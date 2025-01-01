- Create
CDialog
CDialog 是 Dialog 复合控件之中的类。
描述
CDialog 类的意图是将 MQL5 程序内部不同组的功能控件结合到一起。
声明
|
class CDialog : public CWndContainer
标称库文件
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
继承体系
CDialog
直接分支
类方法
|
创建
|
|
创建控件
|
图表事件处理器
|
|
所有图表事件的句柄
|
属性
|
|
获取/设置 "标题" 属性的值
|
添加
|
|
添加控件至客户区域
|
依赖控件
|
|
创建依赖控件 (白边)
|
创建依赖控件 (背景)
|
创建依赖控件 (标题)
|
创建依赖控件 (关闭按钮)
|
创建依赖控件 (客户区域)
|
依赖控件事件处理器
|
|
"点击标题" 事件处理器
|
"点击按钮关闭" 事件处理器 (虚函数)
|
访问客户区域
|
|
设置客户区域是否可见的指示值
|
获取客户区域控件左上角的 X 坐标
|
获取客户区域控件左上角的 Y 坐标
|
获取客户区域控件右下角的 X 坐标
|
获取客户区域控件右下角的 Y 坐标
|
获取客户区域的宽度
|
获取客户区域的高度
|
拖动事件处理器
|
|
"对话框拖动开始" 事件处理器 (虚函数)
|
"对话框拖动过程" 事件处理器 (虚函数)
|
"对话框拖动结束" 事件处理器 (虚函数)
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
方法继承自类 CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide