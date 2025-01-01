ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDialog 

CDialog

CDialog は Dialog の複雑なコントロールのクラスです。

説明

CDialog クラスは、グループ内のいろいろなの関数の制御を組み合わせることを意図しています。

宣言

  class CDialog : public CWndContainer

タイトル

  #include <Controls\Dialog.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

直接子孫

CAppDialog

クラスメソッド

Create

 

Create

コントロールの作成

チャートイベントハンドラ

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

プロパティ

 

Caption

「Caption」プロパティの値を取得/設定します。

Add

 

Add

クライアント領域にコントロールを追加します。

依存コントロール

 

CreateWhiteBorder

依存コントロール（白い境界）を作成します。

CreateBackground

依存コントロール（背景）を作成します。

CreateCaption

依存コントロール（キャプション）を作成します。

CreateButtonClose

依存コントロール（「close」ボタン）を作成します。

CreateClientArea

依存コントロール（クライアント領域）を作成します。

依存コントロールのイベントハンドラ

 

OnClickCaption

「ClickCaption」イベントハンドラ

OnClickButtonClose

「ClickButtonClose」イベントハンドラ

クライアント領域へのアクセス

 

ClientAreaVisible

クライアント領域が表示されているかを示す値を設定します。

ClientAreaLeft

コントロールクライアント領域の左上隅の X 座標を取得します。

ClientAreaTop

コントロールクライアント領域の左上隅の Y 座標を取得します。

ClientAreaRight

コントロールクライアント領域の右下隅の X 座標を取得します。

ClientAreaBottom

コントロールクライアント領域の右下隅の Y 座標を取得します。

ClientAreaWidth

クライアント領域の幅を取得します。

ClientAreaHeight

クライアント領域の高さを取得します。

ドラッグイベントハンドラ

 

OnDialogDragStart

「DialogDragStart」イベントハンドラ（仮想）

OnDialogDragProcess

「DialogDragProcess」イベントハンドラ（仮想）

OnDialogDragEnd

「DialogDragEnd」イベントハンドラ（仮想）

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

クラスから継承されたメソッド CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

 