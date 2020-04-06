Vortex Nomad Aegis AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Vortex Nomad Aegis

[Subtítulo: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield]

Introducción Vortex Nomad Aegis es un sistema científico de seguimiento de tendencias diseñado con un mecanismo de seguridad incorporado: Price Elasticity Check. La mayoría de los robots de tendencia fallan porque compran en la parte superior (FOMO) justo antes de un retroceso. Este EA resuelve ese problema utilizando el "Escudo Aegis" - un filtro dinámico que bloquea las entradas cuando el precio está matemáticamente "sobreextendido" de la media, asegurando que sólo entra en operaciones en la zona segura.

Estrategia de negociación El sistema funciona con una rigurosa lógica de 3 capas:

El Nómada (Tendencia): Utiliza KAMA (Media Móvil Adaptativa Kaufman) para identificar la verdadera dirección del mercado. A diferencia de las medias móviles estándar, KAMA ignora el ruido en los mercados oscilantes y reacciona con rapidez a las rupturas de volatilidad. El Vórtice (Momentum): Valida la fuerza de la tendencia utilizando el Movimiento Direccional (DMI/ADX). Asegura que hay suficiente "Energía" detrás del movimiento. El Aegis (Seguridad): Característica única. Calcula la distancia entre el Precio y el KAMA en relación con el ATR. Si el precio se "estira" demasiado (Límite de Elasticidad), el escudo bloquea la operación para evitar la compra de máximos o la venta de mínimos.

Características principales

Gestión del riesgo institucional: Position Sizer integrado basado en el riesgo en USD. Simplemente introduzca su riesgo máximo por operación (por ejemplo, $50), y el EA auto-calcula el volumen basado en el Stop Loss.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala , Sin Promedio. Cada operación está protegida por un Hard Stop Loss y Take Profit inmediatamente después de la entrada.

Trailing Adaptativo: Cuenta con un ATR Trailing Stop dinámico que permite que las operaciones rentables se ejecuten mientras se ajustan a medida que disminuye la volatilidad.

Cuadro de mandos transparente: Un panel en el gráfico muestra en tiempo real el estado de la tendencia, el estado del escudo (seguro/sobreextendido) y las métricas de beneficios.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (mejor para la estabilidad de la tendencia).

Símbolos: Principales Pares (GBPUSD, EURUSD), Oro (XAUUSD), e Índices (US30).

Tipo de cuenta: Cuentas ECN o Raw Spread.

Depósito mínimo: 100 $ para 0,01 lotes.

Parámetros de entrada Por favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== 1. AEGIS RISK MANAGEMENT === InpUseRiskUSD : Habilitar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo de la divisa. InpRiskUSD : Riesgo máximo por operación (por ejemplo, 50,0). InpRewardRatio : Relación riesgo/recompensa objetivo (por defecto: 2,0).

=== 2. NÚCLEO DE LA ESTRATEGIA === InpEnergyPeriod : Periodo para el impulso DMI/ADX. InpKAMA_Period : Ajustes para la Media Móvil Adaptativa. InpAegis_Stretch : Sensibilidad del escudo . Controla hasta dónde puede estirarse el precio antes de bloquear las operaciones (Por defecto: 2,5 ATR).

=== 3. SEGURIDAD Y SALIDA === InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss basada en ATR. InpUseTrailing : Habilita el Trailing Stop dinámico.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskUSD para que coincida con su capital. Asegúrese de que "Permitir Algo Trading" está activado.