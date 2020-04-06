Marble Tempest Runemaker AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Marble Tempest Runemaker (MT5)

[Subtítulo: Rolling Momentum | Filtro de Volatilidad | Seguridad Cryo-Stasis]

Introducción Marble Tempest Run emaker es un sistema de trading único de "Decodificación Cíclica" que trata el precio del mercado como un objeto rodante influenciado por la gravedad (Tendencias) y las tormentas (Volatilidad). Combina la precisión estructural de "La Canica" (SAR Parabólico) con el poder de decodificación de momentum de "La Runa" (CCI), todo filtrado a través de "La Tempestad" (ATR) para asegurar que sólo opera cuando el mercado está vivo.

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA cuenta con una lógica de salida avanzada que "congela" las modificaciones del Trailing Stop cuando los spreads se amplían más allá de un umbral seguro. Esto protege sus operaciones ganadoras de ser detenidas por brechas de liquidez o manipulación del broker durante eventos noticiosos.

Estrategia de Trading (La Lógica Runemaker) El sistema opera en un Proceso de Decodificación de 3 Pasos:

La Canica (Estructura): Utiliza el SAR Parabólico para definir la dirección de la tendencia. Precio > SAR: Tendencia alcista.

Precio < SAR: tendencia bajista. La Runa (Decodificador): Utiliza el CCI (Commodity Channel Index) para encontrar señales de impulso ocultas. Comprar Runa: Tendencia alcista + CCI por encima de +100.

Runa de Venta: Tendencia a la baja + CCI por debajo de -100. La Tempestad (Filtro): Utiliza el ATR (Average True Range) para medir la intensidad de la tormenta. Evita los "Mercados Muertos" donde la volatilidad es demasiado baja ( InpMinVolatility ) para generar beneficios.

Características Clave

Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante periodos de alta dispersión, evitando errores de ejecución y protegiendo los beneficios.

Momentum Rolling: Captura la aceleración de una tendencia en lugar de sólo el nivel de precios.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico integrado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para momentum fiable).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de Entrada

=== LA CANICA (TENDENCIA) === InpSarStep / Max : Parabólica SAR ajustes (Aceleración).

=== LA RUNA (SEÑAL) === InpCciPeriod : Sensibilidad del impulso. InpCciTrigger : El nivel de ruptura (Por defecto 100).

=== LA TEMPESTAD (FILTRO) === InpMinVolatility : ATR mínimo requerido para operar.

=== CRIO-STASIS (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : Umbral de "congelación" (por defecto 300 puntos). InpTrailStart / Dist : Ajustes de "Trailing" (Mínimo recomendado 400 Puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.