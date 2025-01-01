- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
CDialog
CDialog è una classe del controllo complesso Dialog(finestra dialogo).
Descrizione
La classe CDialog è destinata a combinare i controlli con differenti funzioni del gruppo.
Dichiarazione
|
class CDialog : public CWndContainer
Titolo
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CDialog
Discendenti diretti
Metodi della Classe
|
Create
|
|
Crea il controllo
|
Event handlers chart
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Proprietà
|
|
Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Caption"(didascalia)
|
Add
|
|
Aggiunge il controllo per l'area client
|
Controlli dipendenti
|
|
Crea il controllo dipendente (bordo bianco)
|
Crea il controllo dipendente (sfondo)
|
Crea il controllo dipendente (didacalia)
|
Crea il controllo dipendente (bottone chiudi)
|
Crea il controllo dipendente (area client)
|
Event handlers dei controlli Dependent
|
|
"ClickCaption" event handler
|
"ClickButtonClose" event handler
|
L'accesso all'area client
|
|
Imposta un valore che indica se l'area client è visibile
|
Ottiene la coordinata X dell'angolo superiore sinistro dell'area client del controllo
|
Ottiene la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell'area client del controllo
|
Ottiene la coordinata X dell'angolo inferiore destro dell'area client del controllo
|
Ottiene la coordinata Y dell'angolo inferiore destro dell'area client del controllo
|
Ottiene la larghezza dell'area client
|
Ottiene l'altezza dell'area client
|
Event handlers trascinamento
|
|
"DialogDragStart" event handler (virtual)
|
"DialogDragProcess" event handler (virtual)
|
"DialogDragEnd" event handler (virtual)
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Metodi ereditati dalla classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide