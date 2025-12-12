EMLU Precision AI
- Asesores Expertos
- Ali Shimaz
- Versión: 1.0
EMLU Precision AI - Versión de demostración gratuita para MT5
Tipo: Asesor Experto (MT5)
⚠️ Aviso importante (leer antes de descargar)
Esta versión gratuita de EMLU Precision AI está diseñada estrictamente para demostración, investigación, inspección estructural y familiarización con la interfaz. No representa el comportamiento, la profundidad lógica, las señales en vivo o los resultados de rendimiento de la versión completa de pago.
El rendimiento, la frecuencia de las operaciones y la calidad de los resultados se han reducido intencionadamente para evitar el uso indebido de la edición gratuita como producto comercial. Si está buscando una ejecución de calidad de operaciones en vivo y una profundidad de algoritmo completa, por favor revise la versión de pago en su lugar.
El EA gratuito no está optimizado para la rentabilidad y no reflejará las capacidades reales de la edición de pago.
Propósito de la versión gratuita
- Inspeccionar la estructura interna y la interfaz
- Evaluar la compatibilidad de la instalación y la plataforma
- Confirmar la compatibilidad de ejecución del broker
- Comprobar los requisitos de spread/comisión
- Comprender el comportamiento de las operaciones antes de comprar el EA de pago
Esta versión existe para ayudar a los usuarios a decidir si actualizar, no para realizar operaciones automatizadas rentables.
Limitaciones de funciones (versión gratuita)
Las siguientes restricciones se aplican a esta edición gratuita:
- Umbrales de puntuación de señales reducidos
- Ajustes de precisión más bajos
- Sin análisis de régimen avanzado
- Filtros de operaciones simplificados
- Precisión de entrada desactivada
- Detección de tendencias simplificada
- Motor de salida simplificado
- Dimensionamiento dinámico del riesgo desactivado
- Sistema de cierre parcial desactivado
- Eliminación del seguimiento avanzado
Estas limitaciones son intencionadas para proteger el valor intelectual de la versión de pago.
Visión general (diseño estructural)
EMLU Precision AI es una arquitectura de negociación algorítmica multicapa basada en reglas, diseñada para validar operaciones a través de un proceso ordenado de puntuación y calificación. Esta versión gratuita contiene el marco estructural pero no el motor de decisión completo.
Componentes del marco principal (incluidos)
- Canal de ejecución principal
- Validación básica de diferenciales
- Detección básica de tendencias
- Comprobación de intermediarios
- Marco de ejecución de órdenes limitadas
- Registro de operaciones
Componentes básicos no incluidos en la versión gratuita
- Motor de puntuación institucional (0-100)
- Clasificación completa de regímenes
- Filtros de volatilidad avanzados
- Confirmaciones multihorario completas
- Motor de cierres parciales y trailing TP
- Puertas de noticias, sesión y exposición
- Lógica de rechazo y puntuación de la calidad de las operaciones
- Asignación profesional de riesgos
El sistema completo es exclusivo de la versión de pago.
Compatibilidad
- Sólo MT5
- Compatible con cuentas de cobertura y compensación
- Funciona en la mayoría de los brokers modernos
Plazo recomendado
Se recomienda el marco temporal H1. Otros gráficos pueden comportarse de manera diferente debido a restricciones de características.
Qué resultados esperar
Esta versión gratuita puede:
- Producir menos operaciones
- Mostrar entradas más débiles
- Demostrar menor rentabilidad
- Mostrar un rendimiento de mercado inconsistente
Esto no es un error - es intencional.
Actualizar a la versión de pago
La edición de pago ofrece:
- Sistema completo de puntuación institucional
- Puertas de validación multicapa
- Dimensionamiento dinámico de las operaciones
- Arquitectura de salida avanzada
- Lógica de estrategia real
- Entradas de mayor precisión
- Análisis de operaciones y transparencia
Si desea una aplicación real, evalúe el producto de pago.
Descargo de responsabilidad
Esta herramienta gratuita no es un producto financiero y no debe utilizarse para tomar decisiones de negociación o medir la rentabilidad. Los resultados varían en función del broker, el símbolo, el spread, las condiciones del mercado y la configuración. No se ofrecen ni se dan a entender beneficios o rentabilidades garantizados.
Soporte
Correo electrónico: emluprecisionai@gmail.com
Desarrollador: Ali Shimaz
Sadly does not work.
As seen in screenshot - big problems with amongst others wrong data on the dashboard.
It shows 0 active trades - when you can also see many SL lines operational.
It shows a small profit when actually there is a -27 loss.
etc
Yesterday this pair (USDCHF H1) was in small profit - today big loss.
Sadly - this EA is not yet ready for live use.
See comment #3.