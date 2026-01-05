Akali

Descripción General

Akali EA es un Asesor Experto de scalping de alta precisión diseñado específicamente para Oro (XAUUSD). Utiliza un algoritmo de trailing stop extremadamente ajustado para asegurar ganancias instantáneamente durante períodos de alta volatilidad. Este sistema está diseñado para la precisión, apuntando a una alta tasa de ganancias capitalizando movimientos rápidos del mercado y asegurando ganancias antes de que el mercado retroceda.

Requisitos de Configuración

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M1 (1 minuto)

  • Tipo de cuenta: Raw ECN / Spread bajo es obligatorio.

  • Broker recomendado: consulte la guía

  • Nota: Este EA depende de trailing stops ajustados. Las cuentas con spreads altos afectarán negativamente el rendimiento. Por favor, consulte la guía para detalles sobre la hora del servidor y la selección del broker.

¿Por qué Akali EA?

  • Lógica de Alta Tasa de Ganancias: Diseñado para capturar movimientos rápidos con precisión.

  • Recuperación Inteligente: La estrategia está construida para mantener largas rachas ganadoras.

  • Modos Flexibles: Incluye modos específicos para "Tighter Trailing" (Trailing más ajustado) y "Wider Trailing" (Trailing más amplio).

Política de Precios

El precio se actualizará según la demanda. Para mantener la calidad de la estrategia y prevenir la saturación, el precio aumentará progresivamente a medida que se vendan más copias.

Advertencia de Riesgo: El comercio de divisas y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, opere de manera responsable y pruebe primero en una cuenta demo.


