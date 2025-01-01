Visualización de gráficos

Los gráficos de precios se puede representar de tres maneras:

como barras;

como velas;

como línea quebrada.

El tipo concreto de mostrar el gráfico de precio se establece por la función ChartSetInteger(handle_de_gráfico,CHART_MODE, tipo_de_gráfico), donde el tipo_de_gráfico es uno de los valores de enumeración ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Identificador Descripción CHART_BARS Representación en forma de barras CHART_CANDLES Representación en forma de velas japonesas CHART_LINE Representación en forma de una línea trazada por los precios Close

Para especificar el régimen de mostrar volúmenes en el gráfico de precio utilizan la función ChartSetInteger(handle_de_gráfico, CHART_SHOW_VOLUMES, tipo_de_mostrar), donde tipo_de_mostrar es uno de los valores de enumeración ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Identificador Descripción CHART_VOLUME_HIDE Volúmenes no se muestran CHART_VOLUME_TICK Volúmenes de tick CHART_VOLUME_REAL Volúmenes comerciales

Ejemplo:

//--- obtenemos manejador (handle) del gráfico corriente

long handle=ChartID();

if(handle>0) // en caso de éxito, personalizamos más

{

//--- deshabilitamos desplazamiento automático

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- fijamos la sangría del lado derecho del gráfico

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- representamos en forma de velas

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- desplazamos a 100 barras desde el inicio de historial

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- establecemos el modo de mostrar volúmenes de tick

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

Véase también

ChartOpen, ChartID