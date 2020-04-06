XAU Master EA

XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real.





After the purchase send me private message to recieve manual with instructions!





Enfoque y estrategias de negociación

El EA emplea un enfoque de cartera diversificada utilizando tres estrategias principales:

Sistemas de reversión media: Estos sistemas identifican las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado, operando movimientos contra tendencia. Entran en posiciones cuando el precio alcanza niveles extremos y salen cuando el precio vuelve a los niveles medios, aprovechando las sobrerreacciones del mercado.

Sistemas de impulso: Estos sistemas captan los cambios de impulso y de tendencia esperando múltiples señales de confirmación antes de entrar en las operaciones. Identifican cuándo cambia la dirección del mercado y entran en los puntos óptimos de inversión o de continuación.

Sistema de acción del precio: Un sistema utiliza el reconocimiento de patrones de velas en el marco temporal M15 para identificar puntos de entrada de alta probabilidad. Se centra en formaciones de precios específicas que históricamente indican un movimiento potencial del mercado.

Cada sistema funciona de forma independiente con su propio número mágico, stop loss, take profit y trailing stop. La mayoría de los sistemas utilizan stop loss amplios diseñados para swing trading más que para scalping.

El EA tiene límites de reducción incorporados basados en las reglas de reducción de la empresa de puntales. Reducción diaria: Se reinicia a medianoche, calculada a partir del capital (incluye pérdidas flotantes). Si la equidad cae por debajo del umbral (por ejemplo, 5% desde el inicio diario), todas las posiciones se cierran inmediatamente. La reducción global no se restablece nunca y se calcula a partir del capital inicial. Si se sobrepasa (por ejemplo, 10% de pérdida total), el EA cierra las posiciones y se detiene permanentemente. Si se alcanza el drawdown total, el EA debe ser retirado del gráfico y vuelto a colocar para continuar operando.









Lógica de Entrada y Salida

XAU Master se basa en señales de entrada y salida, por lo tanto SL y TP no son necesarios. Sin embargo, cada operación incluye un Stop Loss de protección como red de seguridad contra movimientos extremos del mercado.

Cada sistema está equipado con un SL de arrastre opcional para los operadores que prefieren bloquear, sin embargo las pruebas a largo plazo muestran que se obtuvieron mejores resultados dejando correr a los ganadores - es por eso que el SL de arrastre está desactivado por defecto.





Configuración Marco temporal: Cualquiera Símbolo: XAUUSD Inversión mínima: $200 (para un solo sistema) Inversión recomendada: $2000+ (para todos los sistemas) Tipo de cuenta: Estándar (sin necesidad de spread ultra bajo) Frecuencia de negociación: 5 operaciones por día en promedio. VPS: Altamente recomendado









Configuración y entradas

Todos los parámetros del sistema se organizan en la sección de entrada en la parte superior del código. Puede activar/desactivar sistemas individuales, activar la configuración de la firma de apoyo, ajustar los límites, modificar los niveles de SL y TP y configurar trailing stops opcionales para los operadores a los que no les gusta dejar flotar los beneficios y quieren bloquearlos.

Gestión del riesgo: Elija entre un tamaño de lote fijo o un porcentaje de riesgo por operación.

Protección contra caídas: Establezca límites máximos de pérdidas y detracciones diarias

Características de la firma: Habilite la aleatorización, los retrasos en las operaciones, la variación de SL/TP y las ventanas de omisión de entrada para evitar ser rechazado desde una cuenta con fondos.

Panel de información: Panel visual opcional que muestra el estado de la cuenta, las posiciones activas y el rendimiento del sistema.





Soporte

Si aprecia mis EAs, por favor apóyeme dejando un comentario. Sus comentarios ayudan a mejorar futuras versiones y me permiten seguir desarrollando herramientas de trading de calidad.



