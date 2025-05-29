Aot

4.73

AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación

Live Signal: [Main Account] | [Minor Account][Satellite Signal] |AOT Official Channel 

¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración:

Recurso
Descripción
Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT
 Por qué el bot no opera todos los días
Cómo Configurar el Bot AOT
 Guía de instalación paso a paso
Set files

AOT MT5 es un Expert Advisor avanzado impulsado por análisis de sentimiento de IA y algoritmos de Optimización Adaptativa. Desarrollado durante múltiples años de perfeccionamiento, este sistema completamente automatizado opera 16 pares de divisas desde un único gráfico AUDCAD M15 utilizando gestión de riesgos.

Tecnología Impulsada por IA

A diferencia de los EA convencionales que utilizan indicadores estáticos, AOT emplea filtrado de sentimiento de IA en tiempo real a través de la integración de Claude API. Este enfoque de nueva generación analiza patrones de mercado multidimensionales, ofreciendo una sincronización de entrada superior y control adaptativo de reducción. El sistema opera 24/5 sin métodos peligrosos como rejillas excesivas o estrategias martingala.

El sistema propietario Smart Loss Reduction (SLR) monitorea continuamente las posiciones, ajustando automáticamente los stop loss durante las reversiones del mercado. La versión 2.2 introduce un control mejorado de pausa de señales de entrada y una gestión mejorada de la distancia de recuperación, optimizando el rendimiento en condiciones de mercado variables.

Especificaciones de Trading

Pares operados: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Símbolo para adjuntar: AUDCAD M15 (controla todos los pares)
Portafolio: 16 pares de divisas principales y cruzadas
Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $300+)
Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread
Apalancamiento: 1:30 mínimo

Listo para Prop Firms

Completamente optimizado para desafíos de prop firms con cumplimiento FIFO, gestión controlada de reducción.

Características y Configuración

Análisis de sentimiento de IA (activación opcional)
Smart Loss Reduction con umbrales adaptativos
Pausa de señal de entrada (0-10 velas)
Control de distancia de recuperación (auto/manual)
Operación independiente por símbolo
Conveniencia de un solo gráfico

Instalación y Soporte

Configuración simple: Asegúrese de que los 16 pares estén en Market Watch, adjunte a AUDCAD M15, configure el riesgo, habilite el auto-trading. Soporte del desarrollador mediante mensajería MQL5 con tiempo de respuesta de 24 horas.

El Paquete Incluye

AOT MT5 Expert Advisor, manual de usuario completo, plantillas de configuración optimizadas, actualizaciones de por vida, soporte directo del desarrollador.

Copias limitadas disponibles para mantener la efectividad de la estrategia. El precio aumenta con cada hito de ventas.

Advertencia de Riesgo: El trading implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe en demo antes del trading en vivo.

Comentarios 55
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

SEAN
190
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Violette
423
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

Productos recomendados
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Asesores Expertos
EA MT5 AUDCAD con Estrategia Martingala Totalmente Automatizada El Experto de Doble Cuadrícula AUDCAD es un Asesor Experto (EA) optimizado específicamente para el par de divisas AUD/CAD en el marco temporal M15. Independientemente de la tendencia actual, el EA abre continuamente posiciones de compra y venta (0,01 lote), que se gestionan mediante un innovador sistema de cuadrícula. El EA está diseñado para cuentas de cobertura con un apalancamiento de 1:500. ¿Cómo funciona el EA? El EA abre
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA -DE40/ Tec100 EA trabajando con alta y baja de la última vela. Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30 -inp1_ =Hora de trab
FREE
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
La cobertura era conocida como "estrategia 100% ganadora" en muchas décadas anteriores. Pero no parece correcto en el mercado lateral. Si usted pone Hedging distante demasiado cerca, entrará tanto como la estancia de lado. Si usted pone la cobertura distante demasiado lejos, nunca llegaría a la BEP antes de la cuenta soplado. Por lo tanto, ahora "EA por CAPO" trajo a usted la nueva generación de cobertura que ayudan al usuario a evitar el riesgo de mercado lateral. Dejamos que el EA observe las
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Dex 900 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
DEX900 abajo ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional cuando tomar un comercio sin ninguna emoción. El bot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss). Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y cerrado lat precio con la ayuda de RSI, MACD y e
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Asesores Expertos
SP500 Recolector rápido Operaciones automáticas de scalping El sistema de comercio está diseñado para ganar en las fluctuaciones del mercado. No ofrezco regalos ni bonificaciones por una compra o una reseña positiva. El asesor SP500 Fast Collector ha sido probado en una prueba cerrada, mostró excelentes resultados, es digno de respeto, y no requiere trucos de marketing y manipulaciones. El índice SP500 incluye 505 de las mayores empresas de EE.UU. y, en promedio, crece un 10% al año. Un sis
The Hybrid
Szymon Palczynski
Asesores Expertos
Experto tipo Nimitz. Simplemente atómico. Soy un friki del comercio automatizado, pero creo que el futuro para mí es el comercio híbrido. Creo que el comercio híbrido tiene un gran futuro. Aunque muchos comerciantes de cuadrícula terminan con enormes drawdowns, no creo que sea inevitable. Por supuesto, los riesgos son y siempre serán. Muchas de mis pruebas e investigaciones sugieren que el comercio de cuadrícula (promediando posiciones) es posible con drawdowns consistentemente muy modestos. Si
Master MA EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Master MA EA MT5 es un asesor con un sistema adaptativo para "Resolver" una cesta de órdenes también se puede utilizar para restablecer posiciones no rentables en la cuenta. La señal utiliza la dirección de las medias móviles exponenciales, la volatilidad media diaria, a continuación, construye una red de órdenes si el precio se desvía. El paso de la rejilla es configurable, y si el precio va en nuestra contra, entonces después de un cierto número de órdenes, se activa la función de recuperación
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
News Hedging Pro es un robot único que le permite operar durante los periodos más críticos de anuncio de noticias mediante su estrategia predefinida. Usted puede preestablecer la estrategia para operar, y luego se negociará esa noticia de forma automática cuando llegue la noticia. La publicación de noticias da la oportunidad de tener pips ya que el precio suele tener un gran movimiento en ese momento. Ahora con esta herramienta, operar con noticias es más fácil, más flexible y más emocionante qu
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Asesores Expertos
Proyecto Indirect Lock es el algoritmo híbrido de Arbitraje, Grid y Hedging. Una forma sencilla de describirlo es Bloquear USD utilizando GBPUSD y EURUSD. Es casi todo el tiempo dirección paralela. De esta manera, podemos reducir mucho drawdown si comparamos con Grid y Hedging originales. P.S. Tenga en cuenta que !!TODAS LAS INVERSIONES SIEMPRE TIENEN RIESGO!!! ¡UTILIZAR SABIAMENTE CON SU PROPIO RIESGO!
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de cuadrícula con un sistema para "Resolver" una canasta de órdenes no rentables, un filtro de noticias, un filtro para posiciones abiertas en otros instrumentos comerciales y la función de enviar señales comerciales a su canal de Telegram. El Asesor Experto se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta como una utilidad para llevar las operaciones al punto de equilibrio que abrió con sus manos u otros Asesores Expertos. Funciona dentro de un canal de regresi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
También se puede utilizar un asesor de cuadrícula con un sistema adaptable para "Resolver" una canasta de pedidos para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Funciona dentro de un canal de regresión lineal, ingresa en varias condiciones. La señal usa la dirección del canal de regresión lineal, promedios móviles exponenciales, volatilidad diaria promedio, luego construye una cuadrícula de órdenes si el precio se desvía. El paso de la cuadrícula es configurable, y si el precio va en nu
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Recovery System
Maksim Neimerik
Asesores Expertos
Sistema de recuperación EA El asesor está diseñado para automatizar el proceso de recuperación de pérdidas en el símbolo actual. Se puede utilizar si hay una pérdida actual, así como para acompañar a otros asesores. Este producto también puede utilizarse como asesor independiente. Recovery System EA contiene en los ajustes una opción para seleccionar el modo de funcionamiento: Recuperación MA Cruzado Estocástico Bandas de Bollinger No indicadores Cuando trabaja en modo Recuperación, el asesor e
