Phantom Circuit Overlord v700 AI

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado)

Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5)

[Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix]

Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran.Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando volatilidad ATR para crear una "Zona Fantasma" dinámica. Las operaciones sólo se ejecutan cuando el precio rompe agresivamente esta zona, alineado con la tendencia KAMA.

Estrategia de negociación El sistema funciona con una lógica de 4 etapas:

Filtro de Tendencia (El Circuito): Utiliza KAMA (Kaufman Adaptive MA) para definir la dirección de la tendencia principal. KAMA se adapta al ruido del mercado, permaneciendo plano durante la consolidación y empinado durante las tendencias. Soporte/Resistencia (El Fantasma): Busca los últimos Fractales válidos. Aplica unATR Padding ( PhantomPadding ) a estos niveles para filtrar el ruido. Confirmación de Volumen: Utiliza el MFI (Índice de Flujo de Dinero) para asegurar que el "Dinero Inteligente" está respaldando el movimiento. Compra sólo si MFI > 50; Vende sólo si MFI < 50. Ejecución: Entra en una operación cuando el precio perfora la Zona Fantasma con confirmación de volumen.

Características principales

Ghost Zone Breakout: Una lógica única de ruptura basada en la volatilidad que reduce significativamente las señales falsas en comparación con las estrategias Fractal estándar.

Calculadora de Margen Inteligente (Anti-Error 134): Característica crucial. El EA comprueba automáticamente su Margen Libre antes de cada operación. Si no tiene suficiente margen para el lote objetivo, reduce inteligentemente el volumen hasta el tamaño máximo permitido en lugar de fallar. Esto mantiene su estrategia funcionando sin problemas en cualquier apalancamiento.

Trailing dinámico: Cuenta con un Trailing Stop incorporado para bloquear los beneficios a medida que la tendencia se extiende.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1 , H4 (Recomendado para la fiabilidad de la tendencia).

Símbolos : Pares Volátiles (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) y Oro (XAUUSD).

Tipo de Cuenta: ECN o Raw Spread.

Depósito mínimo: 100 $ .

Parámetros de entradaPor favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== ESTRATEGIA DE CIRCUITO FANTASMA === InpKamaPeriod : Sensibilidad del filtro de tendencia. InpPhantomPadding : El multiplicador de anchura de la "Zona Fantasma" (ATR). Auméntelo a 2,0 ó 2,5 para filtrar más ruido. InpMfiPeriod : Ajustes del índice de flujo monetario.

=== GESTIÓN MONETARIA === InpUseDynamicLot : Habilita el auto-lot basado en la equidad. InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 1,5%).

=== RIESGO Y SALIDA === InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints : SL/TP duro en puntos. InpUseTrailing : Habilitar Trailing Stop.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón enNavegador y seleccioneActualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado:H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción"Allow Algo Trading" está activada.