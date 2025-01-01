DocumentazioneSezioni
CDialog

CDialog è una classe del controllo complesso Dialog(finestra dialogo).

Descrizione

La classe CDialog è destinata a combinare i controlli con differenti funzioni del gruppo.

Dichiarazione

   class CDialog : public CWndContainer

Titolo

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

Discendenti diretti

CAppDialog

Metodi della Classe

Create

 

Create

Crea il controllo

Event handlers chart

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

Proprietà

 

Didascalia

Ottiene/Imposta il valore della proprietà "Caption"(didascalia)

Add

 

Add

Aggiunge il controllo per l'area client

Controlli dipendenti

 

CreateWhiteBorder

Crea il controllo dipendente (bordo bianco)

CreateBackground

Crea il controllo dipendente (sfondo)

CreateCaption

Crea il controllo dipendente (didacalia)

CreateButtonClose

Crea il controllo dipendente (bottone chiudi)

CreateClientArea

Crea il controllo dipendente (area client)

Event handlers dei controlli Dependent

 

OnClickCaption

"ClickCaption" event handler

OnClickButtonClose

"ClickButtonClose" event handler

L'accesso all'area client

 

ClientAreaVisible

Imposta un valore che indica se l'area client è visibile

ClientAreaLeft

Ottiene la coordinata X dell'angolo superiore sinistro dell'area client del controllo

ClientAreaTop

Ottiene la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell'area client del controllo

ClientAreaRight

Ottiene la coordinata X dell'angolo inferiore destro dell'area client del controllo

ClientAreaBottom

Ottiene la coordinata Y dell'angolo inferiore destro dell'area client del controllo

ClientAreaWidth

Ottiene la larghezza dell'area client

ClientAreaHeight

Ottiene l'altezza dell'area client

Event handlers trascinamento

 

OnDialogDragStart

"DialogDragStart" event handler (virtual)

OnDialogDragProcess

"DialogDragProcess" event handler (virtual)

OnDialogDragEnd

"DialogDragEnd" event handler (virtual)

 