MQL5参考标准程序库面板和对话框CDialog 

CDialog

CDialog 是 Dialog 复合控件之中的类。

描述

CDialog 类的意图是将 MQL5 程序内部不同组的功能控件结合到一起。

声明

   class CDialog : public CWndContainer

标称库文件

   #include <Controls\Dialog.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

直接分支

CAppDialog

类方法

创建

 

创建

创建控件

图表事件处理器

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

属性

 

Caption

获取/设置 "标题" 属性的值

添加

 

添加

添加控件至客户区域

依赖控件

 

CreateWhiteBorder

创建依赖控件 (白边)

CreateBackground

创建依赖控件 (背景)

CreateCaption

创建依赖控件 (标题)

CreateButtonClose

创建依赖控件 (关闭按钮)

CreateClientArea

创建依赖控件 (客户区域)

依赖控件事件处理器

 

OnClickCaption

"点击标题" 事件处理器

OnClickButtonClose

"点击按钮关闭" 事件处理器 (虚函数)

访问客户区域

 

ClientAreaVisible

设置客户区域是否可见的指示值

ClientAreaLeft

获取客户区域控件左上角的 X 坐标

ClientAreaTop

获取客户区域控件左上角的 Y 坐标

ClientAreaRight

获取客户区域控件右下角的 X 坐标

ClientAreaBottom

获取客户区域控件右下角的 Y 坐标

ClientAreaWidth

获取客户区域的宽度

ClientAreaHeight

获取客户区域的高度

拖动事件处理器

 

OnDialogDragStart

"对话框拖动开始" 事件处理器 (虚函数)

OnDialogDragProcess

"对话框拖动过程" 事件处理器 (虚函数)

OnDialogDragEnd

"对话框拖动结束" 事件处理器 (虚函数)

 