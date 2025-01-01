- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
CDialog
CDialog は Dialog の複雑なコントロールのクラスです。
説明
CDialog クラスは、グループ内のいろいろなの関数の制御を組み合わせることを意図しています。
宣言
|
class CDialog : public CWndContainer
タイトル
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
継承階層
CDialog
直接子孫
クラスメソッド
|
Create
|
|
コントロールの作成
|
チャートイベントハンドラ
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
プロパティ
|
|
「Caption」プロパティの値を取得/設定します。
|
Add
|
|
クライアント領域にコントロールを追加します。
|
依存コントロール
|
|
依存コントロール（白い境界）を作成します。
|
依存コントロール（背景）を作成します。
|
依存コントロール（キャプション）を作成します。
|
依存コントロール（「close」ボタン）を作成します。
|
依存コントロール（クライアント領域）を作成します。
|
依存コントロールのイベントハンドラ
|
|
「ClickCaption」イベントハンドラ
|
「ClickButtonClose」イベントハンドラ
|
クライアント領域へのアクセス
|
|
クライアント領域が表示されているかを示す値を設定します。
|
コントロールクライアント領域の左上隅の X 座標を取得します。
|
コントロールクライアント領域の左上隅の Y 座標を取得します。
|
コントロールクライアント領域の右下隅の X 座標を取得します。
|
コントロールクライアント領域の右下隅の Y 座標を取得します。
|
クライアント領域の幅を取得します。
|
クライアント領域の高さを取得します。
|
ドラッグイベントハンドラ
|
|
「DialogDragStart」イベントハンドラ（仮想）
|
「DialogDragProcess」イベントハンドラ（仮想）
|
「DialogDragEnd」イベントハンドラ（仮想）
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
クラスから継承されたメソッド CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide