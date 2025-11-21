AI Gold Trading MT5

5

SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL:

Configuración predeterminada:https://www.mql5.com/en/signals/2344271

Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399!

Después de eso, el precio subirá a $499.

El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido.

AI Gold Trading aprovecha el modelo avanzado GPT-4o para ejecutar estrategias sofisticadas de seguimiento de tendencias en los mercados XAU/USD. El sistema emplea un análisis de convergencia multitemporal, que combina la transformada wavelet para la reducción de ruido con técnicas de integración fraccionaria para identificar la persistencia genuina de la tendencia. Nuestro algoritmo patentado integra el análisis de agrupamiento de impulso con la detección de cambios de régimen, lo que permite una adaptación dinámica a los estados de volatilidad del mercado. El EA utiliza modelos de probabilidad bayesianos para evaluar la probabilidad de continuación de la tendencia, incorporando la dinámica de la curva de rendimiento, las expectativas de las tasas de interés reales y las primas de riesgo geopolítico. Un marco jerárquico de gestión de riesgos implementa un dimensionamiento de posición asimétrico basado en la cuantificación de la fuerza de la tendencia y la clasificación del régimen de volatilidad. El sistema ha demostrado un rendimiento sólido mediante un análisis exhaustivo de tendencias y pruebas retrospectivas ajustadas al régimen, manteniendo rentabilidades ajustadas al riesgo consistentes en diversos entornos de mercado.
EA implementa una protección multicapa que incluye stop loss ajustado a la volatilidad, límites de posición basados ​​en la correlación y algoritmos de control de drawdown. AI Gold Trading evita todas las estrategias de alto riesgo: sin grid, sin martingala, sin promedios. Este EA representa la culminación de años de investigación y experiencia en la gestión de fondos reales. La versión actual incorpora la metodología más avanzada de detección de tendencias con gestión de riesgo.
Si bien el sistema agrega datos de múltiples marcos temporales (M15 a H4), recomendamos H1 como gráfico principal para un procesamiento de señales y una calibración de parámetros óptimos.
El precio limitado de $299 es solo para las primeras 10 ventas. Después de 10 ventas, el precio aumentará en $100. El precio final de AI Gold Trading es de $1999.

Funciones avanzadas de trading:

- Sistema sofisticado de seguimiento de tendencias con detección de regímenes

- Análisis de convergencia de momentum en múltiples marcos temporales

- Tamaño de posición dinámico basado en la fuerza de la tendencia

- Stop loss y parámetros de riesgo ajustados a la volatilidad

- Modelo de probabilidad bayesiano para la confirmación de la tendencia

...

Versión para MT4: Próximamente
La estrategia fue sometida a rigurosas pruebas retrospectivas desde 2003 hasta 2024 Utilizando todos los modelos de garrapatas con Dukascopy Real Ticks (calidad de garrapatas al 100%). El rendimiento en operaciones en vivo se ha verificado consistentemente en múltiples brokers con diferentes condiciones de liquidez.
AI Gold Trading es un asesor experto especializado, diseñado exclusivamente para los mercados XAUUSD (ORO), que opera con automatización completa.

- CONFIGURACIÓN DEL EA:

Símbolo XAUUSD
Marco temporal H1 (recomendado)
Prueba desde 2003
Configuración Optimizado por defecto parámetros
Brokers Cualquiera (preferiblemente ECN)
Depósito mínimo $200/0.01 lote
Depósito recomendado $400/0.01 lote (para una reducción máxima del 10%)
Funciones avanzadas

- Seguimiento avanzado de tendencias con detección de régimen

- Sistema de gestión de riesgos multicapa

- Optimización dinámica de parámetros

- Posición basada en la volatilidad sizing

- Lógica de trading con reconocimiento de correlación
Aviso de seguridad:
  • Distribuyo Asesores Expertos exclusivamente a través de MQL5.com
Comentarios 17
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:13 
 

this robot is ONE of the best robots currently available here. This is an honest opinion, far removed from the fake reviews from a trader who owns most of the robots here. Bravo!

