado. Combina un robusto motor EMA Trend + RSI Pullback con el filtro direccional único del Gann Fan.

Diseñado para la estabilidad en MT4, cuenta con un procesador "Margin-Guard " para eliminar los errores de "No hay suficiente dinero" (Error 134) e incluye un sistema avanzado de volatilidad para evitar los mercados muertos.

Estrategia de Trading El EA ejecuta operaciones basadas en un Modelo de Confluencia de 4 Capas:

Tendencia Base: Utiliza EMA Rápida/Lenta (Por defecto: 21/50) para determinar el flujo dominante. Entrada Pullback: Espera a que el RSI se sumerja en zonas de valor (Pullback) en lugar de perseguir al precio. Filtro de fuerza: ADX confirma que la tendencia tiene suficiente combustible para continuar. El Filtro de Gann: Característica única. Las entradas sólo se toman si se alinean con los ángulos geométricos del Abanico de Gann, asegurando que el tiempo y el precio están en armonía.

Características principales

Geometría del Abanico de Gann: Utiliza los ángulos de Gann como confirmación direccional final, filtrando las falsas señales de tendencia.

Margin Guard (Anti-Error 134): Comprueba automáticamente el margen libre de la cuenta antes de cada operación. Si el margen es bajo, reduce inteligentemente el tamaño del lote en lugar de fallar, manteniendo viva la continuidad de sus operaciones.

Puerta Dinámica de Volatilidad: Controla la relación ATR/Spread. Si el spread es demasiado alto en relación a la volatilidad del mercado (Zona de Baja Rentabilidad), el EA pausa la operativa.

Gestión del Riesgo ATR: Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stops son dinámicos, adaptándose al rango actual del mercado (ATR).

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M5 o M15.

Símbolos: Pares principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread es altamente recomendada.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

=== 1. NÚCLEO DE LA ESTRATEGIA === FastEMA / SlowEMA : Períodos de detección de tendencia. RSI_Period / Levels : Definición de Pullback. UseGannFilter : Activar / Desactivar la comprobación del abanico geométrico de Gann. UseMACD / UseStoch : Confirmaciones extra opcionales.

=== 2. RIESGO Y GESTIÓN === RiskType : Lotes fijos o % de riesgo. SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Stops dinámicos basados en volatilidad. UseTrailing : Habilitar trailing stop basado en ATR.

=== 3. SEGURIDAD Y LÍMITES === UseMarginGuard : Habilita la protección Anti-Error 134. MaxSpreadPoints : Máximo spread permitido. MaxDailyLoss : Tope duro de protección contra caídas diarias.



Guía de Instalación

Descargue el archivo . ex4 a su carpeta MQL4\Experts. Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M5/M15. Importante: Permita "Algo Trading" en los ajustes de MT4. Asegúrese de que las líneas de Gann Fan aparecen en el gráfico (confirmación visual).