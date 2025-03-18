Zenox

Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potente algoritmo de trading.

Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso tardó varias semanas, pero los resultados son realmente impresionantes. El período de entrenamiento abarca del 2000 al 2020. Los datos desde 2020 hasta la actualidad están fuera de muestra. Tener varios años de rendimiento fuera de muestra a este nivel es excepcional. Demuestra que la capa de IA puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado sin problemas, lo cual es importante. Muchos asesores expertos son simplemente bombas de tiempo optimizadas y codificadas que fallarán en algún momento, mientras que Zenox puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Zenox siempre utiliza niveles predefinidos de stop loss y take profit, y emplea órdenes stop de compra/venta para operar con una alta tasa de retorno. Solo se permite una posición de compra y una de venta por par, lo que garantiza una gestión rigurosa del riesgo. No se utiliza trailing stop, lo que reduce el deslizamiento y mejora tanto las ganancias como la estabilidad. Se evitan las estrategias peligrosas de cuadrícula o martingala. Es importante destacar que no optimicé excesivamente los parámetros del indicador; muchas configuraciones funcionaron bien, lo que refuerza mi confianza en su estabilidad.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse por mensaje directo, correo electrónico o Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com y únase al canal público aquí para recibir actualizaciones sobre Zenox.

Tenga en cuenta: Zenox solo está disponible a través de la plataforma MQL5. Si se está vendiendo en cualquier otro sitio web, es una estafa.

Configuraciones Recomendadas:

  • Configuración de Riesgo: El riesgo predeterminado es del 5 % por operación. Modifíquelo según su tolerancia al riesgo. Nunca se recomienda un valor superior al 10% a menos que el número máximo de posiciones abiertas esté configurado en 5 o menos.

  • Marco de Tiempo y Símbolo: Zenox no depende de los marcos de tiempo de los gráficos. Si bien se usa típicamente en el gráfico H1 del EUR/USD, puede ejecutarlo en cualquier símbolo o marco de tiempo. No es necesario adjuntarlo a múltiples gráficos, Zenox puede gestionar todas las operaciones desde una sola instancia de gráfico.

  • Balance Mínimo de la Cuenta: $750 con riesgo automático del 5 %. Ajuste según el nivel de riesgo deseado.

  • Compatibilidad con el Bróker: Funciona con cualquier bróker y divisa de cuenta. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar un VPS (por ejemplo, el VPS de MQL5, que se utiliza para la señal en vivo). Zenox no es sensible a un spread alto o al deslizamiento (slippage).

  • Backtesting: Para un backtesting preciso con datos de tick de alta calidad, lo mejor es usar el terminal predeterminado de MetaTrader 5 descargado directamente desde MQL5. Tenga en cuenta que Zenox tiene el comportamiento de tener una cesta con posiciones abiertas debido a su lógica de swing trade. Cuando realiza un backtest y se alcanza la fecha de finalización, cierra todas las posiciones abiertas, probablemente con alguna pérdida. Sin embargo, en la vida real, estas posiciones permanecen abiertas hasta que se alcanza el Take Profit o el Stop Loss, por lo que el final del backtest no es preciso.

Parámetros:

  • Configuración de riesgo automático -> Se utiliza para calcular el tamaño de lote automático para cada orden, por lo que cada orden tendrá este riesgo en % del saldo actual.

  • Usar capital (equity) para la configuración de riesgo automático -> Útil si se ejecutan múltiples asesores expertos o operaciones manuales, utiliza el capital para calcular el riesgo en lugar del saldo.

  • Utilice un saldo fijo para la configuración de riesgo automático -> Es útil si desea retirar fondos regularmente sin necesidad de ajustar la configuración y también facilita el cálculo de la ganancia mensual promedio durante períodos más largos en la prueba retrospectiva.

  • Saldo fijo -> El importe utilizado para el saldo fijo. La lógica del saldo fijo cuenta con una comprobación para evitar que se exceda el saldo real de la cuenta. Si se excede, se utilizará dicho saldo.

