Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Dorothy Web Spider (MT4)

[Subtítulo: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety]

IntroducciónDorothyWeb Spider (DWS) no es un Asesor Experto tradicional rígido. Es un asistente de trading automatizado que opera con el mecanismo "Spider Web" combinado con la lógica "HydraFlow". En lugar de perseguir el precio con órdenes de mercado, Dorothy escanea automáticamente la volatilidad del mercado y coloca órdenes pendientes inteligentes ("trampas de precio") en niveles estratégicos. Tanto si opera en Forex, Oro (XAU), o Cripto, el EA adapta su red para capturar beneficios de los picos de volatilidad mientras mantiene el drawdown bajo control.

Estrategia de negociación El sistema funciona con una lógica adaptativa de 3 etapas:

Escaneo (HydraFlow): El EA monitoriza continuamente el mercado en busca de compresión de precios o rupturas de volatilidad utilizando ATR. Despliegue Web: En lugar de entradas instantáneas imprudentes, coloca una parrilla dinámica de Órdenes Pendientes (Buy Stops/Limits). Esto le asegura que sólo entrará en el mercado a niveles óptimos de precio. Gestión del Flujo de Agua: Una vez que se activa una trampa, el EA gestiona la operación utilizando Objetivos Basados en USD (Dinero, no Pips) para asegurar resultados precisos de riesgo-recompensa.

Características principales

Piloto automático HydraFlow: Olvídese de configuraciones complejas. El EA ajusta automáticamente el espaciado y la sensibilidad de la cuadrícula en función de la volatilidad en tiempo real (ATR). Mantiene la calma durante la oscilación de los mercados y actúa con decisión durante las rupturas.

Sistema de protección FireShield: La seguridad es la prioridad número 1. Límite diario de pérdidas: Detiene automáticamente las operaciones del día si las pérdidas alcanzan el límite definido (porejemplo, -50 $). Modo de enfriamiento: Detecta pérdidas consecutivas y detiene las operaciones para evitar espirales de "operaciones de venganza".

Perfil multimercado: Detecta automáticamente el tipo de símbolo: Forex: Ajustado para scalping. Oro (XAU): Rejillas más anchas para alta volatilidad. Cripto: Ajusta el tamaño de los ticks para los activos digitales.

Salidas inteligentes: Lógica de Trailing Stop, Break-even y Cierre Parcial integrada.

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M15 o H1.

Símbolos: Divisas principales (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD) y BTCUSD.

Tipo de cuenta: Estándar o ECN.

Saldo mínimo: $200 (Cuenta Cent) o $1000 (Cuenta Standard) recomendado para estrategias Grid.

Parámetros de entradaPor favor,ajuste estos parámetros para adaptarlos a su perfil de riesgo:

=== 1. GESTIÓN MONETARIA === TradeLots : Tamaño de lote inicial. TP_USD_Forex / XAU / Crypto : Objetivo de Take Profit en USD. SL_USD_Forex / XAU / Crypto : Objetivo de Stop Loss en USD.

=== 2. SEGURIDAD & FIRESHIELD === EnableFireshield : Protección contra pérdidas diarias activa. DailyLossLimit : Pérdida máxima permitida por día (porejemplo, 50.0). UseLightMode : Reduce el uso de la CPU para un funcionamiento más suave.

=== 3. SALIDAS === EnableBreakeven : Mueve el SL a la entrada después del beneficio. EnableTrailing: Bloqueo dinámico de beneficios. EnablePartialClose : Asegurar beneficios a intervalos.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts . Reinicie MT4 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráficoM15. Importante: Permita "Live Trading" en los ajustes. Establezca sus objetivos TP_USD y SL_USD .