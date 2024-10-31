ProVolaBot
- Asesores Expertos
- Pierre Paul Amoussou
- Versión: 3.2
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 5
ProVolaBot es un robot de trading algorítmico diseñado para operar en índices sintéticos.
Funciona especialmente bien en los siguientes mercados:
Mercados principales y más eficientes
• Boom 900 y Crash 1000 (Deriv)
• GainX 999 y PainX 999 (WellTrade)
Estos mercados han demostrado ofrecer la mayor estabilidad, un comportamiento estadístico sólido y el mejor potencial de rentabilidad para ProVolaBot.
Mercado adicional compatible
• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)
ProVolaBot también puede operar en V100 (1s), pero los resultados históricos muestran una rentabilidad inferior comparada con los mercados principales debido a su estructura de volatilidad más compleja.
Este mercado se recomienda principalmente a usuarios con experiencia.
Metodología y lógica
ProVolaBot está basado en una estrategia automática de detección de rupturas de estructura (breakout), combinada con reglas disciplinadas de ejecución, filtrado técnico y una gestión controlada del riesgo.
Es una herramienta de automatización dirigida a usuarios que desean aplicar una estrategia estructurada y parametrizable dentro de un marco de control de tiempo y riesgo.
El robot no garantiza resultados ni promete beneficios. Su uso debe ser responsable.
Características principales
• Estrategia basada en rupturas con lógica de validación
• Gestión inteligente de órdenes:
– Máximo de 2 operaciones al día
– Si se utiliza en dos mercados, máximo 1 operación por mercado
– Si la primera operación resulta perdedora, la segunda no se ejecutará
• Horario operativo: 00:15 a 21:00 (hora del servidor)
• Cierre automático de posiciones a las 20:45
• Stop Loss y Take Profit automáticos
• Trailing Stop opcional
• Tamaño de lote dinámico según el capital disponible
Parámetros recomendados
• Capital mínimo sugerido: 100 USD
• Tipos de cuenta recomendados: Standard, SyntX o Zero Spread
• Tamaño mínimo del lote: depende del tamaño de la cuenta y de las condiciones del bróker
Información importante
• ProVolaBot está destinado a usuarios con una buena comprensión del riesgo y del funcionamiento de los índices sintéticos.
• No garantiza ningún resultado ni representa una promesa de beneficio.
• Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.
• El usuario es plenamente responsable de la configuración, la gestión del riesgo y los resultados obtenidos.
