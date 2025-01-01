MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCWndContainerControl DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Control Kontrolü indis numarasına göre taşıyıcıdan alır. CWnd* Control( const int ind // indis ) const Parametreler ind [in] İstenen kontrolün indisi. Dönüş değeri Başarılı ise istenen kontrolün işaretçisine, kontrol bulunamadıysa NULL değerine dönüş yapar. ControlsTotal ControlFind