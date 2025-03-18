Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés)

Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potente algoritmo de trading.



Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso tardó varias semanas, pero los resultados son realmente impresionantes. El período de entrenamiento abarca del 2000 al 2020. Los datos desde 2020 hasta la actualidad están fuera de muestra. Tener varios años de rendimiento fuera de muestra a este nivel es excepcional. Demuestra que la capa de IA puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado sin problemas, lo cual es importante. Muchos asesores expertos son simplemente bombas de tiempo optimizadas y codificadas que fallarán en algún momento, mientras que Zenox puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.



Zenox siempre utiliza niveles predefinidos de stop loss y take profit, y emplea órdenes stop de compra/venta para operar con una alta tasa de retorno. Solo se permite una posición de compra y una de venta por par, lo que garantiza una gestión rigurosa del riesgo. No se utiliza trailing stop, lo que reduce el deslizamiento y mejora tanto las ganancias como la estabilidad. Se evitan las estrategias peligrosas de cuadrícula o martingala. Es importante destacar que no optimicé excesivamente los parámetros del indicador; muchas configuraciones funcionaron bien, lo que refuerza mi confianza en su estabilidad.



Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse por mensaje directo, correo electrónico o Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com y únase al canal público aquí para recibir actualizaciones sobre Zenox.

Tenga en cuenta: Zenox solo está disponible a través de la plataforma MQL5. Si se está vendiendo en cualquier otro sitio web, es una estafa.

Configuraciones Recomendadas:

Configuración de Riesgo: El riesgo predeterminado es del 5 % por operación. Modifíquelo según su tolerancia al riesgo. Nunca se recomienda un valor superior al 10% a menos que el número máximo de posiciones abiertas esté configurado en 5 o menos.

Marco de Tiempo y Símbolo: Zenox no depende de los marcos de tiempo de los gráficos. Si bien se usa típicamente en el gráfico H1 del EUR/USD, puede ejecutarlo en cualquier símbolo o marco de tiempo. No es necesario adjuntarlo a múltiples gráficos, Zenox puede gestionar todas las operaciones desde una sola instancia de gráfico.

Balance Mínimo de la Cuenta: $750 con riesgo automático del 5 %. Ajuste según el nivel de riesgo deseado.

Compatibilidad con el Bróker: Funciona con cualquier bróker y divisa de cuenta. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar un VPS (por ejemplo, el VPS de MQL5, que se utiliza para la señal en vivo). Zenox no es sensible a un spread alto o al deslizamiento (slippage).

Backtesting: Para un backtesting preciso con datos de tick de alta calidad, lo mejor es usar el terminal predeterminado de MetaTrader 5 descargado directamente desde MQL5. Tenga en cuenta que Zenox tiene el comportamiento de tener una cesta con posiciones abiertas debido a su lógica de swing trade. Cuando realiza un backtest y se alcanza la fecha de finalización, cierra todas las posiciones abiertas, probablemente con alguna pérdida. Sin embargo, en la vida real, estas posiciones permanecen abiertas hasta que se alcanza el Take Profit o el Stop Loss, por lo que el final del backtest no es preciso.

Parámetros:

Configuración de riesgo automático -> Se utiliza para calcular el tamaño de lote automático para cada orden, por lo que cada orden tendrá este riesgo en % del saldo actual.

Usar capital (equity) para la configuración de riesgo automático -> Útil si se ejecutan múltiples asesores expertos o operaciones manuales, utiliza el capital para calcular el riesgo en lugar del saldo.

Utilice un saldo fijo para la configuración de riesgo automático -> Es útil si desea retirar fondos regularmente sin necesidad de ajustar la configuración y también facilita el cálculo de la ganancia mensual promedio durante períodos más largos en la prueba retrospectiva.

Saldo fijo -> El importe utilizado para el saldo fijo. La lógica del saldo fijo cuenta con una comprobación para evitar que se exceda el saldo real de la cuenta. Si se excede, se utilizará dicho saldo.

Tamaño de lote fijo (deshabilita la configuración de riesgo automático cuando es mayor que 0) -> Establecer un valor mayor que 0 deshabilita el cálculo automático del tamaño del lote.

Máx. posiciones abiertas -> Establece el máximo de posiciones abiertas para Zenox basándose en el número mágico (Magic number), puede ser útil para usuarios de empresas de fondeo (propfirm).

Habilitar/deshabilitar el trading para pares específicos -> XAUUSD (Oro) GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



Prefijo para símbolos (ej., el prefijo de "mEURUSD" es "m") -> si su bróker utiliza un prefijo para estos símbolos, puede definirlo aquí; si no, déjelo vacío.

Sufijo para símbolos (ej., el sufijo de "EURUSDm" es "m") -> si su bróker utiliza un sufijo para estos símbolos, puede definirlo aquí; si no, déjelo vacío.