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
LueYingM
Xi Wen Tian
Asesores Expertos
[LueYingM] LueYingM es una colección multi-estrategia basada en la nube con componentes ricos en características que se pueden ejecutar en Grid, Martin, Trend, Scalp y otras estrategias. ¡Biblioteca de espacio compartido en la nube, se puede ampliar para almacenar una variedad de parámetros de la estrategia, la llamada de un solo clic conveniente y rápido! ================================================================= La EA actual se utiliza principalmente la tendencia de la estrategia de cl
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Dynamic Volatility Breakout EA - Trading de Precisión para MetaTrader 5 Libere el poder de las operaciones de ruptura con el EA Dynamic Volatility Breakout , un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por Shi Xiong, este EA totalmente automatizado captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad impulsadas por la volatilidad del mercado, por lo que es ideal para los operadores que buscan un rendimiento constante con el mínimo esfuerzo. Optimizado para XAUUSD en
EmperorEA
Lamont Simone Reynecke
Asesores Expertos
El Emperor EA es un robot de scalping que utiliza una estrategia de trading avanzada para encontrar señales de entrada - esta estrategia es utilizada por traders profesionales desde hace muchos años y ahora está disponible para automatizar completamente su experiencia de trading si usted es un completo principiante o experto. No AI, Martingala o Grid necesario. Este NO es el santo grial del trading. No le hará rico durante la noche y no es libre de riesgo. Sólo una estrategia comercial honesta
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Asesores Expertos
Ponte en contacto conmigo para obtener la versión original. (El original será enviado desde mi cuenta de Telegram EA). Hedge Martingale EA. Funciona sólo en la plataforma MT4. Funciona en todos los pares, pero el símbolo más ideal es XAUUSD. Broker y tipo de cuenta recomendados: Cuenta Exness Cent. Se recomienda utilizarla con un saldo mínimo de 1.000 $. Proporciona aproximadamente un 40-80% de beneficio mensual. La cobertura es más segura. Las capturas de pantalla son de transacciones de la c
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Asesores Expertos
Haz que el trading en la red sea seguro de nuevo | Construido por un trader de la red >> para traders de la red. Walkthrough Video <== Obtener Grid Rescue en funcionamiento en 5 minutos.   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 es una utilidad de gestión de riesgos MT5 EA (utilizado junto con otros expertos en el comercio de cuadrícula) que puede ayudarle a operar sistemas agresivos de cu
Skullper
Anesu Mavhura
Asesores Expertos
Visita Tradinbots4u.com para descargar este bot a un precio con descuento Para utilizar este asesor experto debe tener: 1000 $ depósito mínimo Apalancamiento 1:100 Una cuenta de operaciones que sólo negocia lotes estándar Un VPS para un rendimiento óptimo Una cuenta de cobertura El trading es una inversión de riesgo. Por desgracia, muchos operadores arruinan sus cuentas por falta de paciencia o porque no se comprometen con su estrategia. Esta es la razón por la que algunas personas deciden ope
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Asesores Expertos
Ea no utiliza martingala o rejilla y tiene un stop loss para cada posición. Símbolos: EURCHF, EURCAD, USDCHF y otros. Marco temporal: M15 Los mejores resultados en EURCAD M15. Señales en vivo y otros productos aquí - https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products El EA debe funcionar en un VPS continuamente sin interrupción. Asesor multidivisa. Puede introducir pares en la configuración de EA para las pruebas. Recomiendo la configuración por defecto. Puede instalar un asesor en cualquier
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la "Cleopatra" Cleopatra un diseño hermoso e inteligente, con una forma de recuperación que se adapta constantemente donde su poder es la versatilidad. Su principal estrategia es leer el mercado en su elasticidad, podemos analizar el rango de entrada de diferentes formas. Esto puede ser muy dinámico en diferentes TF y diferentes rangos, con el manejo de consultas sobre noticias del mercado. Cleopatra tiene un gran poder de adaptación a la recuperación del merca
BullxDiscoverEur
Han Mo
Asesores Expertos
Estimados operadores: Somos un equipo de desarrollo de algoritmos de negociación de China. Hoy, nos complace presentarles un nuevo algoritmo de negociación inteligente, llamado bullx intelligent trading system. A diferencia de otros sistemas de comercio, bullx sistema inteligente de comercio será especialmente ajustado y actualizado por separado para una sola variedad de divisas. Tras largas pruebas y verificaciones, la configuración de los parámetros del sistema es relativamente sencilla y la
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Otros productos de este autor
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
Utilidades
Panel de Comercio Personalizado para una Operativa Manual Eficiente Este Panel de Comercio ofrece herramientas para el trading manual en MT5, proporcionando funciones que ayudan a gestionar las operaciones. El panel incluye funciones para la ejecución de operaciones, gestión de órdenes y monitoreo de posiciones a través de una interfaz compacta. ¿Por qué elegir este Panel de Comercio? Ya sea que busques gestionar múltiples operaciones o simplemente optimizar tu proceso de trading, este Panel Pe
FREE
Filtro:
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.26 09:09
Thank you so much for your kind words and support! We really appreciate it and are glad you’re having a good experience with AOT. 🙏
JadeBernard
21
JadeBernard 2025.12.24 15:42 
 