  • Tamaño de lote fijo (deshabilita la configuración de riesgo automático cuando es mayor que 0) -> Establecer un valor mayor que 0 deshabilita el cálculo automático del tamaño del lote.

  • Máx. posiciones abiertas -> Establece el máximo de posiciones abiertas para Zenox basándose en el número mágico (Magic number), puede ser útil para usuarios de empresas de fondeo (propfirm).
  • Habilitar/deshabilitar el trading para pares específicos ->
    • XAUUSD (Oro)
    • GBPUSD
    • GBPAUD
    • GBPJPY
    • EURUSD
    • EURGBP
    • EURJPY
    • AUDUSD
    • AUDCHF
    • AUDNZD
    • NZDUSD
    • NZDCAD
    • NZDJPY
    • USDCAD
    • USDCHF
    • USDJPY

  • Prefijo para símbolos (ej., el prefijo de "mEURUSD" es "m") -> si su bróker utiliza un prefijo para estos símbolos, puede definirlo aquí; si no, déjelo vacío.

  • Sufijo para símbolos (ej., el sufijo de "EURUSDm" es "m") -> si su bróker utiliza un sufijo para estos símbolos, puede definirlo aquí; si no, déjelo vacío.

  • Número Mágico (Magic number) -> Asigna un identificador único para las órdenes, útil al ejecutar múltiples asesores expertos.

  • Comentario -> Etiquetas de orden personalizadas para identificar fácilmente las operaciones de Zenox.

  • Panel del Gráfico visible -> Activa/desactiva el panel del gráfico.

  • Usar aleatorizador para entrada, SL y TP -> Activa/desactiva el aleatorizador (por defecto está desactivado). Esto está diseñado para cuentas de empresas de fondeo (prop firm) que no permiten operaciones idénticas entre usuarios. No se recomienda para la mayoría de los usuarios configurarlo en "verdadero" (true), ya que puede resultar en un rendimiento ligeramente peor.

  • Puntos máximos aleatorios para el aleatorizador -> Establece los puntos aleatorios máximos permitidos para el aleatorizador.

Comentarios 25
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

Matias Hernan Nulman
538
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

KARMIC
94
KARMIC 2025.12.25 18:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.25 18:56
Thank you for the review. I choose quality over quantity for sure. With the right patience and knowledge, I have come to understand that you can build a complete multi-pair EA. When combined with the right strategy, it can be really powerful. This is where my focus will be over the long term, as I believe in my own trading systems.
Kind regards,
Peter
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.22 14:09
Thanks, I appreciate your review! Patience is indeed key, and as seen in the live signal, it pays off over time.
Kind regards,
Peter
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.12.18 11:58 
 

开单的位置非常夸张，盈亏比差太多了，亏损一次要4次差不多回本，第一次就亏损，我想发了这么多钱买的是这东西，感觉非常不好，想买的要三思而后行

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.18 12:43
您需要一些时间才能了解它的长期表现。每笔交易都有固定的止损，并且每个货币对只允许一次买入/卖出，因此风险并不高。此外，风险回报比并非总是 3:1，有时可能是 1:1。风险回报比本身并不能说明全部情况，重要的是风险回报、盈利因子和恢复因子的组合，这种组合才是最重要的，而且它非常平衡。其表现非常出色。使用几周后，您会更好地理解。
此致敬礼
Matias Hernan Nulman
538
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.14 09:05
Thanks for the review. That is a great start! Indeed, thanks to proper risk management capabilities, everything can stay under control without any issues.
Kind regards,
Peter
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 20:34
Thank you for the review! Great to hear about the strong performance. Wishing you continued long term success.
Kind regards,
Peter
yoshishi0120
29
yoshishi0120 2025.12.11 14:20 
 

I've only been using Zenox for three weeks, and my account balance is already up 15%. I really appreciate how dedicated the creator is to frequent updates and improving usability. With public live signals, it’s a trustworthy tool, and personally, I consider it a masterpiece. Hats off to the creator's knowledge and dedication. Thank you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 14:31
Thank you for the kind words! It's my pleasure to add useful features and it’s great to hear about your positive results.
Kind regards,
Peter
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:46 
 

Great bot for swing trading. Real strategy. Runs on many of my live accounts now. Keep in mind that trades might be open for several weeks which generates equity drawdown. It's normal and save. All trades have a SL. I recommend everybody to start with 1 - 2% risk per trade to get a feeling for this trading style. Once you adapt I am sure this benefits everybody since these are strategies which tend to work in the long run. Also great portfolio with many currency pairs for risk diversification.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.07 16:00
Thank you for the review, that’s a great summary with good recommendations! I agree it can be a good idea to start with lower risk to get used to it. It’s always possible to increase the risk later on, even if there are open orders and positions. With the magic number, Zenox is able to pick up activity and restart without an issue. It’s true that some positions stay open for longer periods while others close within a short period. Because of the fixed stoploss on each position, the risk management possibilities, and a balanced pairs basket, everything evens out.
Kind regards,
Peter
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.05 03:48 
 

Thank you for This EA , Really This EA Good for Investment for Long Time

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:13
Thank you for the review, long term is the way to go!
Kind regards,
Peter
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.01 22:25 
 

This expert advisor (EA) disappointed me due to its very high price and below-average performance. Trades could remain open for up to a month. I own all the EAs listed here in mql5 all and can say I have better ones at better prices. I will update this review if this EA improves. Currently, I don't use this robot on my own accounts. Another negative point is that it doesn't work at all on funded accounts. This review is honest.

update 2-12-2025 /When I meant owning all the robots, I meant owning most of them, in, the first 3 or 4 pages in MQL5.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:20
Zenox is a swing-trading EA, which is explained clearly in its documentation. There is also a live signal on a reputable broker that shows a very stable growth curve. This live signal also demonstrates that trades can remain open for longer periods, so I don’t really understand your negative claims. Furthermore, your review isn’t honest, as your claim that it doesn't work on funded account is simply false, it also works on funded accounts, the Risk per trade in combination with Max open positions gives you the opportunity to create multiple unique setups for funded accounts, it allows you to respect the requested maximum drawdown.
Kind regards,
Peter
Ibraheem Salah
37
Ibraheem Salah 2025.11.22 16:09 
 

keep going, bro you're great EA is amazing

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.22 16:38
Thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.11.07 09:35 
 

Finally ended up buying Zenox and added it to my portfolio. I’m hopeful it will perform differently and work well in the long term. Wim’s review definitely pushed me to go for it. I’ll share the results and my review in a couple of months

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.07 09:54
Sounds good, thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Profalgo Limited
83396
Wim Schrynemakers 2025.10.31 14:32 
 

Solid product, based on an actual strategy and very decent live results on a respectable broker. A lot of diversification already inside the EA, as it runs on a bunch of different pairs, all from 1 chart. That's how it should be. I don't buy a lot of products myself as I'm very picky. But this is a good one, and it has proven already it's robustness with the live results. Good EA's deserve more attention on this platform in my opinion, so even though it's "competition" to my own products, I want to see more products like this in the top 10, instead of all the martingales that have no real strategy behind it. Good work!

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.31 14:51
Thank you for this thoughtful review! I truly appreciate your perspective as a selective buyer and fellow developer, it means a lot that Zenox stands out to you for its real strategy, diversification, and proven live performance. You're absolutely right: running multiple pairs from a single chart is a smart way to manage risk and achieve sustainable growth. I'm glad the robustness shines through in the results, especially on a solid broker. Your support for quality EA's over short-term gimmicks is refreshing, and I share that vision for the platform. Wishing you continued success with your own projects!
Kind regards,
Peter
Leonstevey20
367
Leonstevey20 2025.10.30 08:40 
 

