- Tipos de eventos de gráfico
- Períodos de gráficos
- Propiedades de gráficos
- Posicionamiento de gráfico
- Visualización de gráficos
- Ejemplos de trabajo con el gráfico
Los gráficos de precios se puede representar de tres maneras:
- como barras;
- como velas;
- como línea quebrada.
El tipo concreto de mostrar el gráfico de precio se establece por la función ChartSetInteger(handle_de_gráfico,CHART_MODE, tipo_de_gráfico), donde el tipo_de_gráfico es uno de los valores de enumeración ENUM_CHART_MODE.
|
Identificador
|
Descripción
|
CHART_BARS
|
Representación en forma de barras
|
CHART_CANDLES
|
Representación en forma de velas japonesas
|
CHART_LINE
|
Representación en forma de una línea trazada por los precios Close
Para especificar el régimen de mostrar volúmenes en el gráfico de precio utilizan la función ChartSetInteger(handle_de_gráfico, CHART_SHOW_VOLUMES, tipo_de_mostrar), donde tipo_de_mostrar es uno de los valores de enumeración ENUM_CHART_VOLUME_MODE.
|
Identificador
|
Descripción
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Volúmenes no se muestran
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Volúmenes de tick
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Volúmenes comerciales
Ejemplo:
|
//--- obtenemos manejador (handle) del gráfico corriente