I am leaving this review to warn other buyers about misleading marketing, not about the EA’s technical performance - which I haven't had enough time to test it properly so far. When I purchased this EA, the main product image clearly presented it as a $1999 product discounted to $189. This created a strong sense of urgency and gave the impression that I was buying a premium, high-value Expert Advisor at a massive discount. After purchasing and researching further, I discovered that: This EA has never actually been sold at $1999 The real and only price has always been around $189 The “discount” appears to be purely marketing and manipulative, not a real price reduction Had the product been honestly presented as a $189 EA, I would have evaluated it very differently and likely would not have rushed into the purchase. I believe this kind of pricing presentation is misleading and unfair to customers, and buyers should be aware of this tactic before purchasing. I recommend that future buyers look carefully beyond the promotional images and evaluate the product strictly on real value, not claimed discounts.

EDIT: So why do you deceive people as it being a $1999 product?

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.24 16:14
Thank you sincerely for your thoughtful review 🫡.
To clarify, AOT has been offered at $189 to ensure accessibility for more traders. It has not been sold at $1,999 We wish you continued success in the year ahead and a joyful, Merry Christmas.
SEAN
190
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:32
Thank you very much for your thoughtful review and support.
We’re glad to hear the EA is performing steadily and that your experience has been positive. Your trust truly means a lot to us.
Zen3.14
19
Zen3.14 2025.12.18 15:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:20
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Violette
423
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 10:52
Thank you very much for your detailed feedback and support.
We’re glad to hear you’re satisfied with the performance and understand the EA’s trading rhythm. Your patience and trust are truly appreciated.
fery379
118
fery379 2025.12.17 20:41 
 

TOP EA. very good with entries and position management. Developer is competent and helpful. I feel safe with this ea. 3% profit in less than two weeks which is good enough for me. good price too. just be patient with it. Also, backtest results are real and accurate similar to live signal.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:52
Thank you very much for the great feedback.
We’re glad to hear the EA is working as expected and that you’re comfortable with the risk and performance. We really appreciate your trust and support.
Hassetheone
26
Hassetheone 2025.12.17 16:54 
 

Very happy with this EA so far! If there is anything you are wondering about, you always get a quick response from Thi Ngoc Tram Le which is appreciated. Keep up the good work!

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:51
We’re happy to know you’re satisfied so far, and we’ll continue doing our best to provide stable performance and timely support.
Damien_Baroi
22
Damien_Baroi 2025.12.15 15:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 15:38
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Moreno Dainese
1577
Moreno Dainese 2025.12.15 11:54 
 

Excellent seller, excellent support, and from what I can see, excellent results. Recommended, very favorable price. Congratulations to the author.

Ottimo venditore, ottimo supporto, e da quello che vedo, ottimi risultati. consigliato, prezzo molto favorevole. complimenti all'autore.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 12:02
Thank you very much for your kind review and support.
Your feedback motivates us to keep improving AOT.
Thank you for supporting AOT!
natalja1
19
natalja1 2025.12.14 12:13 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.14 12:14
Hi! I just sent you a message to assist you.
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.10 22:59 
 

Well, I can say that it's the best trading robot so far, in my opinion. Well done, author!

