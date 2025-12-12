EMLU Precision AI - Versión de demostración gratuita para MT5

Tipo: Asesor Experto (MT5)

⚠️ Aviso importante (leer antes de descargar)

Esta versión gratuita de EMLU Precision AI está diseñada estrictamente para demostración, investigación, inspección estructural y familiarización con la interfaz. No representa el comportamiento, la profundidad lógica, las señales en vivo o los resultados de rendimiento de la versión completa de pago.

El rendimiento, la frecuencia de las operaciones y la calidad de los resultados se han reducido intencionadamente para evitar el uso indebido de la edición gratuita como producto comercial. Si está buscando una ejecución de calidad de operaciones en vivo y una profundidad de algoritmo completa, por favor revise la versión de pago en su lugar.

El EA gratuito no está optimizado para la rentabilidad y no reflejará las capacidades reales de la edición de pago.

Propósito de la versión gratuita

Inspeccionar la estructura interna y la interfaz

Evaluar la compatibilidad de la instalación y la plataforma

Confirmar la compatibilidad de ejecución del broker

Comprobar los requisitos de spread/comisión

Comprender el comportamiento de las operaciones antes de comprar el EA de pago

Esta versión existe para ayudar a los usuarios a decidir si actualizar, no para realizar operaciones automatizadas rentables.

Limitaciones de funciones (versión gratuita)

Las siguientes restricciones se aplican a esta edición gratuita:

Umbrales de puntuación de señales reducidos

Ajustes de precisión más bajos

Sin análisis de régimen avanzado

Filtros de operaciones simplificados

Precisión de entrada desactivada

Detección de tendencias simplificada

Motor de salida simplificado

Dimensionamiento dinámico del riesgo desactivado

Sistema de cierre parcial desactivado

Eliminación del seguimiento avanzado

Estas limitaciones son intencionadas para proteger el valor intelectual de la versión de pago.

Visión general (diseño estructural)

EMLU Precision AI es una arquitectura de negociación algorítmica multicapa basada en reglas, diseñada para validar operaciones a través de un proceso ordenado de puntuación y calificación. Esta versión gratuita contiene el marco estructural pero no el motor de decisión completo.

Componentes del marco principal (incluidos)

Canal de ejecución principal

Validación básica de diferenciales

Detección básica de tendencias

Comprobación de intermediarios

Marco de ejecución de órdenes limitadas

Registro de operaciones

Componentes básicos no incluidos en la versión gratuita

Motor de puntuación institucional (0-100)

Clasificación completa de regímenes

Filtros de volatilidad avanzados

Confirmaciones multihorario completas

Motor de cierres parciales y trailing TP

Puertas de noticias, sesión y exposición

Lógica de rechazo y puntuación de la calidad de las operaciones

Asignación profesional de riesgos

El sistema completo es exclusivo de la versión de pago.

Compatibilidad

Sólo MT5

Compatible con cuentas de cobertura y compensación

Funciona en la mayoría de los brokers modernos

Plazo recomendado

Se recomienda el marco temporal H1. Otros gráficos pueden comportarse de manera diferente debido a restricciones de características.

Qué resultados esperar

Esta versión gratuita puede:

Producir menos operaciones

Mostrar entradas más débiles

Demostrar menor rentabilidad

Mostrar un rendimiento de mercado inconsistente

Esto no es un error - es intencional.

Actualizar a la versión de pago

La edición de pago ofrece:

Sistema completo de puntuación institucional

Puertas de validación multicapa

Dimensionamiento dinámico de las operaciones

Arquitectura de salida avanzada

Lógica de estrategia real

Entradas de mayor precisión

Análisis de operaciones y transparencia

Si desea una aplicación real, evalúe el producto de pago.

Descargo de responsabilidad

Esta herramienta gratuita no es un producto financiero y no debe utilizarse para tomar decisiones de negociación o medir la rentabilidad. Los resultados varían en función del broker, el símbolo, el spread, las condiciones del mercado y la configuración. No se ofrecen ni se dan a entender beneficios o rentabilidades garantizados.

Soporte

Correo electrónico: emluprecisionai@gmail.com

Desarrollador: Ali Shimaz