Productos recomendados
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Asesores Expertos
Descripción general AMO AI es un Asesor Experto (Expert Advisor) avanzado que utiliza una arquitectura de red neuronal profunda de 7 capas, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para el análisis automático del mercado. El sistema procesa datos de mercado a través de múltiples capas analíticas para identificar oportunidades de trading basadas en patrones técnicos y el comportamiento del mercado. Arquitectura técnica Red neuronal: arquitectura de aprendizaje profundo de 7 capas Mot
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Fibonacci EA MT5 es un Asesor Experto para automatizar las operaciones basadas en los niveles de Fibonacci. Determina los precios mínimos y máximos en un número especificado de barras, construye niveles de Fibonacci y abre operaciones cuando el precio actual alcanza los niveles seleccionados. El EA puede operar con la tendencia o contra ella, dependiendo de los parámetros dados. También permite configurar los niveles de cierre de las operaciones, la gestión del riesgo y los filtros de tiempo. Ca
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Asesores Expertos
Un experto basado en tendencias Este experto predice el futuro utilizando patrones de tendencias e indicadores de tendencias y cálculos a corto y largo plazo. Las tendencias cambian rápidamente en los marcos temporales más bajos, por lo que este experto es adecuado para M30 y superiores. En este experto, hemos intentado utilizar pares de divisas que estén alineados con nuestra estrategia. El mejor par de divisas: Euro Dólar En este experto, se utilizan docenas de indicadores diferentes y docenas
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
ForexM
Marius Civilis
Asesores Expertos
Comercio totalmente automatizado de ForexM EA ForexM EA negocia acciones de acuerdo con un análisis de mercado profesional en tiempo real. Todas las órdenes colocadas son del tipo de ejecución de mercado y están bien ponderadas debido al trabajo en tiempo real de los analistas de mercado. EA viene con la configuración inicial mejor calificada y listo para usar. Características: - Negociación completamente automatizada. - Gestión de riesgos. - Funciona en cualquier número de instrumentos simul
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
HMA Crossover EA HMA Crossover EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificar oportunidades de trading utilizando la dinámica y precisión del Hull Moving Average (HMA). Al combinar una HMA rápida con otra más lenta, el EA analiza el mercado en busca de posibles cambios de tendencia, ayudando al trader a aprovechar movimientos direccionales manteniendo una sólida gestión del riesgo. Funciones principales: Detección dinámica de cruces HMA: Superv
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Asesores Expertos
Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
FREE
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia Este robot no utiliza un sistema Grid o Martingale. Sólo utiliza una estrategia simple basada en 2 indicadores: Media móvil y retroceso de Fibonacci. Señal de compra: Cuando el precio está por debajo de la media móvil, indica que el mercado está en una tendencia bajista. En una tendencia bajista, el mercado nunca cae en línea recta. Alterna entre: Impulsos bajistas (el principal movimiento a la baja) Retrocesos alcistas (pequeños rebotes al alza antes de la siguient
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Nuker - Precisión a través del análisis de la longitud de las velas Nuker es un Expert Advisor altamente práctico que se centra en la longitud de las velas previas, actuando cuando estas superan un umbral predeterminado. Analizando el contexto histórico de las longitudes de las velas, Nuker se adapta de manera eficiente a las variaciones del mercado. Backtesting y Rendimiento en Vivo Las pruebas se realizaron con datos in-sample desde 2012 hasta 2019 y out-of-sample desde 2020 hasta mediados de
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción a Predator EA Predator es un Asesor Experto (EA) de vanguardia para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), diseñado para simplificar y optimizar el trading de forex. Este EA está preoptimizado para diversos pares de divisas y marcos temporales, lo que lo hace ideal para operadores que buscan una solución fiable y automatizada. Presupuesto Plataforma   : MT5 Tipo de cuenta   : Se recomiendan cuentas de cobertura para un rendimiento óptimo. Las pruebas son vitales para liberar el potencia
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Asesores Expertos
Este experto se basa en patrones Los patrones principales de este especialista son patrones de velas Detecta tendencias con patrones de velas Tiene un límite de ganancias y un límite de pérdidas, por lo que tiene un riesgo bajo El mejor marco de tiempo para usar este experto es el marco de tiempo M30 Los mejores pares de divisas para usar con este experto son los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD Atributos: Se puede utilizar en los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Asesores Expertos
