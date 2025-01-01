DokümantasyonBölümler
Control

Kontrolü indis numarasına göre taşıyıcıdan alır.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // indis
   )  const

Parametreler

ind

[in]  İstenen kontrolün indisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise istenen kontrolün işaretçisine, kontrol bulunamadıysa NULL değerine dönüş yapar.