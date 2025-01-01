- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Klasse CDialog
CDialog ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Dialog".
Beschreibung
Klasse CDialog wird für die visuelle Gruppierung von funktionell verwandten heterogenen Elementen verwendet.
Deklaration
|
class CDialog : public CWndContainer
Kopf
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CDialog
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein Steuerelement
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Einstellung
|
|
Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft "Caption" eines Steuerelements
|
Füllung
|
|
Fügt ein Steuerelement in den Kundenbereich nach dem Zeiger/Referenz hinzu
|
Unterlegende Steuerelemente
|
|
Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (weißer Rahmen) eines Steuerelements
|
Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Hintergrund) eines Steuerelements
|
Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Fenstertitel) eines Steuerelements
|
Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Fenster-Schließtaste) eines Steuerelements
|
Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Kundenbereich) eines Steuerelements
|
Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente
|
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickCaption" eines Steuerelements
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonClose" eines Steuerelements
|
Zugriff auf die Eigenschaften des Kundenbereichs
|
|
Setzt das Flag der Sichtbarkeit des unterlegenden Steuerelements (Kundenbereich) eines Steuerelements
|
Erhält die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.
|
Erhält die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.
|
Erhält die X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.
|
Erhält die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.
|
Erhält die Breite des Kundenbereichs des Steuerelements
|
Erhält die Höhe des Kundenbereichs des Steuerelements
|
Behandlung von Ziehen
|
|
Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragStart" eines Steuerelements
|
Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragProcess" eines Steuerelements
|
Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragEnd" eines Steuerelements
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Methoden geerbt von der Klasse CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide