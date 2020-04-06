ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Abismo Solar Twinforge AI (MT5)

[Subtítulo: Sistema Híbrido de Volatilidad | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core]

Introducción Solar Abyss Twinforge AI es un sistema de trading de doble motor que se adapta a los estados del mercado al instante. Está diseñado para resolver el problema más antiguo del trading: "Los bots de tendencia fracasan en los mercados de oscilación, y los bots de oscilación fracasan en los mercados de tendencia". El sensor Twinforge supervisa la volatilidad en tiempo real. Si el mercado está tranquilo, activa "El Abismo" (reversión a la media). Si la volatilidad explota, cambia a "El Solar" (Seguimiento de Tendencias).

Versión 1.00: Silent Fortress Core Esta versión está equipada con la arquitectura de seguridad "Silent Fortress". Cuenta con un robusto mecanismo de Trailing Stop que calcula un "Muro de Seguridad" dinámico (Máximo de 400 puntos o 2x Spread), asegurando que sus operaciones nunca sean ahogadas por el ruido o rechazadas por los límites del broker durante eventos noticiosos.

Estrategia de negociación (lógica de doble motor)

Sensor Twinforge: Utiliza la Desviación Estándar para medir el calor del mercado. Baja Volatilidad (< Umbral): Activa El Abismo .

Alta volatilidad (> Umbral): Activa El Solar. Motor 1: El Abismo (Rango): Explota el agotamiento de los precios mediante Envolventes. Compra en la banda inferior y vende en la superior cuando el mercado está en calma. Motor 2: El Solar (Tendencia): Aprovecha el impulso mediante el MACD. Identifica las "Cruces Doradas" y las "Cruces de la Muerte" para capturar movimientos explosivos cuando el mercado se despierta.

Características principales

Adaptabilidad híbrida: Un EA para todas las condiciones de mercado. Cambia de lógica sin intervención del usuario.

Fortaleza silenciosa: Un sistema de salida inteligente que mantiene un buffer de seguridad masivo (400+ Puntos). Protege sus beneficios de la caza de stops y de los picos de spreads.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado. Introduzca su porcentaje de riesgo (por ejemplo, 2,0%), y el EA calcula el volumen preciso basado en su Stop Loss.

Prop-Firm Seguro: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es independiente y está protegida por un Stop Loss.

Recomendaciones

Plazos: H1 (Mejor equilibrio para la Lógica Híbrida).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD) y Oro (XAUUSD).

Tipo de Cuenta: ECN o Estándar.

Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== SENSOR TWINFORGE === InpVolThreshold : El nivel de volatilidad que activa el cambio de estrategia.

=== EL ABISMO (RANGO) === InpEnvPeriod / Deviation : Ajustes de envolvente para mercados tranquilos.

=== EL SOLAR (TENDENCIA) === InpMacdFast / Slow / Signal : Ajustes del MACD para mercados activos.

=== FORTALEZA SILENCIOSA (SEGURIDAD) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Objetivos duros en Puntos. InpTrailStart / Dist : Ajustes de seguimiento (se recomienda un mínimo de 400 puntos).

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.