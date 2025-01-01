DokümantasyonBölümler
Move

Taşıyıcıdaki tüm kontroller için yeni koordinatlar ayarlar.

virtual bool  Move(
   const int  x,     // x koordinatı
   const int  y      // y koordinatı
   )

Parametreler

x

[in]  Sol-üst köşenin yeni X koordinatı.

y

[in]  Sol-üst köşenin yeni Y koordinatı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.