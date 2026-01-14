Gold Buster Sensitive

Gold Buster: Expansión Inteligente en el Mercado XAU/USD

Gold Buster es un sistema experto de última generación basado en la sinergia entre arquitecturas de redes neuronales y análisis predictivo. El algoritmo está diseñado para la explotación autónoma de la volatilidad del oro, proporcionando un procesamiento de datos de nivel institucional y eliminando los sesgos cognitivos en el trading.

Este bot utiliza una tecnología distinta a la de mis productos anteriores, lo que le permite personalizar tanto la cantidad como la calidad de las operaciones.

Política de Precios

Mantengo una política de precios bajos para mis productos con el fin de asegurar que sean accesibles para todos. Por lo tanto, los bots tienen un precio inicial mínimo de 50 USD. Sin embargo, el número de copias a este precio está limitado a 50 unidades, después de lo cual el precio subirá a 150 USD, y continuará aumentando cada 50 copias. Esto es necesario para preservar la eficacia del algoritmo, asegurando que la saturación del mercado se mantenga baja. No manipulo los precios; me baso en los comentarios y solicitudes de compradores reales.

Por favor, apoye mi desarrollo con reseñas positivas, ya que me esfuerzo por ofrecerle los mejores resultados.

Dominantes Tecnológicos:

  • Motor de IA Adaptativo: Calibración continua de la estrategia basada en la liquidez actual del mercado mediante mecanismos de aprendizaje automático (machine learning).

  • Filtrado por Redes Neuronales: Identificación de patrones ocultos y correlaciones no lineales inaccesibles para el análisis técnico clásico.

  • Velocidad de Ejecución: Derivación instantánea de señales de trading y ejecución precisa de órdenes para minimizar el deslizamiento (slippage).

  • Gestión de Riesgos: Rechazo de métodos tóxicos (Martingale, Grillas) en favor de Stop Losses fijos y una esperanza matemática positiva.

Parámetros de Configuración Clave:

Sensibilidad de Señales (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]: Un parámetro crítico que define el umbral de sensibilidad del sistema a los disparadores del mercado.

  • Valores bajos (cerca de 0.1): Máxima frecuencia de operaciones con una selectividad de señales reducida.

  • Valores altos (cerca de 0.9): Alta conversión y precisión de entrada con un número total de transacciones reducido.

  • Valor recomendado: 0.6 — El equilibrio óptimo entre la frecuencia y la calidad de la señal.

Versatilidad de Temporalidad: El sistema es altamente adaptativo y está validado para operar en cualquier intervalo de tiempo, desde 1 minuto (M1) hasta 1 hora (H1).

Base Estratégica:

Gold Buster se especializa en identificar puntos de entrada de alta probabilidad para posiciones de Compra (Buy), utilizando un enfoque conservador para la gestión del capital. La interfaz intuitiva enmascara un complejo modelo matemático, permitiéndole delegar el monitoreo rutinario a una IA de alto rendimiento.

Resumen Técnico:

  • Instrumento: XAU/USD (Oro).

  • Modo de cuenta: Cobertura (Hedging).

  • Funcionalidad: Lote progresivo/fijo, control de spread máximo, Stop Loss y Take Profit dinámicos.

Advertencia de Riesgo: El trading algorítmico implica riesgos de mercado. Se recomienda encarecidamente realizar pruebas preliminares en cuentas demo.


