Visualización de gráficos

Los gráficos de precios se puede representar de tres maneras:

  • como barras;
  • como velas;
  • como línea quebrada.

El tipo concreto de mostrar el gráfico de precio se establece por la función ChartSetInteger(handle_de_gráfico,CHART_MODE, tipo_de_gráfico), donde el tipo_de_gráfico es uno de los valores de enumeración ENUM_CHART_MODE.

ENUM_CHART_MODE

Identificador

Descripción

CHART_BARS

Representación en forma de barras

CHART_CANDLES

Representación en forma de velas japonesas

CHART_LINE

Representación en forma de una línea trazada por los precios Close

Para especificar el régimen de mostrar volúmenes en el gráfico de precio utilizan la función ChartSetInteger(handle_de_gráfico, CHART_SHOW_VOLUMES, tipo_de_mostrar), donde tipo_de_mostrar es uno de los valores de enumeración ENUM_CHART_VOLUME_MODE.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

Identificador

Descripción

CHART_VOLUME_HIDE

Volúmenes no se muestran

CHART_VOLUME_TICK

Volúmenes de tick

CHART_VOLUME_REAL

Volúmenes comerciales

Ejemplo:

//--- obtenemos manejador (handle) del gráfico corriente
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // en caso de éxito, personalizamos más
     {
      //--- deshabilitamos desplazamiento automático
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- fijamos la sangría del lado derecho del gráfico 
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- representamos en forma de velas
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- desplazamos a 100 barras desde el inicio de historial
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- establecemos el modo de mostrar volúmenes de tick
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
     }

