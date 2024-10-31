ProVolaBot es un robot de trading algorítmico diseñado para operar en índices sintéticos.

Funciona especialmente bien en los siguientes mercados:

Mercados principales y más eficientes

• Boom 900 y Crash 1000 (Deriv)

• GainX 999 y PainX 999 (WellTrade)

Estos mercados han demostrado ofrecer la mayor estabilidad, un comportamiento estadístico sólido y el mejor potencial de rentabilidad para ProVolaBot.

Mercado adicional compatible

• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)

ProVolaBot también puede operar en V100 (1s), pero los resultados históricos muestran una rentabilidad inferior comparada con los mercados principales debido a su estructura de volatilidad más compleja.

Este mercado se recomienda principalmente a usuarios con experiencia.

Metodología y lógica

ProVolaBot está basado en una estrategia automática de detección de rupturas de estructura (breakout), combinada con reglas disciplinadas de ejecución, filtrado técnico y una gestión controlada del riesgo.

Es una herramienta de automatización dirigida a usuarios que desean aplicar una estrategia estructurada y parametrizable dentro de un marco de control de tiempo y riesgo.

El robot no garantiza resultados ni promete beneficios. Su uso debe ser responsable.

Características principales

• Estrategia basada en rupturas con lógica de validación

• Gestión inteligente de órdenes:

– Máximo de 2 operaciones al día

– Si se utiliza en dos mercados, máximo 1 operación por mercado

– Si la primera operación resulta perdedora, la segunda no se ejecutará

• Horario operativo: 00:15 a 21:00 (hora del servidor)

• Cierre automático de posiciones a las 20:45

• Stop Loss y Take Profit automáticos

• Trailing Stop opcional

• Tamaño de lote dinámico según el capital disponible

Parámetros recomendados

• Capital mínimo sugerido: 100 USD

• Tipos de cuenta recomendados: Standard, SyntX o Zero Spread

• Tamaño mínimo del lote: depende del tamaño de la cuenta y de las condiciones del bróker

Información importante

• ProVolaBot está destinado a usuarios con una buena comprensión del riesgo y del funcionamiento de los índices sintéticos.

• No garantiza ningún resultado ni representa una promesa de beneficio.

• Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.

• El usuario es plenamente responsable de la configuración, la gestión del riesgo y los resultados obtenidos.