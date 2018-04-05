ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4)

[Subtítulo: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard]

Introducción AetherElliott Wave Zigzag Pro es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, diseñado para automatizar la teoría clásica de las Ondas de Elliott. En lugar del complejo recuento de ondas, utiliza un algoritmo de precisión ZigZag para identificar la Estructura 1-2-3 de alta probabilidad y se dirige al impulso dela Onda 3.

Diseñado para la estabilidad de MT4, cuenta con un exclusivo "Margin Guard" para evitar el apalancamiento excesivo (Error 134) y un motor "Auto-Profile" que ajusta automáticamente la configuración para Forex, Oro o Crypto.

Estrategia de negociación El sistema sigue una estricta lógica de validación en 3 fases:

Reconocimiento de patrones: Detecta el patrón ZigZag 1-2-3. Zona Dorada de Retroceso: Valida la configuración sólo si la Onda 2 retrocede a la zona Fibonacci 0.382 - 0.618. Triple Filtro Puerta: Confirma el impulso utilizando la EMA (34/89), el RSI (Régimen 50) y la fuerza del ADX. Comprobación de la salud del mercado: Un último gatekeeper comprueba el ratio ATR/Spread. Si el mercado es "poco saludable" (puntuación roja), se omite la operación.

Características principales

Motor de perfil automático: Detecta automáticamente la clase de activo (Forex, XAUUSD o Crypto) y ajusta los requisitos de spread/ADX en consecuencia. No necesita ajuste manual.

Margin Guard (Anti-Error 134): Un mecanismo de seguridad que sujeta el volumen de operaciones a su porcentaje de margen libre ( MaxMarginUsePct ). Evita que el EA abra operaciones que podrían causar un error de "Dinero insuficiente".

Puntuación de la salud del mercado: Muestra una puntuación en tiempo real (0-100) basada en la Volatilidad y el Spread. El EA sólo opera cuando la Salud es Verde o Naranja .

Gestión Dinámica del Riesgo: Presenta Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop basados en ATR para adaptarse a la volatilidad cambiante del mercado.

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M5 o M15.

Símbolos: Principales Pares de Divisas, Oro (XAUUSD), Cripto Líquido.

Cuenta: ECN/Raw Spread muy recomendable.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

=== 1. ESTRATEGIA Y FILTROS === ZigZag_Depth / Dev / Back : Ajustes para la detección de ondas. FastEMA / SlowEMA : Períodos del filtro de tendencia. Fib_Min / Fib_Max : Zona de retroceso (Por defecto: 0.382 - 0.618).

=== 2. SALUD DEL MERCADO === AutoProfile: Habilita el ajuste automático para FX/Oro/Cripto. GateByHealth: Habilita la negociación sólo por encima de una puntuación de salud específica. MinHealthToTrade : Puntuación mínima requerida (Por defecto: 45).

=== 3. RIESGO Y SEGURIDAD === UseRiskPct : Riesgo por operación en porcentaje. UseMarginGuard : Habilita la protección Anti-Error 134. MaxMarginUsePct : % máximo de margen libre a utilizar.

=== 4. SALIR === SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Paradas dinámicas basadas en ATR. TrailingOnNewBarOnly : Habilitar para una ejecución más suave del trailing.



Guía de Instalación

Descargue el archivo . ex4 a su carpeta MQL4\Experts. Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M5/M15. Importante: Permita "Algo Trading" en los ajustes de MT4. Compruebe la etiqueta de salud en el gráfico (que sea verde).