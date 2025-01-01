DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDialogOnClickButtonClose 

OnClickButtonClose

Kontrolün "ClickButtonClose" (kapatma düğmesinin tıklanması) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnClickButtonClose()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.