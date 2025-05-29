AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación



¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración:



Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT

Por qué el bot no opera todos los días

Cómo Configurar el Bot AOT

Guía de instalación paso a paso

Set files



AOT MT5 es un Expert Advisor avanzado impulsado por análisis de sentimiento de IA y algoritmos de Optimización Adaptativa . Desarrollado durante múltiples años de perfeccionamiento, este sistema completamente automatizado opera 16 pares de divisas desde un único gráfico AUDCAD M15 utilizando gestión de riesgos.

Tecnología Impulsada por IA

A diferencia de los EA convencionales que utilizan indicadores estáticos, AOT emplea filtrado de sentimiento de IA en tiempo real a través de la integración de Claude API. Este enfoque de nueva generación analiza patrones de mercado multidimensionales, ofreciendo una sincronización de entrada superior y control adaptativo de reducción. El sistema opera 24/5 sin métodos peligrosos como rejillas excesivas o estrategias martingala.

El sistema propietario Smart Loss Reduction (SLR) monitorea continuamente las posiciones, ajustando automáticamente los stop loss durante las reversiones del mercado. La versión 2.2 introduce un control mejorado de pausa de señales de entrada y una gestión mejorada de la distancia de recuperación, optimizando el rendimiento en condiciones de mercado variables.

Especificaciones de Trading

Pares operados: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Símbolo para adjuntar: AUDCAD M15 (controla todos los pares)

Portafolio: 16 pares de divisas principales y cruzadas

Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $300+)

Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread

Apalancamiento: 1:30 mínimo





Listo para Prop Firms

Completamente optimizado para desafíos de prop firms con cumplimiento FIFO, gestión controlada de reducción.

Características y Configuración

Análisis de sentimiento de IA (activación opcional)

Smart Loss Reduction con umbrales adaptativos

Pausa de señal de entrada (0-10 velas)

Control de distancia de recuperación (auto/manual)

Operación independiente por símbolo

Conveniencia de un solo gráfico





Instalación y Soporte

Configuración simple: Asegúrese de que los 16 pares estén en Market Watch, adjunte a AUDCAD M15, configure el riesgo, habilite el auto-trading. Soporte del desarrollador mediante mensajería MQL5 con tiempo de respuesta de 24 horas.

El Paquete Incluye

AOT MT5 Expert Advisor, manual de usuario completo, plantillas de configuración optimizadas, actualizaciones de por vida, soporte directo del desarrollador.

Copias limitadas disponibles para mantener la efectividad de la estrategia. El precio aumenta con cada hito de ventas.

Advertencia de Riesgo: El trading implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe en demo antes del trading en vivo.