Triple Indicador Pro: Experto en ADX, BB y MA Desbloquee las operaciones de precisión con Triple Indicator Pro, un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar su ventaja en el mercado. Combinando el poder del ADX (fuerza de la tendencia), las Bandas de Bollinger (volatilidad del mercado) y la Media Móvil (dirección de la tendencia), este EA abre operaciones sólo cuando los tres indicadores se alinean. 1 - Indicador ADX (Average Directional Index) - Este indicador mide la fuerza de la tend
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
Golden Osiris EA
Luis Corso
Asesores Expertos
¿Qué es Golden Osiris EA ? Golden Osiris EA es un Asesor Experto (robot de trading) de alto rendimiento , diseñado específicamente para operar XAUUSD (oro) en MetaTrader 5. Combina una poderosa estructura algorítmica con una lógica adaptativa para aprovechar al máximo los movimientos del mercado en el contexto actual. Desarrollado con base en los cambios algorítmicos más recientes, este EA analiza rupturas de niveles clave, acción del precio y señales provenientes de indicadores técnicos c
No Marti No Party MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Presentamos el Asesor Experto (EA) "No Marti No Party": el epítome de las estrategias comerciales agresivas. Este EA no es para los pusilánimes, ya que opera según un principio de alto riesgo y alta recompensa que puede generar ganancias sustanciales o pérdidas significativas. El nombre lo dice todo: la estrategia Martingala es el núcleo de este EA. Está diseñado para duplicar
Long Short Forex MT5
Rafael Gazzinelli
Asesores Expertos
EA Long & Short para Forex - MetaTrader 5 Enlace para entender cómo funciona la parametrización y el panel de control: mql5.com/pt/blogs/post/759824 Este Asesor Experto (EA) fue desarrollado para realizar operaciones Long & Short en el mercado Forex a través de MetaTrader 5, capaz de operar tanto en formato Day Trade como Swing Trade. Automatiza la identificación de oportunidades de trading entre dos pares de divisas (Símbolo 1 y Símbolo 2), explotando las variaciones de precio entre ellos. El E
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Asesores Expertos
Enlace de señal:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat para discusiones y preguntas:    https://www.mql5.com/es/messages/013c55ab4fefda01 Precio inicial: $99 Incremento de precio: El precio aumentará mensualmente en $100 en caso de buen desempeño mensual (10% o más). Funciona en una cuenta estándar (no necesita ECN). Se optimizó con una pequeña cantidad de datos (8 meses de 2024), pero el backtest muestra excelentes resultados en una ejecución de backtest prolongada utilizando ticks r
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Otros productos de este autor
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 EJEMPLARES DE 10 A 50 DÓLARES! Después, el precio subirá a 200 $. EA con la idea de utilizar la estrategia de "Alto Riesgo - Alta Recompensa". Usted debe utilizar el EA con el mismo capital que mi señal de trading, retirar ganancias regularmente y sólo utilizar tamaño de lote 0.01 sin importar el capital. - SEÑAL REAL : Próximamente El seguimiento de la operación real, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí: https: //www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller ¡IMPORTAN
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 EJEMPLARES DE 10 A 50 DÓLARES! Después, el precio subirá a 200 $. EA con la idea de utilizar la estrategia de "Alto Riesgo - Alta Recompensa". Usted debe utilizar la EA con el mismo capital que mi señal de comercio, retirar los beneficios con regularidad y sólo utilizar el tamaño de lote 0.01 no importa la capital. La estrategia fue Back-tested Estable desde 2016 hasta 2021 usando cada tick basado en ticks reales en MT5 usando Dukascopy Real Ticks 100% calidad tick. El comercio en
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A 99 $! Después de eso, el precio se elevará a $ 199. HFT Propfirm Challenge Performance Monitor Número de cuenta: 44787199 Servidor: ICMarketsSC-Demo04 Contraseña: quantum123 Obtendrá un BONO por valor de 399 $ después de pasar la ronda del desafío HFT Prop Firm Quantum HFT Prop Firm es el EA está diseñado para pasar la competencia de HFT Prop Firms . Tenga en cuenta que este Asesor Experto (EA) no debe ser utilizado con una cuenta real. Su único propósito es a
Filtro:
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.22 09:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:31
Thank you so much for your continued trust and for choosing to add another EA from our ecosystem to your trading toolkit. We are truly honored to have you as a returning member of our community.
We greatly appreciate your note about the promising performance. While we always strive for excellence, we also believe in transparency—trading involves inherent market risks, and even the most robust systems can face periods of adjustment. Your understanding and forward-looking perspective are truly valued.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:06 
 

AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:37
Thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review. Reading about your experience with AI Gold Trading truly means a lot to us. I am deeply grateful that you took the time to highlight what we value most: consistency, stability, and intelligent trade management. Your recognition that the system is built with a genuine understanding of Gold market behavior and real trading conditions is the highest compliment we could hope for. It’s exactly what drives our development—to create a tool that is calm, adaptive, and professional, even in shifting markets. Knowing that the EA performs in live trading exactly as presented, with no surprises and solid discipline, reaffirms our commitment to transparency and realism. We’re also delighted to hear that our support has contributed to your trust and long-term confidence.
Feedback like yours is what inspires us to keep improving and maintaining the quality of the system. We’re honored to be part of your trading journey and look forward to continuing to support your success.
Wishing you continued consistency and growth in your trading.
89606436
64
89606436 2025.12.20 06:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:34
Your trust and support are our greatest motivation. We always strive to maintain transparency and a willingness to help, because we believe that success is only truly sustainable when built on collaboration and mutual understanding. I deeply appreciate that you recognize and value these efforts. Thank you so much my friend.
AKM B
22
AKM B 2025.12.19 11:26 
 

Thanks, this bot really works. I have been using it for around a week, and it's given some good results. Hope it will give a positive result in the future. Also, support answering all my questions promptly.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.19 17:27
Thank you so much for your feedback. Feel free to ask me any questions. I'm always happy to help you.
XFEI086125
105
XFEI086125 2025.12.12 06:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:01
感谢您信任EA。如果您遇到任何问题，请随时联系我；我随时为您提供及时的支持。 Thank you for trusting EA. If you encounter any problems, please feel free to message me; I'm always here to provide timely support.
Craig Stewart Venn
191
Craig Stewart Venn 2025.12.11 14:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:08
Thank you for taking the time to share this wonderful experience! It's heartwarming to know that EA not only met but exceeded your expectations – from its simple setup and dedicated support to its robust back-testing results and high-quality trading signals. I deeply appreciate your trust and support. Feedback like this is a great motivation for me to continue improving and delivering lasting value. I wish you continued success and hope you'll always share your future experiences!
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:13 
 

this robot is ONE of the best robots currently available here. This is an honest opinion, far removed from the fake reviews from a trader who owns most of the robots here. Bravo!

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.11 17:00
Thank you so much for this sincere and valuable review! What we appreciate most is the objective and transparent feedback from experienced traders like you. The compliment "one of the best robots" from a true professional is a huge recognition of the development team's efforts. We especially appreciate your emphasis on honesty and real-world quality. Our goal is always to create products with real value, and your feedback is the most meaningful proof of that. Thank you so much, and we will continue to strive to live up to your trust. We wish you continued success and many great results with EA!
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.05 00:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.11 15:44
Thank you for your feedback. Hoping you have a nice day
Lee Wai Chong
2402
Lee Wai Chong 2025.11.30 01:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.05 04:01
Thank you for sharing your experience.
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.29 12:44 
 

I Just purchased the EA today. The developer is very easy to communicate and hopefully its as good as Gold sniper.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:23
Thank you my friend. I believe AI Gold Trading will be a great addition to AI Gold Sniper to help your account grow sustainably.
Andichan
193
Andichan 2025.11.28 17:06 
 

I have been using the EA Ai Gold Trading for only a few days, and the results are already absolutely outstanding. This EA is incredibly impressive and performs exactly as advertised. What amazes me the most is that my real trading results are fully consistent with the developer’s live results — no discrepancy at all. Ho Tuan Thang has created a truly remarkable EA. The strategy is solid, the execution is smooth, and the performance so far has exceeded my expectations. I’m very satisfied and excited to continue using it. Highly recommended!

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.28 17:24
Thank you so much for taking the time to share your incredible feedback! Reading your review truly made my day. I'm thrilled to hear that AI Gold Trading has exceeded your expectations in just the first few days of use. Your comment about the real trading results being fully consistent with my live signals is particularly meaningful to me - this transparency and reliability are exactly what I strive to deliver to every user.
It's customers like you who make this journey so rewarding. Knowing that the EA is performing exactly as designed and helping you achieve your trading goals is the greatest satisfaction I could ask for.
Wishing you continued success and profitable trading!
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.27 15:50 
 

GREAT EA! I recommend it to everyone!

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.28 16:40
Thank you. For me, customer satisfaction is always the top priority.
Vikram Joshi
41
Vikram Joshi 2025.11.26 12:19 
 

Thang’s EAs are always reliable and deliver consistent profits. This is my second EA from him, and his customer support is quick, responsive, and dependable—he resolves any doubts immediately.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:23
Thank you for your feedback Vikram Joshi, and for your continued trust! We are thrilled to hear that you find our EAs reliable and our support team quick and dependable. Loyal customers like you are truly valued. We are committed to maintaining this standard and appreciate your recommendation.
Ben Martin
31
Ben Martin 2025.11.24 03:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:03
Thank you so much Ben Martin. Feel free to ask me any questions anytime
220072256
4691
220072256 2025.11.23 22:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.24 04:02
Thank you 220072256. My goal is always total customer satisfaction.
Citer27
342
Citer27 2025.11.23 16:38 
 

Hi guys - here's a report on my experience with Thang Ho Tuan's EA. I've been using his EAs for several months now. Here's what I'd like to say about them: 1 - I've tried many EAs and tools, but Gold Sniper is, in a word, fantastic. All my trades have closed profitably. 2 - That's why I confidently purchased the latest EA - AI Gold Trading. 3 - Thang Ho Tuan's support is fantastic. He helps whenever possible. 4 - The analyses he provides on his websites are also invaluable, and I gratefully use them. 5 - He also openly and honestly provides insight into his personal life as a programmer and trader. He's not afraid to share his mistakes, but also to explain his current position. 6 - Finally, I'm impressed by his professionalism in the field of AI! I'm also curious to see what else he has to offer in the future. In short, I'm glad I got to meet Thang Ho Tuan and gratefully use his EAs. Bro - keep it up, congratulations!! Hey guys, one last thing. I'd like to encourage you all to give Thang Ho Tuan some extra publicity in your trading circles. I bought a new EA today, but I want to tell you right now: if he releases another EA in the near future and this one fits my trading game, I'll buy it without hesitation. Let's work together to spread the word about this top professional to our trading circle! Thang Ho Tuan - KEEP IT UP!! Piet

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.23 16:53
Thank you so much for your honest review
Fujikyo 市場アナリスト
142
Fujikyo 市場アナリスト 2025.11.22 23:39 
 

Always trust the EA that the Developer makes, because this is the newest EA and will definitely make good money.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.23 15:55
Thank you for your honest review Fujikyo
Respuesta al comentario