ProVolaBot

ProVolaBot es un robot de trading algorítmico diseñado para operar en índices sintéticos.
Funciona especialmente bien en los siguientes mercados:

Mercados principales y más eficientes

• Boom 900 y Crash 1000 (Deriv)
• GainX 999 y PainX 999 (WellTrade)

Estos mercados han demostrado ofrecer la mayor estabilidad, un comportamiento estadístico sólido y el mejor potencial de rentabilidad para ProVolaBot.

Mercado adicional compatible

• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)

ProVolaBot también puede operar en V100 (1s), pero los resultados históricos muestran una rentabilidad inferior comparada con los mercados principales debido a su estructura de volatilidad más compleja.
Este mercado se recomienda principalmente a usuarios con experiencia.

Metodología y lógica

ProVolaBot está basado en una estrategia automática de detección de rupturas de estructura (breakout), combinada con reglas disciplinadas de ejecución, filtrado técnico y una gestión controlada del riesgo.

Es una herramienta de automatización dirigida a usuarios que desean aplicar una estrategia estructurada y parametrizable dentro de un marco de control de tiempo y riesgo.

El robot no garantiza resultados ni promete beneficios. Su uso debe ser responsable.

Características principales

• Estrategia basada en rupturas con lógica de validación
• Gestión inteligente de órdenes:
– Máximo de 2 operaciones al día
– Si se utiliza en dos mercados, máximo 1 operación por mercado
– Si la primera operación resulta perdedora, la segunda no se ejecutará

• Horario operativo: 00:15 a 21:00 (hora del servidor)
• Cierre automático de posiciones a las 20:45
• Stop Loss y Take Profit automáticos
• Trailing Stop opcional
• Tamaño de lote dinámico según el capital disponible

Parámetros recomendados

• Capital mínimo sugerido: 100 USD
• Tipos de cuenta recomendados: Standard, SyntX o Zero Spread
• Tamaño mínimo del lote: depende del tamaño de la cuenta y de las condiciones del bróker

Información importante

• ProVolaBot está destinado a usuarios con una buena comprensión del riesgo y del funcionamiento de los índices sintéticos.
• No garantiza ningún resultado ni representa una promesa de beneficio.
• Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.
• El usuario es plenamente responsable de la configuración, la gestión del riesgo y los resultados obtenidos.

Filtro:
gbetogo1212
39
gbetogo1212 2025.10.19 18:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Pierre Paul Amoussou
891
Respuesta del desarrollador Pierre Paul Amoussou 2025.10.28 10:00
Salut ! Merci pour ce retour encourageant 😎
Respuesta al comentario