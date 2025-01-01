- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Create
Yeni CDialog kontrolü oluşturur.
|
virtual bool Create(
Parametreler
chart
[in] Çizelge tanımlayıcısı.
name
[in] Kontrolün benzersiz ismi.
subwin
[in] Çizelge alt-penceresi.
x1
[in] Sol üst köşenin X koordinatı.
y1
[in] Sol üst köşenin Y koordinatı.
x2
[in] Sağ alt köşenin X koordinatı.
y2
[in] Sağ alt köşenin Y koordinatı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.