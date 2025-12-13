Goldwave EA MT5

5

Señal en vivo (cuenta real)
EA en cantidad limitada — solo quedan 3 copias a USD 279; tras la compra, contácteme por mensaje privado para recibir el manual y la configuración recomendada.
Sin grid excesivo, sin martingala peligrosa, sin promediar pérdidas.

Introducción del desarrollador

Soy desarrollador de Expert Advisors (EA) e indicadores para MetaTrader (MT4/MT5), con más de 16 años de experiencia real en trading.


Este EA se ofrece actualmente a un precio de fase inicial y en cantidad limitada; los ajustes de precio se realizarán según las fases de venta y mantenimiento, con un aumento previsto de aproximadamente USD 100 por etapa, y un precio máximo objetivo para este año de USD 899.


A lo largo de muchos años de práctica en los mercados, he participado activamente tanto en el trading manual como en el diseño y desarrollo de sistemas de trading automatizados.
En lugar de perseguir explosiones a corto plazo, acumulación de parámetros o estrategias sobreoptimizadas, me enfoco en construir sistemas lógicamente estables, con riesgo controlado y capaces de adaptarse a distintos entornos de mercado.

Descripción del producto
GoldWave es un EA de trading automático diseñado específicamente para XAUUSD (oro) en MT4/MT5.

No es un sistema creado para operar todos los días.
Se trata de una lógica de trading de nivel profesional, desarrollada a lo largo del tiempo y centrada en la calidad de las operaciones, el control del riesgo y la disciplina de ejecución.

A diferencia de los EAs tradicionales basados en indicadores fijos o condiciones simples, GoldWave pone mayor énfasis en:

Si la tendencia es real  
Si el entorno de riesgo actual es adecuado  
Si la condición del mercado merece participación  

El sistema solo opera cuando las condiciones del mercado son favorables.
Durante períodos inciertos o de alto riesgo, permanece paciente y espera.

Reconocimiento y filtrado de tendencias asistido por IA
GoldWave utiliza un marco de análisis de mercado multidimensional asistido por IA para mejorar el momento de entrada y el control del drawdown.

En lugar de depender de un solo indicador, el sistema realiza análisis de confluencia en múltiples marcos temporales (M15 a H4) para validar la estructura de la tendencia y reducir el ruido y las falsas rupturas.

Durante la evaluación de la tendencia, el sistema considera:

Consistencia de la tendencia en múltiples marcos temporales  
Identificación del estado de volatilidad y clasificación del entorno de mercado  
Agrupación del momentum y evaluación de la persistencia de la tendencia  

El objetivo es simple:
Participar únicamente en movimientos de tendencia con mayor probabilidad de continuidad, y no en fluctuaciones de precio aleatorias o de corto plazo.

Gestión de riesgo dinámica, no reglas fijas
GoldWave no utiliza ningún método de trading de alto riesgo:

Sin martingala  
Sin grid trading  
Sin promediar pérdidas  

Cada operación es una decisión independiente y siempre se ejecuta con un control de riesgo claramente definido.

El sistema incorpora múltiples capas de gestión de riesgo, incluyendo:

Ajustes dinámicos de stop loss basados en la volatilidad  
Control del drawdown y límites de exposición al riesgo  
Reducción automática de la participación en condiciones de mercado desfavorables  

El objetivo no es una ganancia a corto plazo, sino mantener un comportamiento de riesgo consistente y controlable en distintos entornos de mercado.

Por qué GoldWave no busca trading de alta frecuencia
Los mercados se mueven todos los días, pero no todos los días valen la pena para operar.

GoldWave prioriza la calidad del mercado sobre la frecuencia de operaciones.

Cuando la estructura de la tendencia no es clara, la volatilidad se vuelve anormal o los riesgos macroeconómicos aumentan significativamente, el sistema reduce su actividad o permanece completamente fuera del mercado.
Esta disciplina es clave para controlar el drawdown y mantener la estabilidad a largo plazo.

