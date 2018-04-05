CL CRT Machine

📌 CL CRT MACHINE

CL CRT MACHINE es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para una negociación disciplinada y controlada.
Toda la lógica de la estrategia está totalmente incorporada; los usuarios sólo tienen que configurar los ajustes de riesgo en función de sus preferencias.

Capital mínimo recomendado: 500 $
Plazo requerido: H1
Par: XAUUSD

⚙️ Características principales

  • Opera sólo en el marco de tiempo H1 (fijo por consistencia)

  • Sólo utiliza velas cerradas (no repinta)

  • Soporta configuraciones de compra y venta

  • Una operación por configuración válida (no overtrading)

  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

  • Ejecución limpia y transparente

💰 Opciones de gestión monetaria

Elija cómo se calcula el tamaño de la posición:

  • Riesgo % del saldo

  • Tamaño de Lote Fijo

  • Relación de lote por saldo

Incluye

  • Protección del tamaño de lote máximo

  • Normalización del volumen conforme al corredor

  • Protección del buffer de stop-loss

🎯 Opciones Take Profit

  • CRT Objetivo de rango (finalización natural del rango)

  • Objetivo basado en riesgo: recompensa (por ejemplo, 1:2, 1:3)

🛡️ Seguridad y disciplina

  • Estricto stop-loss en cada operación

  • Sin operaciones aleatorias

  • No se apilan operaciones en la misma vela

  • Funciona con todos los brokers MT5

Aviso sobre la versión de prueba

Esta es una versión de prueba por tiempo limitado.

  • El comercio se desactiva automáticamente después de la expiración

  • EA permanece en el gráfico y muestra un mensaje de expiración

  • No hay comportamiento oculto o recopilación de datos

👉 Para continuar utilizando el EA después de la expiración, los usuarios deben actualizar a la versión de pago disponible en MQL5.

👥 ¿Para quién es este EA?

  • Traders que prefieren una automatización simple y basada en reglas

  • Usuarios que desean un trading de riesgo controlado

  • Traders que estén probando sistemas basados en TRC antes de actualizarse

🏷️ Acerca de

Desarrollado por Club Liquidez
Centrado en la ejecución limpia, el riesgo controlado y la automatización realista.


