ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Hexstorm Velvet Crown AI (MT5)

[Subtítulo: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | La Gran Muralla de Seguridad]

Introducción Hexstorm Velvet Crown AI es un sistema de reversión media de ingeniería de precisión diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad en los extremos del mercado. A diferencia de los robots de seguimiento de tendencias que se desintegran en mercados oscilantes, Hexstorm se nutre de la volatilidad. Utiliza una lógica de "Toque Hexagonal", esperando a que el precio atraviese las Bandas de Bollinger mientras confirma simultáneamente el agotamiento del impulso a través del RSI.

Esta versión introduce una actualización de seguridad crítica para la ejecución ECN. El algoritmo "Great Wall" crea un búfer dinámico masivo alrededor del precio actual antes de permitir cualquier modificación del Trailing Stop. Esto asegura el 100% de cumplimiento con los StopLevels y FreezeLevels del broker, eliminando completamente los errores de "Modificación Fallida" durante eventos noticiosos de alto impacto.

Estrategia de negociación El sistema funciona con una lógica de "Tocar y rechazar":

El Toque (Entrada): El EA espera a que el precio toque o perfore agresivamente las Bandas de Bollinger (Periodo 20, Dev 2.0). La Corona (Confirmación): Verifica la inversión utilizando el RSI (Índice de Fuerza Relativa). Señal de Compra: El precio toca la Banda Inferior + RSI está en Sobreventa (< 35).

Señal de Venta: El precio toca la banda superior + el RSI está sobrecomprado (> 65). Salida: Las operaciones se gestionan mediante un Take Profit duro o se aseguran mediante el Trailing Stop de Great Wall.

Características principales

Great Wall Trailing: Un robusto mecanismo de salida que calcula una "Pared de Seguridad" (Máximo de 400 puntos o Límites Dinámicos del Broker). Evita que el EA ahogue la operación demasiado pronto o viole las reglas del broker.

Gestión del Riesgo Institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado. Introduzca su porcentaje de riesgo (por ejemplo, 2,0%) y el EA calculará automáticamente el volumen correcto en función de su distancia de Stop Loss.

Ejecución conforme al mercado: Anti-Spam: Comprobaciones de paso mínimo que evitan peticiones excesivas al servidor. Corrección de Volumen: Corrige automáticamente el tamaño de los lotes para ajustarse a los límites del broker (Mín/Máx/Paso).

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es independiente y está protegida por un Stop Loss duro.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (mejor para reversión media).

Símbolos: Pares con rangos claros (EURUSD, USDCAD, GBPUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== ESTRATEGIA DE ENTRADA === InpBollingerPeriod / Dev : Sensibilidad de las bandas. InpRsiUpper / Lower : Disparadores de sobrecompra/sobreventa.

=== SEGURIDAD (LA GRAN MURALLA) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Objetivos duros en Puntos. InpTrailStart : Beneficio necesario para activar el trailing. InpTrailDist : Distancia detrás del precio.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Activa el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación. InpMaxSpread : Filtro de volatilidad.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: M15). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.