Sobre backtesting y resultados reales
GoldWave utiliza filtros de noticias y control de riesgo dinámico, lo que significa que no puede ser backtesteado de forma “perfecta” mediante métodos tradicionales.

La mayoría de los backtests asumen ejecución perfecta, condiciones de mercado estáticas y ausencia de impacto por noticias o cambios de liquidez.
Estas suposiciones no reflejan la realidad del trading, especialmente durante eventos de noticias.

Los backtests sobreoptimizados pueden verse muy atractivos, pero suelen fallar rápidamente cuando las condiciones del mercado cambian.

Por esta razón, no considero los backtests altamente optimizados como prueba de fiabilidad.
El rendimiento real y sostenido en cuentas reales es una referencia mucho más valiosa.

Marco temporal recomendado
Aunque GoldWave utiliza datos de múltiples marcos temporales (M15–H4), en la práctica se recomienda:

Ejecutar el EA en un gráfico de 1 minuto (M1).

Esto permite detectar cambios del mercado con mayor anticipación y responder con un procesamiento de señales más preciso.

Posicionamiento del sistema
GoldWave es el resultado de muchos años de investigación y experiencia real operando con capital propio.
Es más adecuado para traders que:

Priorizan el control del riesgo sobre la frecuencia de trading  
Pueden aceptar períodos de espera y drawdowns  
Prefieren sistemas automatizados con lógica clara y explicable  

No es una herramienta de “beneficio garantizado”, sino un sistema diseñado para mantener racionalidad, disciplina y estabilidad a largo plazo en entornos de mercado complejos.

Filosofía del proyecto y transparencia
El objetivo del proyecto es simple:
Construir una herramienta de trading que busque rendimientos más significativos que los intereses bancarios, sin sacrificar la seguridad de la cuenta.

No hay promesas de duplicaciones rápidas ni fantasías de riqueza instantánea.
Solo un enfoque a largo plazo centrado en la protección del capital y el control del riesgo.

Sin manipulación de depósitos, retiros o curvas de capital  
Sin backtests falsos  
Sin presentaciones engañosas de resultados  

Solo retroalimentación real, comportamiento real y resultados reales de mercado.

Aviso de riesgo
El trading conlleva riesgos. Ningún sistema automatizado puede garantizar beneficios.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Por favor, pruebe el sistema exhaustivamente en una cuenta demo y comprenda completamente su lógica y riesgos antes de usarlo en una cuenta real.


Preguntas Frecuentes (FAQ)

GoldWave está optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro).
Opera automáticamente y no requiere supervisión constante.

No utiliza Grid ni Martingala.
Solo una operación a la vez.

Depósito mínimo recomendado: $500

Los parámetros de riesgo pueden ajustarse; se recomienda usar los valores por defecto al inicio.

GoldWave usa lógica adaptativa asistida por IA para filtrar operaciones desfavorables.

Los resultados del backtest pueden diferir del trading en vivo debido a datos en tiempo real.

El stop loss fijo actúa solo como última línea de defensa.


Comentarios 2
kazuto19851126
134
kazuto19851126 2025.12.20 11:29 
 

I recently started using Goldwave EA on MT5, and the results are absolutely phenomenal. After setting it up, I have already secured 3 consecutive wins on XAUUSD, just as the logic promised. Looking at the forward test data, the stats are incredible: Win Rate: A staggering 97.08% (133 out of 137 trades) Profit Factor: An impressive 10.52 Recovery Factor: Very high at 16.06 Max Drawdown: Well-controlled at only 8.08% by balance What I love most about this EA is its consistency. The average holding time is only around 2 hours, so I don't have to deal with the stress of long-term floating losses. The trades are sharp and the exit logic is very precise, which is evident from the tiny gross loss compared to the gross profit.

FinXu
20
FinXu 2025.12.20 12:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Shengzu Zhong
2262
Respuesta del desarrollador Shengzu Zhong 2025.12.20 12:24
Thank you for your honest feedback.
Respuesta al comentario