Right from the beginning when i saw Zenox EA i was super impressed and had a strong belief this is an EA that can generate me profits patiently long-term, so far my insticts were right and i'm glad i got it at fair price while i could, the developer is also honest and super helpful, looking forward to more profits ahead with ZENOX💎

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.30 08:53
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
Nguyen Van Hung
528
Nguyen Van Hung 2025.10.01 13:41 
 

Thật sự không có lời gì để nói. tôi đã mua gần 100 EA trên MQL 5 và đây là EA mà tôi đánh giá là ổn định và tốt nhất để đi dường dài. Điều bạn cần là thuê một VPS 5 năm. sau đó Set and forget

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.01 14:09
Exactly! Long term performance is what matters and no manual intervention is needed, just set and forget.
Kind regards,
Peter
Zi Qing Zhu
545
Zi Qing Zhu 2025.09.17 03:52 
 

I don't know how I ended up buying this EA. It's a fantastic design. The author is very responsible. I 100% recommend this EA. Without doubt, this EA deserves 5 stars.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.09.17 04:51
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
ken2pa
449
ken2pa 2025.08.19 11:37 
 

I have been observing for nearly four months, and about 95% of the entries immediately move against the position and turn negative right after entry. They either end up being stopped out, or remain as negative positions that I am still holding. The take-profit range is far too narrow compared to the stop-loss range. I am not ready to dismiss this EA yet. Depending on future results, I may reconsider my evaluation.

----

October 20 Update

This EA is constantly evolving and has been performing even better than when I first purchased it.

The R/R ratio, which I was concerned about, has also improved. I’m looking forward to seeing its future performance.

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.20 08:35
Thank you for the updated review. It's great to see the EA is evolving and performing better, with an improved R/R ratio as you noted. Some positions do indeed go into profit quickly, while others stay open longer, which aligns with the swing trading behavior of this EA—clearly visible in back tests. Long-term tests with MQL5's default terminal and every tick provide ample insight into its live signal performance. Looking forward to the future results as well!
Kind regards,
Peter
Biohacker1
240
Biohacker1 2025.08.15 16:12 
 

Good live signal that uses a breakout strategy, which is typically less prone to over-optimization. The EA has been stress-tested with 25% out-of-sample data and possibly a Monte Carlo ‘ESC’ stress test, indicating strong robustness. It’s also well diversified. Peter implemented the randomizer feature just days after I requested it, so excellent user support. The EA trades on higher timeframes, which I believe increases the probability of long-term profitability, and it employs a money management method similar to that of many top-ranked signals. It maintains a solid risk-to-reward ratio, leveraging reinforcement learning principles to achieve a high win rate and robust analysis. Because the EA places many trades, no single loss can significantly impact the account and unlike some AI-based EAs where one losing trade could wipe out half the account balance. As the saying goes, ‘In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.’

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.08.15 16:55
Thanks for the awesome review, it is indeed the long term performance that matters. Glad I could help with the randomizer function!
Kind regards,
Peter
pooborde
99
pooborde 2025.07.03 08:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.07.03 08:22
Thanks for the great review! Glad you like its trend-following and risk control features.
Kind regards,
Peter
Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.06.16 11:09 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.16 11:25
This is a fantastic and insightful review! Thank you so much for your thorough testing and for sharing your valuable long-term perspective.
Zenox is indeed designed for long-term, balanced growth, not taking aggressive risks to grow fast in a short period. However, with the help of sixteen pairs since version 2.0, we can expect even more balanced growth and activity. I hope the live signal, with a real live account and a proper broker, will already help manage expectations for later on. Version 2.0 has just been released, so we can expect even more long-term growth from now. The great thing is that it is not spread sensitive, so it's also not really broker sensitive. Looking forward to the future!
Kind regards,
Peter
Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.12 21:19 
 

So far Support is very good and ea is stable and profitable of author Renaissance Committed to the ea as he has been it will be great

PETER OMER M DESCHEPPER
3413
Respuesta del desarrollador PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.12 21:26
Thank you! Looking forward to Zenox's profitability.
Kind regards,
Peter
12