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.10 23:49
Thank you so much for your kind review — really appreciate it!
We’re glad the EA is working well for you.
Dany Steyaert
1005
Dany Steyaert 2025.12.09 08:46 
 

This EA is for the patient ones, but since I'm already trading with EA's since years, the patience is with me. Seeing the first results it's looking good and already in profit. Only been running it for a week now, so things can change, but until now, no complaints. Support is also very professional and friendly.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.09 09:47
Hi there!
Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave a review — we truly appreciate it. AOT is indeed designed for patient traders, and you’re using it exactly the right way 👍 If you ever need anything or want help, feel free to reach out.
Thank you for supporting AOT!
dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.12.08 13:28 
 

I was impressed by the positive reviews and by the low price but it turns out this EA is complete trash. I guess that if you want something cheap... you will get something cheap. I would not recommend this to anyone.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 13:45
Hi Belagio!
Thank you for supporting the product, and I’m sorry to hear about your experience with the bot. It’s either a good bot or trash—time will tell through live signal accounts.
AOT is affordable, but it’s not for everyone. It requires patience and strong risk management skills. It’s not a golden ticket. 😊🙏 Wish you all the best on your trading journey. PS: You contacted us on December 5th (Friday) asking for the installation setup, and the market was closed during the weekend.
We replied immediately with the full instructions, but there has been no message from you since then. Today is the first market day after your purchase, and we were still waiting for your reply so we could help you finish the setup. We are always happy to assist every user step-by-step, but in this case we have not received any follow-up message from you before this review.
Abram Nkune
26
Abram Nkune 2025.12.07 20:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:36
Hi! I just sent you a message to assist you.
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:40 
 

Great bot with real AI integration. Also great risk management options. I used it for a while now on my live accounts and it generates profit. I really like its strategy and use of AI. Highly recommended!

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:35
Thank you so much for your wonderful review! We truly appreciate your support
If you ever need help or have any questions, feel free to reach out anytime.
Thank you for supporting AOT!
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.04 15:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.04 15:28
Thank you so much for your kind feedback! We truly appreciate your support, and we’re very happy to hear the EA is performing well for you.
If you ever need help or have any questions, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 02:05 
 

Highly recommend! Le always emphasizes on risk management! Respect that and this EA works wonders! Also, LE is very helpful and will respond promptly to your concerns!

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:09
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 12:06 
 

I bought AOT at the end of October. Since the beginning of November, the EA has been running very successfully on one of my ICM accounts. I'll post the results in the comments. I'm using it without AI, but that remains an option for my decisions. It's a very sophisticated system. I'm very impressed and give it 5 stars in all categories. I'm looking forward to everything else with this excellent EA. Happy trading, Markus

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.11.30 12:16
Thank you so much for your detailed feedback, Markus. We’re glad to hear that AOT is running smoothly on your IC Markets account.
If you need help or have any questions, feel free to message us.
Miran Akram
23
Miran Akram 2025.11.29 20:43 
 

The bot on my side has not been working for three days. I already have a VPS. Please double-check why the bot is not opening any orders for EURUSD and GBPUSD. I bought it three days ago.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.11.30 00:55
Hi Miran Akram, thank you for your feedback. I've checked our live signal - the last entry signal was Nov 26th. If you installed after that date, the bot is working correctly but waiting for the next optimal entry. AOT is designed to be selective - this protects your capital during unfavorable conditions. I've sent you a private message with setup verification steps.
I'm confident once you see the next trade cycle, you'll appreciate this approach. Please update your review after running it through a full market cycle. 🙏
Tóth Dániel
37
Tóth Dániel 2025.11.29 19:08 
 

Hi! I’ve just purchased the product, and I’d like to request the settings. Thank you.

2025.12.14.

The developer is helpful and responds quickly.

Thi Ngoc Tram Le
13583
Respuesta del desarrollador Thi Ngoc Tram Le 2025.11.29 22:29
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
123
Respuesta al comentario