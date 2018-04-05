CL CRT Machine
- Asesores Expertos
- Rajalakshmi Murugesan
- Versión: 1.0
📌 CL CRT MACHINE
CL CRT MACHINE es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para una negociación disciplinada y controlada.
Toda la lógica de la estrategia está totalmente incorporada; los usuarios sólo tienen que configurar los ajustes de riesgo en función de sus preferencias.
Capital mínimo recomendado: 500 $
Plazo requerido: H1
Par: XAUUSD
⚙️ Características principales
Opera sólo en el marco de tiempo H1 (fijo por consistencia)
Sólo utiliza velas cerradas (no repinta)
Soporta configuraciones de compra y venta
Una operación por configuración válida (no overtrading)
Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura
Ejecución limpia y transparente
💰 Opciones de gestión monetaria
Elija cómo se calcula el tamaño de la posición:
Riesgo % del saldo
Tamaño de Lote Fijo
Relación de lote por saldo
Incluye
Protección del tamaño de lote máximo
Normalización del volumen conforme al corredor
Protección del buffer de stop-loss
🎯 Opciones Take Profit
CRT Objetivo de rango (finalización natural del rango)
Objetivo basado en riesgo: recompensa (por ejemplo, 1:2, 1:3)
🛡️ Seguridad y disciplina
Estricto stop-loss en cada operación
Sin operaciones aleatorias
No se apilan operaciones en la misma vela
Funciona con todos los brokers MT5
Aviso sobre la versión de prueba
Esta es una versión de prueba por tiempo limitado.
El comercio se desactiva automáticamente después de la expiración
EA permanece en el gráfico y muestra un mensaje de expiración
No hay comportamiento oculto o recopilación de datos
👉 Para continuar utilizando el EA después de la expiración, los usuarios deben actualizar a la versión de pago disponible en MQL5.
👥 ¿Para quién es este EA?
Traders que prefieren una automatización simple y basada en reglas
Usuarios que desean un trading de riesgo controlado
Traders que estén probando sistemas basados en TRC antes de actualizarse
🏷️ Acerca de
Desarrollado por Club Liquidez
Centrado en la ejecución limpia, el riesgo controlado y la automatización realista.