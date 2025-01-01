- Create
CDialog
CDialog, "Diyalog" (iletişim paneli) karmaşık kontrolünün sınıfıdır.
Açıklama
CDialog sınıfı, grup içindeki farklı fonksiyonlara sahip kontrolleri kombine etmek için tasarlanmıştır.
Bildirim
|
class CDialog : public CWndContainer
Başlık
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CDialog
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma
|
|
Kontrolü oluşturur
|
Çizelge olay işleyicileri
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Özellikler
|
|
"Caption" (başlık) özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
Ekle
|
|
Kullanıcı alanına kontrol ekler.
|
Bağımlı kontroller
|
|
Bağımlı bir kontrol (beyaz kenarlık) oluşturur
|
Bağımlı bir kontrol (arka-plan) oluşturur
|
Bağımlı bir kontrol (başlık) oluşturur
|
Bağımlı bir kontrol (kapatma düğmesi) oluşturur
|
Bağımlı bir kontrol (kullanıcı alanı) oluşturur
|
Bağımlı kontroller için olay işleyicileri
|
|
"ClickCaption" sanal olay işleyicisi
|
"ClickButtonClose" sanal olay işleyicisi
|
Kullanıcı alanına erişim
|
|
Kullanıcı alanının görünür olup olmadığına dair bir değer ayarlar
|
Kullanıcı alanının sol üst köşesinin X koordinatını alır
|
Kullanıcı alanının sol üst köşesinin Y koordinatını alır
|
Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin X koordinatını alır
|
Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin Y koordinatını alır
|
Kullanıcı alanının genişliğini alır
|
Kullanıcı alanının yüksekliğini alır
|
Sürükleme olayı işleyicileri
|
|
"DialogDragStart" sanal olay işleyicisi
|
"DialogDragProcess" sanal olay işleyicisi
|
"DialogDragEnd" sanal olay işleyicisi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide