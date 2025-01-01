DokumentationKategorien
Klasse CDialog

CDialog ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Dialog".

Beschreibung

Klasse CDialog wird für die visuelle Gruppierung von funktionell verwandten heterogenen Elementen verwendet.

Deklaration

   class CDialog : public CWndContainer

Kopf

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

Direkte Ableitungen

CAppDialog

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein Steuerelement

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Einstellung

 

Caption

Erhält/setzt den Wert der Eigenschaft "Caption" eines Steuerelements

Füllung

 

Add

Fügt ein Steuerelement in den Kundenbereich nach dem Zeiger/Referenz hinzu

Unterlegende Steuerelemente

 

CreateWhiteBorder

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (weißer Rahmen) eines Steuerelements

CreateBackground

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Hintergrund) eines Steuerelements

CreateCaption

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Fenstertitel) eines Steuerelements

CreateButtonClose

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Fenster-Schließtaste) eines Steuerelements

CreateClientArea

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Kundenbereich) eines Steuerelements

Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente

 

OnClickCaption

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickCaption" eines Steuerelements

OnClickButtonClose

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonClose" eines Steuerelements

Zugriff auf die Eigenschaften des Kundenbereichs

 

ClientAreaVisible

Setzt das Flag der Sichtbarkeit des unterlegenden Steuerelements (Kundenbereich) eines Steuerelements

ClientAreaLeft

Erhält die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.

ClientAreaTop

Erhält die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.

ClientAreaRight

Erhält die X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.

ClientAreaBottom

Erhält die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs eines Steuerelements.

ClientAreaWidth

Erhält die Breite des Kundenbereichs des Steuerelements

ClientAreaHeight

Erhält die Höhe des Kundenbereichs des Steuerelements

Behandlung von Ziehen

 

OnDialogDragStart

Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragStart" eines Steuerelements

OnDialogDragProcess

Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragProcess" eines Steuerelements

OnDialogDragEnd

Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragEnd" eines Steuerelements

 