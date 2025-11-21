AI Gold Trading MT5
- Asesores Expertos
- Ho Tuan Thang
- Versión: 1.7
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 10
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL:
Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399!
Después de eso, el precio subirá a $499.
El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido.
Funciones avanzadas de trading:
- Sistema sofisticado de seguimiento de tendencias con detección de regímenes
- Análisis de convergencia de momentum en múltiples marcos temporales
- Tamaño de posición dinámico basado en la fuerza de la tendencia
- Stop loss y parámetros de riesgo ajustados a la volatilidad
- Modelo de probabilidad bayesiano para la confirmación de la tendencia
...
Versión para MT4: Próximamente
|La estrategia fue sometida a rigurosas pruebas retrospectivas desde 2003 hasta 2024 Utilizando todos los modelos de garrapatas con Dukascopy Real Ticks (calidad de garrapatas al 100%). El rendimiento en operaciones en vivo se ha verificado consistentemente en múltiples brokers con diferentes condiciones de liquidez.
- CONFIGURACIÓN DEL EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco temporal
|H1 (recomendado)
|Prueba desde
|2003
|Configuración
|Optimizado por defecto parámetros
|Brokers
|Cualquiera (preferiblemente ECN)
|Depósito mínimo
|$200/0.01 lote
|Depósito recomendado
|$400/0.01 lote (para una reducción máxima del 10%)
|Funciones avanzadas
|
- Seguimiento avanzado de tendencias con detección de régimen
- Optimización dinámica de parámetros
- Posición basada en la volatilidad sizing
- Lógica de trading con reconocimiento de correlación
|Aviso de seguridad:
AI Gold Trading is a very well-designed automated system that focuses on consistency, stability, and intelligent trade management. From my experience, it is clear that this EA was built by someone who truly understands both Gold market behavior and real-world trading conditions. The strategy adapts smoothly to changing market environments and does not rely on reckless risk or excessive lot scaling. Drawdowns are controlled, execution is clean, and the overall behavior of the EA feels calm and professional. What I appreciate most is that the EA performs in live trading exactly the way it is presented. No surprises, no unrealistic promises—just solid, disciplined automation. Support and communication from the developer are also excellent, which adds a lot of trust when running an EA long-term. A high-quality Gold trading system that I’m very happy to use and can recommend without hesitation.