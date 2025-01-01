DokümantasyonBölümler
CDialog, "Diyalog" (iletişim paneli) karmaşık kontrolünün sınıfıdır.

Açıklama

CDialog sınıfı, grup içindeki farklı fonksiyonlara sahip kontrolleri kombine etmek için tasarlanmıştır.

Bildirim

   class CDialog : public CWndContainer

Başlık

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

İlk nesil

CAppDialog

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma

 

Create

Kontrolü oluşturur

Çizelge olay işleyicileri

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Özellikler

 

Caption

"Caption" (başlık) özelliğinin değerini alır/ayarlar

Ekle

 

Add

Kullanıcı alanına kontrol ekler.

Bağımlı kontroller

 

CreateWhiteBorder

Bağımlı bir kontrol (beyaz kenarlık) oluşturur

CreateBackground

Bağımlı bir kontrol (arka-plan) oluşturur

CreateCaption

Bağımlı bir kontrol (başlık) oluşturur

CreateButtonClose

Bağımlı bir kontrol (kapatma düğmesi) oluşturur

CreateClientArea

Bağımlı bir kontrol (kullanıcı alanı) oluşturur

Bağımlı kontroller için olay işleyicileri

 

OnClickCaption

"ClickCaption" sanal olay işleyicisi

OnClickButtonClose

"ClickButtonClose" sanal olay işleyicisi

Kullanıcı alanına erişim

 

ClientAreaVisible

Kullanıcı alanının görünür olup olmadığına dair bir değer ayarlar

ClientAreaLeft

Kullanıcı alanının sol üst köşesinin X koordinatını alır

ClientAreaTop

Kullanıcı alanının sol üst köşesinin Y koordinatını alır

ClientAreaRight

Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin X koordinatını alır

ClientAreaBottom

Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin Y koordinatını alır

ClientAreaWidth

Kullanıcı alanının genişliğini alır

ClientAreaHeight

Kullanıcı alanının yüksekliğini alır

Sürükleme olayı işleyicileri

 

OnDialogDragStart

"DialogDragStart" sanal olay işleyicisi

OnDialogDragProcess

"DialogDragProcess" sanal olay işleyicisi

OnDialogDragEnd

"DialogDragEnd" sanal olay işleyicisi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

 